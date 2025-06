Comandos de Winter, Tohá y Mulet marcan distancia ante dichos de Landerretche sobre el FA y el PC

El Foro Primarias que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Ñuñoa este sábado estuvo marcado por las repercusiones que han traído los dichos del economista Óscar Landerretche, quien pese a no tener un rol definido en el comando de Carolina Tohá (PPD) ha expresado su respaldo a la carta del Socialismo Democrático tomando distancia de dos de las colectividades que conforman el pacto oficialista: el Partido Comunista y el Frente Amplio.

Durante esta semana, el académico dijo a La Segunda que no necesariamente apoyará a Jeannette Jara (PC) o a Gonzalo Winter (FA) en caso de que uno de ellos gane la primaria. Y el viernes, en conversación con Radio Infinita, además de aludir a “diferencias de fondo” con el PC y el FA, emplazó a esta última colectividad al decir: “Me gustaría que, si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo (...) Convertir el país en un maldito infierno (...), quemar iglesias ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido”.

El economista Óscar Landerretche. Foto: Andres Perez Andres Perez

Esta jornada, integrantes de los comandos de Winter, Mulet y de Tohá asistieron a un conversatorio -que versó principalmente sobre la importancia de la unión en el progresismo- y al término de éste concedieron un punto de prensa, cuyo principal tema fueron las declaraciones de Landerretche.

“Esas frases degradan a la política. Creo que cuando las personas ocupan esos términos o esas frases virulentas, lo que hacen es degradar a la política, y yo creo que la política es otra cosa. Entonces yo ante esta virulencia, yo lo que digo es, yo pongo propuestas sobre la mesa. Frente a la exaltación de lo negativo, yo digo unidad. Esa es mi respuesta para estas declaraciones, que son altisonantes, que no le hacen bien a un proceso eleccionario", dijo la exembajadora y coordinadora nacional del despliegue territorial de Winter, Beatriz Sánchez.

30 Abril 2025 Entrevista a Beatriz Sanchez, periodista. Foto: Andres Perez Andres Perez

El secretario general del PPD, José Toro, hizo referencia a la aclaración de la jefa de campaña de Tohá, Pía Mundaca, quien comentó que las opiniones de Landerretche son a título personal. “Desde el partido, desde la candidatura propiamente tal, nosotros estamos convencidos de la unidad del progresismo, de cumplir los compromisos y de trabajar por el candidato ganador o la candidata ganadora, así como todos sabemos que todos lo harán”, enfatizó Toro.

A renglón seguido, aclaró que respaldarán a quien resulte obtenga la mayoría de los votos. “Sin lugar a dudas, no hay ninguna duda de eso. El PPD va a cumplir sus compromisos, como todos los partidos del socialismo democrático los cumplen”, sostuvo.

José Toro, secretario general del PPD.

A su vez, el jefe de asesores del candidato Jaime Mulet (Frente Regionalista Verde Social), Pablo Sepúlveda, criticó las citadas declaraciones: “Los compromisos no se cumplen de forma condicional. Por eso son compromisos. Yo creo que es una muy mala señal de parte de la campaña de Tohá aceptar que uno de los colaboradores plantee el romper ese compromiso. Entiendo que esos son dichos a título personal, pero sin embargo, si es que esa persona continúa en la campaña, también demuestra algo de la actitud a esa disidencia, una disidencia en contra del compromiso establecido por parte de la candidata".

Asimismo, emplazó al comando de Tohá a abordar con mayor claridad esta controversia y señaló: “Nosotros aquí estamos para elegir el candidato que va a luchar contra el candidato de la derecha. Y en eso nosotros no tenemos que tener distinciones de quiénes somos los que estamos en contra de esa derecha, que generaría un retroceso social y cultural en este país. Entonces cualquier postura que sea en contra de este compromiso planteado también es una postura en contra de la defensa del progresismo en el país".

Desde el PC estaba contemplada la asistencia Bárbara Figueroa, secretaria general de esa tienda e integrante del comando de Jara, lo que finalmente no se concretó.