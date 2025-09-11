SUSCRÍBETE
Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“Lo que ha hecho el ministro Pardow va fuera de todos esos límites”, reprochan los legisladores.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Andres Perez Andres Perez

La comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó enviar una nota de protesta al ministro de Energía Diego Pardow por “bajar el perfil” a la participación de Laura Albornoz en el comando presidencial de Jeannette Jara de forma paralela a su cargo como integrante del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

La solicitud, que fue realizada por los diputados republicanos Benjamín Moreno y Álvaro Carter, fue aprobada por unanimidad.

Según los parlamentarios promotores de esta medida, el secretario de Estado justificó la situación de Albornoz “porque fue elegida por Alta Dirección Pública”.

“Me parece bastante vergonzoso, por decir lo menos que el ministro Pardow, quien ha mostrado ser una persona, quien antes de esta declaración yo la consideraba bastante más sensata de lo que parece en campaña, que señale que por llegar simplemente por Alta Dirección Pública a estar en la Empresa Nacional del Petróleo (Albornoz), el ministro pueda salir con esa liviandad a señalar que esto no constituye ningún atentado contra la propiedad pública”, criticó el diputado Moreno en la instancia.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Mientras que su par, Álvaro Carter, se sumó a las críticas de Moreno, al señalar que “lo que ha hecho el ministro Pardow va fuera de todos esos límites”.

“Yo, por un segundo, le pido a los asistentes de esta sala que se imaginen que el Presidente no es Gabriel Boric, que fuese Sebastián Peñera ¿Qué hubiese pasado? Estarían en las calles, estarían en la Plaza Italia, estarían gritando que este gobierno es de los privilegiados”, aseveró.

