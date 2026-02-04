SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Claudia Mora, diputada electa de RN: “A Kast no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Piñera”

    La futura parlamentaria aborda las expectativas que tiene sobre el gobierno del republicano. Además, a diferencia de otros en su sector, afirma que está conforme con la nominación del gabinete del presidente electo. "Necesitamos gente capacitada, más que si milita o no milita en un partido", dice.

    Por 
    Franco Cicchetti
    30-01-2026

    Claudia Mora se prepara para asumir su escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados a partir del 11 de marzo, bajo el alero de una Renovación Nacional, el que define como el espacio natural de la moderación y el consenso.

    En un escenario marcado por la alta expectativa ante la instalación del nuevo gobierno, la diputada electa apuesta por un respaldo institucional sólido a la gestión de José Antonio Kast, a quien describe como el liderazgo capaz de imponer el orden que, a su juicio, el país reclama.

    En esta entrevista, Mora analiza el equilibrio de fuerzas al interior de su partido y su apoyo a la figura de Andrea Balladares para liderar la colectividad.

    ¿Por qué decidió ser candidata de RN?

    RN es un partido bastante más moderado y yo me considero una persona de derecha más moderada. No me caracterizo ni con los más conservadores ni con los más liberales. Por eso yo elegí ser de Renovación Nacional hace ya mucho tiempo.

    ¿Cómo ve hoy a RN?

    Una de las cualidades que tiene RN es que cabemos todos. Ahora, yo me siento más representada por Andrea Balladares, por Andrés Longton, por el propio Diego Schalper, por María José Gatica. Y, además espero, de pasadita, que ojalá Andrea Balladares pueda ser también la futura presidenta del partido.

    ¿Y cree que hay alguien que le pueda competir a ella?

    La verdad es que eso se está definiendo en la interna, están viendo si se levanta otra lista, eso todavía no está definido.

    ¿Qué rol debería cumplir RN en el gobierno de José Antonio Kast?

    RN va a seguir cumpliendo el rol que ha tenido históricamente, que es un partido más bien moderado, de propuesta, de llegar a consensos. No de estas mayorías transitorias que puede tener el Senado o la Cámara de Diputados. Los grandes acuerdos que hoy día ha tenido el país han sido por grandes consensos, y en eso siempre ha estado presente RN. Además hoy día somos parte del gobierno, quisimos ser parte del gobierno. Sin embargo, RN siempre ha tenido la autonomía también para proponer cosas para el país y si hay algo que no está de acuerdo, obviamente conversarlas con el diálogo que siempre ha caracterizado al partido.

    ¿Está conforme con el gabinete que formó Kast?

    Sí, es muy estilo José Antonio. Y además que hoy día necesitamos tanto la experiencia del mundo privado como el mundo político. Ahora no se puede gobernar sin políticos, pero creo que está todo en su justa medida.

    ¿Y cree que va a lograr ese equilibrio en las nominaciones que vienen?

    Sí, yo creo que se va a lograr. Pero además nosotros de repente nos preocupamos mucho de en qué partido milita la gente. Y tú cuando vas a pedir pega a la empresa privada no te preguntan tu pensamiento, te preguntan tu currículum laboral, tu experiencia. Y hoy día necesitamos gente capacitada, que sepa lo que se necesita para mejorar el país, más que si milita o no milita en un partido.

    ¿No temen que haya un trato desigual hacia los partidos?

    Creo que más que si militan en uno u otro partido, importa que tengan una trayectoria y una experiencia necesaria para asumir el cargo.

    ¿Qué errores de gobiernos anteriores no deberían repetirse durante el gobierno de Kast?

    En el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que es el único gobierno de derecha que hemos tenido, primero él recibió dos veces el gobierno con distintas cosas. Primero con una catástrofe natural, el terremoto, y él obviamente tuvo que cambiar su agenda legislativa para poder levantar este país. Sin embargo, terminó su gobierno, con grandes cifras, tanto económicas como de empleo. Y, en el segundo gobierno, también tuvo que asumir primero un estallido social y una pandemia devastadora a nivel mundial. Sin embargo, también salió airoso de ese gobierno. Hoy día tenemos que tener una mejor relación en el tema legislativo, en el Congreso. Y hoy día el ministro García Ruminot sabe cómo se puede hacer.

    Usted mencionaba a Piñera. ¿Qué tanto podría parecerse Kast a Piñera?

    Creo que José Antonio Kast no cometerá los errores del pasado, él va a ser mucho más duro en tomar decisiones. En el sentido de, por ejemplo, si hay protestas, cosas por el estilo, a él no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Sebastián Piñera. Y, por lo mismo, yo creo que él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que no le va a temblar la mano con los delincuentes. Yo creo que eso sí es una diferencia, que a lo mejor Sebastián Piñera quiso llegar a más acuerdos, y hoy día José Antonio va a ser más mano dura.

