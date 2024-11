Claudio Orrego de cara a segunda vuelta regional: “Pido que me evalúen por mi trayectoria, más que por alianzas políticas eventuales”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín (independiente), abordó lo que será la segunda vuelta de las elecciones que lo enfrentarán a la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego Gutiérrez (RN).

Orrego Larraín compitió en los comicios del 26 y 27 de octubre pasado con la esperanza de ser reelecto como gobernador de la RM en la primera vuelta de esas elecciones, aunque sabía que era una meta difícil. Finalmente, obtuvo un 38,6% de las preferencias, con lo que se posicionó como la primera mayoría, pero tendrá que someterse a un nuevo escrutinio ciudadano el próximo 24 de noviembre.

En diálogo con CNN Radio, el gobernador regional que va por la reelección se refirió a ese escenario. “Yo creo que para estar en este cargo hay que saber gobernar con todos. Y yo, gracias a Dios, no partí ayer mi carrera política. Fui ocho años alcalde, fui ministro, fui cuatro años intendente, fui tres años y algo gobernador. Y si algo se puede decir de mí es que soy una persona que trabaja con todos”.

Y luego puso énfasis sobre sus credenciales democráticas: “Fui estudiante de la Universidad Católica. Siempre competí contra la derecha. Toda mi vida, no hoy día. En el colegio competí con la derecha. Porque no soy de derecha. Siempre he sido una persona progresista, de centro-izquierda. Estuve contra la dictadura, siempre con métodos pacíficos. Estoy en contra de todas las dictaduras, tanto las de izquierda como las de derecha. No como algunos que solamente combaten la dictadura del signo opuesto. Y eso vale para la derecha y para la izquierda.

“Yo soy un demócrata a carta cabal. Yo nunca he insultado a nadie. No sé si todos lo pueden decir. Nunca he tirado una piedra. Nunca he validado la violencia, venga de donde venga”, recalcó.

Así mismo planteó: “Le pido a la gente que me evalúe a mí por mi trayectoria, más que por las alianzas políticas eventuales para una elección”.

Cuando restan 20 días para la segunda vuelta, Orrego prepara cada paso de lo que será su campaña, que comienza el 10 de noviembre. Su nueva apuesta considera aumentar la base de apoyo en comunas donde sacó un bajo porcentaje de sufragios. Estas son Las Condes (30,1%), Vitacura (24,3%) y Lo Barnechea (19,6%), principalmente. Todas bastiones de Chile Vamos, donde se impuso el otro Orrego.

En ese sentido, apunta que en la segunda vuelta “hay que ir a luchar voto por voto. A explicarle a la gente que me llamo Claudio Orrego y que hay otra persona que tiene el mismo apellido”.

“A demostrarle que para gobernar la Región Metropolitana, esto no es un cargo parlamentario donde se venga a debatir y donde se venga a confrontar. Este es un cargo ejecutivo, donde se viene a colaborar y trabajar con otros, no contra otros. Y eso creo que mi candidatura representa lo que esta región necesita”, enfatizó.

De acuerdo al gobernador, en una región compleja como la Metropolitana, “que es la más desigual de Chile, que tiene grandes niveles de violencia, no puedes venir a enfrentarte a los demás. Tienes que venir a colaborar con los demás. Y eso no se inventa, porque si tú has estado toda tu vida descalificando al que piensa distinto, da lo mismo al partido que tú pertenezcas”.