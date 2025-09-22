Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Desde Londres 76, este lunes, en el comando de Jeannette Jara, las voceras de la candidata, Gael Yeomans (FA) y Laura Albornoz emplazaron a los demás aspirantes a La Moneda a pronunciarse a favor de la eventual postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La idea de la candidatura de Bachelet se da en medio de la última intervención del Presidente Gabriel Boric en la Asamble General de la ONU. Dada la presencia de Boric en Nueva York, algunos parlamentarios oficialistas han instado al Mandatario a realizar un gesto en respaldo a la expresidenta.

En este contexto es que la integrante del directorio de ENAP destacó que es el momento para demostrar unidad a nivel nacional.

“Ella es una mujer con trayectoria consolidada a nivel internacional. Me parece que es muy oportuno preguntar y hacer un llamamiento a las otras candidaturas. Si efectivamente nos vamos a poner todas las chaquetas de este país y vamos a abrazarnos todos en una candidatura que sin duda alguna significaría una demostración de unidad“, añadió.

Por su parte, la diputada Yeomans recalcó: “Hacemos un llamado directo a las candidaturas de Evelyn Matthei, de José Antonio Kast y al resto de los candidatos a que se pronuncien a favor de poder hacer que Michelle Bachelet, nuestra expresidenta, pueda tener el cargo en la ONU al que estamos tratando de postular como país. Sería un honor para las mujeres chilenas, pero también pensando en las mujeres y niñas de otros países”.

Hasta ahora el único abanderado que se ha pronunciado es el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se limitó a contestar que no rechazaría la postulación.

En esa línea, precisó: “No voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena. Creo que como chilena sería sin duda un orgullo para Chile, pero creo que su gestión como presidenta fue mala, su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Hay otra cosa que yo no le olvido a la señora Bachelet, hasta hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile".