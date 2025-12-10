VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antídiscolos rija antes del próximo gobierno

    El Ejecutivo intentará sacar este proyecto antes del inicio del próximo mandato presidencial. En las conversaciones reservadas que sostuvieron los ministros en las últimas semanas se detectó una base de apoyo que va desde el Partido Republicano a la izquierda.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La ministra Segpres, Macarena Lobos, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un plazo de seis días, al menos en la teoría, tendrá la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, que preside la senadora Paulina Vodanovic (PS), para despachar la reforma política, diseñada por el Ejecutivo, que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

    Si bien el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), había adelantado que la idea era activar la discusión de las llamadas reformas políticas después de las elecciones del próximo domingo, en la sesión de este miércoles del Senado La Moneda resolvió adelantarse un poco y ponerle “discusión inmediata” (facultad que tiene el Presidente de la República para apurar el tranco de algún proyecto).

    Ello implicaría que la Cámara Alta tendría que -de acuerdo al mandato de la Constitución- despachar el próximo martes esta iniciativa. Sin embargo, por lo general estas urgencias no suelen respetarse al pie de la letra, por lo que existe la posibilidad de que los senadores se tomen algunos días más para votar esta reforma.

    La “discusión inmediata” al menos es una señal palpable de que La Moneda se jugará todas las cartas para sacar este proyecto antes del inicio del próximo gobierno, dado que Elizalde en las conversaciones reservadas que sostuvo en las últimas semanas detectó una base de apoyo que va desde el Partido Republicano a la izquierda, incluyendo a partidos tradicionales del oficialismo y la oposición como el PC, el PS, la DC, RN y la UDI.

    De hecho, el texto ya fue aprobado en general en la Comisión de Gobierno y en la sala con un apoyo transversal, salvo aquellos legisladores que precisamente tienen un historial de renuncias a partidos. Con ese piso, hoy el proyecto está en la fase de discusión del articulado y de votación de indicaciones (correcciones) presentadas por senadores y el mismo Presidente de la República.

    Uno de los puntos de discordia, que es de más bien de carácter técnico, es si las atribuciones nuevas que tendrán los jefes de comités debieran estar reguladas en los reglamentos del Senado y la Cámara, en vez de quedar fijadas en la Ley Orgánica del Congreso. No obstante, ello obligaría tramitar por separado estas potestades y cada rama del Congreso podría quedar con reglas distintas.

    Ley Antidíscolos II

    Uno de los principales golpes al “discolaje” que pretende dar la iniciativa es la prohibición a un legislador para cambiarse de comité, popularmente también llamados bancadas.

    Este fenómeno ha afectado por igual al oficialismo y a la oposición en las últimas décadas.

    “Es deber de cada parlamentario integrar un comité parlamentario y permanecer en él durante todo el período que dure su cargo”, dice el mensaje de la reforma que modifica en ese sentido la Ley Orgánica del Congreso.

    Para reforzar esa disposición, también se entrega un mayor poder legal al jefe de comité (parlamentario elegido por sus pares aliados para liderar una bancada) para coordinar, determinar la distribución en las comisiones legislativas, especiales investigadoras y los reemplazos que correspondan, y resolver quiénes intervendrán en la sala, entre otras medidas. En otras palabras, el jefe de bancada tendría la potestad de “castigar” a los rebeldes.

    De hecho, actualmente existe un vacío reglamentario y legal que afecta especialmente a la Cámara y en menor medida al Senado.

    Un diputado, por ejemplo, si renuncia a escondidas a su partido de origen se queda con el asiento en la comisión que fue designado.

    Restringe platas

    La reforma promovida por Elizalde, junto a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que también modifica las leyes orgánicas de Partidos Políticos y de Votaciones y Escrutinios, aplica otras medidas como cortar el trasvasije de financiamiento público a colectividades que “se llevan” parlamentarios de otras tiendas.

    Actualmente el sistema político otorga un financiamiento estable a los partidos en función de la cantidad de votos que sacaron en la última elección de diputados, pero otorga un mayor monto a las colectividades que sacaron representantes en la Cámara.

    En el período parlamentario pasado, por ejemplo, el Partido Republicano no tenía ningún diputado, pero tras la renuncia de Ignacio Urrutia a la UDI y su fichaje en la tienda que lidera José Antonio Kast, pudo aumentar levemente su aporte fiscal. A diferencia, la UDI sufrió una merma.

    Esa problemática se ha acentuado en el último periodo y varias colectividades nuevas han aumentado su financiamiento fiscal a costa de escisiones de otros partidos.

    El Partido Nacional Libertario (de Johannes Kaiser), el Partido Social Cristiano, Demócratas, Amarillos y Acción Humanista son algunas colectividades que antes no existían y hoy reciben aportes fiscales por tener diputados que fueron elegidos por otros grupos.

    No obstante, ciertas tiendas ya constituidas también se han nutrido por la misma dinámica de acoger a los díscolos de otros. Los mismos republicanos, el Frente Amplio, el Partido Radical y el Partido Liberal también han crecido o suplido renuncias a costa de otras bancadas.

    Fin a partidos regionales

    Otro aspecto controversial de la reforma, que es resistido por tiendas pequeñas o “emergentes”, es la eliminación de los partidos regionalistas que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo para conformar una nueva colectividad sería de 8 regiones.

    Además se eleva la cantidad de afiliados por región para crear estas entidades. En vez del “0,25% del electorado que hubiere sufragado”, se exigiría “el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo”, lo que implica cuadriplicar las firmas necesarias (al subir el guarismo y al poner como referencia el padrón en reemplazo de quienes efectivamente votaron).

    Esta iniciativa, sin embargo, es complementaria a otra reforma constitucional, surgida de un acuerdo de senadores para fijar un umbral a los partidos para acceder a la representación en la Cámara y establecer la cesación del cargo de aquel parlamentario que renuncie a su colectividad o a su bancada.

    Si bien el umbral genera resistencia, la parte que crea una nueva causal para arrebatarle el escaño a un legislador díscolo tiene un apoyo transversal, desde el PC al Partido Republicano, además del PS, de RN, de la UDI y de la DC. Esta otra reforma ya fue aprobada por el Senado y está en manos de la Cámara, lista para ser votada en la sala.

    Más sobre:PolíticaSenadoReformas PolíticasLey Antidíscolos IIÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Debate por ley de 40 horas: Kast reitera que “ningún derecho adquirido se va a tocar” en su eventual gobierno

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    3.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    4.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    5.
    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?
    Chile

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura
    Negocios

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    ¿Cuánto cobrará Sonda para ser el administrador externo de la nueva modalidad de Fonasa?

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”
    Cultura y entretención

    Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro
    Mundo

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio