Cómo bajar “dignamente” la candidatura de Peñaloza en Las Condes: la encrucijada de la UDI

Un video de tres minutos y 24 segundos de duración. Eso comenzó a ser difundido este lunes entre los adherentes de la candidatura independiente de Marcela Cubillos como alcaldesa por Las Condes.

En la pieza audiovisual se mostraba a la actual jefa comunal, Daniela Peñaloza (UDI), en una entrevista en Emol TV, en la que decía que “tengo todo el derecho como alcaldesa en ejercicio en ir a la reelección, pero el proyecto de unidad y el proyecto que busque maximizar los resultados municipales y parlamentarios, y así llegar a la presidencial en mejor pie, también tiene mucha relevancia”, añadiendo que su repostulación “es una decisión que vamos a anunciar en su momento”.

Así, las declaraciones de la jefa comunal no pasaron desapercibidas. Sus dichos se vieron como un giro a lo que, previamente, había defendido y a lo que se había publicado el lunes de la semana pasada en la revista Velvet.

“No soy títere de nadie”, dijo en esa oportunidad, agregando que “voy a la reelección sí o sí. No hay ningún motivo para no competir (...) nadie me va a bajar ni a notificar; soy yo la que decide”.

Sin embargo, en esa ocasión sus dichos -y el tono en que los dijo- fueron mal evaluados por el gremialismo, sobre todo por la directiva, que lo consideró innecesario, en momentos en que figuras como el timonel, el senador Javier Macaya, habían dicho públicamente que primero se debía resolver el tema judicial en la municipalidad y luego zanjar si Peñaloza iría a la reelección.

Peñaloza ha estado cuestionada por investigaciones tanto de la Contraloría General de la República como del Ministerio Público por presuntas irregularidades, como pagos de horas extras para funcionarios o la compra de un terreno para un Cesfam.

Si bien la entrevista se había hecho varios días antes de su publicación, igual se consideró que iba “más allá” de lo que estaba conversado entre la mesa y la alcaldesa.

Por lo mismo, las nuevas declaraciones de Peñaloza fueron interpretadas como una “corrección” a lo transmitido en Velvet. Esto en un escenario en que la UDI, según dicen en la derecha, habría decido no apoyar la reelección de la alcaldesa y que están buscando bajar “dignamente” su nombre.

Para el partido no es una decisión fácil y supone una encrucijada, sobre todo porque si Cubillos va por fuera del pacto y gana, perderían el municipio.

Hasta el momento, en todo caso, la tienda no ha tomado una definición pública y se espera que ello no ocurra antes del jueves de esta semana, cuando Cubillos llegue a Chile desde España -donde se encuentra junto a su esposo, el excanciller Andrés Allamand (RN)- y se reúna con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, para conversar respecto de sus proyecciones políticas.

El plan para Peñaloza, en tanto, es evitar que pague más costos políticos con su salida. Por lo mismo es que durante los últimos días se ha acordado como directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) evitar criticarla y tratar de no tocar el tema.

Además, también se está buscando -como parte del diseño- darle algún puesto de relevancia a Peñaloza. Así, por ejemplo, ha sonado como opción que pueda ir de candidata a diputada por el distrito 11 -que incluye Las Condes- como compañera del incumbente Guillermo Ramírez.

Sin embargo, eso tiene dos problemas. Primero, que ese cupo lo está buscando la abogada Constanza Hube, quien es íntima de la directiva actual, y segundo, que cualquier nuevo flanco que se le abra por las investigaciones en curso le puede salpicar a una eventual candidatura.

Otra opción es que pueda participar en una eventual campaña de la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei. Por ejemplo, en la UDI mencionan la opción de que Peñaloza pudiera integrar algún equipo programático de su candidatura. De hecho, la propia Matthei ha enfatizado que habrá gestos en un eventual gobierno suyo para quienes hagan concesiones en las municipales.

Sin embargo, su aparición en una eventual investigación también complica el hecho de que aparezca al lado de Matthei. En todo caso, en el equipo de la alcaldesa señalan que, pase lo que pase, este año no habrá definiciones programáticas en cuanto a la formación de equipos, ya que quiere concluir primero su etapa de jefa comunal.

Otras fuentes en la derecha señalan que desde el gremialismo parte del plan también es tratar de acercarse a Cubillos como nueva candidata, para evitar que el Partido Republicano la asocie a sus filas y que la exministra de Educación esté más cerca de Chile Vamos. En ese sentido, durante los últimos días ha habido apoyos de los republicanos a Cubillos, como el jefe de campaña, Martín Arrau, quien señaló que ella es la más preparada.

La exministra Marcela Cubillos. Mario Tellez / La Tercera

Ubilla se baja de Lo Barnechea y Alessandri gana terreno

Otra novedad de la negociación municipal se dio con la decisión del exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN), quien declinó competir como candidato a alcalde en Lo Barnechea. Esa comuna entró en disputa luego de que el alcalde Cristóbal Lira (UDI) informara que, por un tema personal, no irá a la reelección.

Así, la UDI anunció al excore Carlos Ward, Evópoli sondea a la concejala Juana Mir o a la exministra Pauline Kantor, mientras que el Partido Republicano promovió al abogado Pedro Lea-Plaza. En RN, en tanto, estaban sondeando tanto al exalcalde de Santiago Felipe Alessandri como a Ubilla, pero con la bajada de este último Alessandri quedó corriendo con ventaja.

De hecho, este lunes en la tarde el exjefe comunal de Santiago se reunió por más de una hora con el presidente del partido, el senador Rodrigo Galilea, para evaluar las opciones de una candidatura por Lo Barnechea.

Alessandri -quien también se juntó este lunes con Lira- recalcó que “reconociendo la excelente gestión del alcalde Lira analizamos esta mañana el Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal). Las comunas están en constante evolución y, por mi experiencia municipal, de resultar electo el día uno pondría todas mis capacidades en continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Y agregó: “Ahora esperaré a que RN defina quién será su candidato y luego de eso que Lo Barnechea a través de primarias escoja a quién quiere que lo represente en la papeleta de octubre”.