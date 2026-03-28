Cómo el alza de los combustibles se transformó en el primer test oficialista

25/03/2026 - El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a los ministros de Transporte y Hacienda, firman decreto promulgatorio de la ley de Emergencia Energética, Chile Sale Adelante. En la instancia participan también la ministra de Energía y el ministro del Interior.. Foto: Mario Tellez

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), este martes llegó al Congreso en Valparaíso con dos tareas: sacar adelante la agenda legislativa -junto a sus pares de la Segpres y Hacienda- levantada por La Moneda para mitigar los efectos del alza de los combustibles y, al mismo tiempo, ordenar a los parlamentarios del oficialismo en medio de la tensión.

Y es que la determinación de la nueva administración de realizar ajustes al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), a raíz de la guerra en Medio Oriente, generó las primeras críticas en el sector al Ejecutivo y entre los propios partidos. Así, se transformó en el primer test de la alianza de gobierno.

De esta forma, el titular del Interior buscó no solo mantener alineado al núcleo de La Moneda, sino que principalmente a sus huestes en el Congreso , donde al tratarse de medidas poco populares -reconocen en Palacio- los parlamentarios tienden a descolgarse rápido.

“Les quiero decir fuerte y claro que este es un gobierno que no se desordena ante las crisis y, por el contrario, es capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno”, dijo ayer Alvarado.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En La Moneda no esconden que el alza de los combustibles -y todo el aumento que, por consecuencia, repercute en otros bienes- es la primera prueba para la nueva administración y para los partidos que la apoyan. Por lo mismo, varios miembros del gabinete y el propio Presidente José Antonio Kast se desplegaron para evitar una crisis de mayor envergadura.

Las primeras alertas en el Palacio por el denominado “fuego amigo” empezaron incluso antes del anuncio del Mepco. En los días previos, en el Ejecutivo no pasaron desapercibidas las críticas del jefe de bancada de RN, Diego Schalper, a propuestas como la limitación a la gratuidad y a las vocerías de la ministra Segegob, Mara Sedini.

Sus dichos, incluso, le significaron un llamado de atención del propio mandatario en el comité político ampliado del lunes, quien insistió en la unidad del sector.

De ahí en adelante, desde el gobierno se mantuvieron monitoreando de cerca eventuales nuevas críticas y, una vez realizado el anuncio, el primer paso para contenerlas fue difundir una minuta para las distintas autoridades y parlamentarios, con el objetivo de evitar declaraciones más altisonantes.

En paralelo, en medio de la discusión del proyecto de combustibles, Alvarado se encargó de ordenar a los parlamentarios. En Valparaíso, aprovechó de reunirse con distintos diputados y, en particular, sostuvo conversaciones con los jefes de bancada del sector para evitar descuelgues.

Las críticas, en todo caso, no bajaron. Algunos cuestionaron públicamente el paquete de medidas y llamaron a evaluar nuevas propuestas que mitigaran el efecto del alza. Al mismo tiempo, el diseño comunicacional de La Moneda no tardó en generar ruido y desató las críticas tras la polémica por el uso del término “Estado en quiebra” por parte del gobierno.

Lo anterior se tradujo en las primeras tensiones del sector, desatando cruces entre parlamentarios y exautoridades, como los exministros Ignacio Briones y Marcela Cubillos, sobre todo tras el despliegue de La Moneda.

En ese escenario, una de las discusiones que se volvieron a abrir en el sector es la posibilidad de formar una coalición de gobierno para fortalecer la coordinación y la base de apoyo de La Moneda. Aunque el tema no convence a todos en el oficialismo, donde apuntan a que es apresurado y que los proyectos de los partidos son distintos, algunos ya lo han planteado públicamente.

“Yo tengo la impresión de que ojalá se pueda conformar una coalición como sucedió también con la Concertación”, dijo este jueves el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en entrevista con CNN Chile.

En La Moneda, en tanto, la apuesta hoy es redoblar el despliegue para ordenar a los partidos. Por ejemplo, en la Segegob iniciaron una ronda de reuniones con las bancadas para revisar las distintas bajadas. Ayer, Sedini recibió a los diputados republicanos.

Si bien en Palacio destacan que hasta ahora el oficialismo está logrando sortear las primeras tensiones -ya que se aprobaron los cambios al Mepco en el Congreso con el sector alineado-, transmiten que la disciplina en la derecha aún está por verse. Así, recalcan que hay que ver cómo se comportan en las próximas semanas si es que los precios del combustible y otros bienes siguen subiendo. La clave está, agregan, en que no se descuelguen masivamente o que empiecen a exigir medidas que sean imposibles de cumplir.