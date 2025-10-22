Comisión de AC contra ministro Ulloa sesiona a pesar de la ausencia del fiscal nacional y del presidente de la Corte Suprema

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, realiza su sesión de este 22 de octubre de 2025, de 10.00 a 17.00 horas, donde estaban invitados el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y el fiscal nacional Ángel Valencia.

La instancia comenzó su cuarta sesión, en donde dividirán la jornada en dos bloques, primero de 10.00 a 14.00 horas, donde tenían estipulado la invitación del diputado Daniel Manouchehri, el abogado defensor de Ulloa, Domingo Hernández; del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, doña Javiera González, y presidenta del Consejo para la Transparencia, doña Natalia González Bañados.

Sin embargo, solo asistieron Manoucheri y Hernández a la instancia, para presentar sus argumentos en torno a la acusación contra Ulloa.

Entre los argumentos que presentó el parlamentario, apuntó a los vínculos de ministro de la Corte de Apelaciones con el abogado Luis Hermosilla, señaló que “el juez Ulloa tejió una verdadera red de vínculos sociales poderosos, no eran cualquiera los amigos”.

“Alguien podría decir que eso pertenece a su vida privada y probablemente pudiese tener razón, pero ese no es el punto central. El punto es que Antonio Ulloa participó activamente en causas que litigaban sus cercanos. En la noche comía, bebía con ellos y al día siguiente fallaba las causas de quienes lo acompañaban en sus fiestas”, argumentó el diputado.

“Él debió abstenerse en todas esas causas y no lo hizo. Se mantuvo en al menos ocho causas donde litigaban los abogados Hermosilla, Donoso, con quien compartían vínculos, favores e incluso celebraciones”, añadió.

Por su parte, el abogado defensor acusó que “hemos escuchado en la acusación una serie de imputaciones gravísimas formuladas contra mi representado, muchas de ellas empapadas de retórica política. Se encuentra capturado por redes que operan como verdaderas mafias, mueve los hilos desde las sombras, llegó a su cargo por el señor Hermosilla”.

“Las personas deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales mientras no haya una sentencia ejecutoriada que demuestre lo contrario. Sin embargo, Ulloa ha sido sistemáticamente injuriado gratuitamente por una serie de redes periodísticas”, aseveró.