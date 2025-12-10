VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La comisión eliminó uno de los principales golpes al “discolaje” que pretendía dar la iniciativa: la prohibición a un legislador para cambiarse de comité, popularmente también llamados bancadas.

    Por 
    Paula Pareja
     
    José Miguel Wilson
    Foto: Aton Chile.

    Este miércoles la Comisión de Gobierno despachó a la sala del Senado la reforma política diseñada por el Ejecutivo, que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

    De acuerdo a los protocolos, el Senado tiene un plazo de seis días para despachar la reforma. En consecuencia, el gobierno impulsó que la iniciativa sea votada en la sala el próximo martes 16 de diciembre, para que siga su tramitación en la Cámara de Diputados.

    Todo esto, luego que el Presidente Gabriel Boric le pusiera “discusión inmediata” al proyecto. Esta acción, al menos, es una señal palpable de que La Moneda se jugará todas las cartas para sacar este proyecto antes del inicio del próximo gobierno.

    Si bien el proyecto avanza, en la Comisión de Gobierno fue eliminado uno de los principales golpes al “discolaje” que pretendía dar la iniciativa: la prohibición a un legislador para cambiarse de comité, popularmente también llamados bancadas.

    “Es deber de cada parlamentario integrar un comité parlamentario y permanecer en él durante todo el período que dure su cargo”, decía el mensaje de la reforma que modifica en ese sentido la Ley Orgánica del Congreso, pero que fue rechazado por los senadores.

