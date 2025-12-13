VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Cómo viven sus últimas horas Kast y Jara frente al duelo decisivo

    En familia, sin actividades públicas ni reuniones políticas, ambos candidatos se preparan para la jornada electoral final de mañana. Votarán junto a sus parejas, en la tarde descansarán y cerca de las cinco partirán a esperar los resultados con sus equipos: el republicano en la sede del partido y la abanderada oficialista en el Hotel Fundador.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Juan Andrés Quezada

    Este domingo, la ciudadanía se enfrenta al balotaje: José Antonio Kast o Jeannette Jara. Mientras el candidato republicano llega a la segunda vuelta instalado como favorito según las encuestas conocidas hasta antes de la veda y con un despliegue político ya pensado para la tarde, mantiene en reserva los detalles finos de su itinerario para el día de la votación.

    Ambos han optado en las últimas horas tras el cierre de campaña por bajar el ritmo, dedicar la jornada al descanso familiar y concentrar su agenda en los gestos simbólicos y protocolares que vendrán una vez conocidos los resultados.

    Con estilos y estrategias distintas, Kast y Jara se preparan para un domingo marcado por la expectativa del país frente al desenlace electoral.

    Del lado del republicano, desde su equipo transmiten que votará entre las 9.00 y las 12.30 horas en el Colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine, aunque la hora exacta aún no ha sido confirmada.

    Hasta el cierre de esta edición, el equipo del republicano permanece reunido para ultimar los detalles logísticos y más políticos de la jornada de este domingo.

    Se espera que al igual que en la primera vuelta, concurra acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y que tras emitir su sufragio destine buena parte de la tarde a actividades en familia.

    La atención, de hecho, estará puesta en el cierre de las mesas, cuando comience el conteo de votos y se active el despliegue político del sector.

    Para ese momento, está previsto que cerca de las 18.00 horas se habilite la sede del Partido Republicano, ubicada en Presidente Errázuriz, como punto de encuentro para esperar los resultados.

    Hasta allí llegarán dirigentes del partido y representantes de otras fuerzas de la derecha que han respaldado su candidatura en segunda vuelta. El contingente en esta pasada será mayor: se espera que acudan dirigentes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, Partido Nacional Libertario y Social Cristianos.

    Aunque en los días previos se evaluaron alternativas de mayor envergadura -como el Estadio Bicentenario de La Florida o un hotel del sector oriente de Santiago-, esas opciones fueron finalmente descartadas y se optó por un acto más acotado.

    De triunfar, se espera que se instale un escenario donde Kast pueda dar su primer discurso y compartir con sus adherentes.

    Jara también repite diseño

    “Más tranquila que nunca”. Así define el actual estado de Jeanette Jara, una persona de su círculo de confianza, en la antesala de la segunda vuelta presidencial.

    La candidata presidencial oficialista y de la DC bloqueó completamente su agenda política para hoy y tendrá un día de relajo y descanso junto a su familia.

    A las 12 30, llegó su pareja desde hace más diez años, el trabajador social Claudio Rodríguez Díaz (53) -quien vine a una cuadra de ella- a su casa en un pasaje en las intersección de las avenidas Exequiel Fernández y Grecia, un barrio tradicional de Ñuñoa.

    Recién, ambos iban a decidir si quedaban allí o partían a la parcela de Jara en la comuna de Padre Hurtado.

    A diferencia de otros fines de semana, la candidata no tenía contemplado hacer un asado, sino que almorzar algo liviano y dormir una siesta reparadora.

    Cómo suele hacerlo todos los días, Jara despertará hoy a las 6:30 horas, leerá la prensa y a las 8.00 horas partirá a la casa de su madre, Jeanette del Carmen Román, en la población El Cortijo en Conchalí.

    Ahí, tomará desayuno e invitará pasar a los canales de televisión y otros medios.

    Al comienzo de su campaña, el primer relato de Jara fue mostrarse como una persona de esfuerzo que venía del pueblo y no de la élite.

    “Ahora tengo mi propia familia, a mi hijo en particular, porque estoy divorciada, pero mantengo un fuerte vínculo con mis hermanos y mi mamá”, señaló en varias oportunidades.

    Al igual que en la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara tiene contemplado partir a votar a las 12:45, junto a su pareja, al Colegio Federico García Lorca, a unas cuadras de la casa de su mamá, y donde ella estudio algunos años.

    “Voto en Conchalí, voy a la casa de mi mamá, me voy a ir bien temprano porque, además, quiero estar de punta en blanco, literalmente, para ir a votar a mi liceo y eso siempre cuesta un poquito, porque llega mucha gente y hay harto cariño”, dijo Jara el viernes en la mañana en el aeropuerto en Santiago, tras llegar de la Cuarta Región, donde cerró su campaña.

    Luego descansará un par de horas y entre 16:30 y las 17:00 horas partirá al Hotel Fundador, en el barrio Londres, donde esperará los resultados.

    Cuando ya esté claros los resultados -se espera que eso sea entre las 19:30 y las 20:00 horas- tiene que definirse cómo será el saludo con su par de la oposición, José Antonio Kast.

    Por cábala o motivos prácticos, Jara y su equipo no han querido definir oficialmente si, en caso de perder -como indican las encuestas- irá a saludar personalmente al líder republicano o lo llamará por teléfono.

    También está la opción de repetir lo que ocurrió hace cuatro, cuando el candidato ganador de la elección, Gabriel Boric, recibió en privado a Kast en el Hotel Fundador y después se subieron las fotos.

    La puesta en escena, señalan sus cercanos, dependerá del resultado y que tan holgada sea la diferencia entre los competidores y la cantidad de votos nulos y blancos que haya.

    Sea cual sea el resultado del balotaje, el lunes en la mañana se entrega el comando de Jara en calle Londres 76.

    Si se produce una sorpresa y Jara gana recién se buscará una “Moneda chica”. Hasta ahora no se ha visto ninguna opción, a diferencia del equipo de Kast, que ya arrendo una amplia casona en la calle La Gloria 88, entre Av. Apoquindo y Av. Los Militares.

    11/12/2025 - FACHADA LA GLORIA 88 - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En tanto, los presidentes de los presidentes de todos los partidos y la DC se reunirá el lunes, a las 9:30 horas, en la sede del Partido Socialista. En caso de una derrota, el plan es dar vuelta la página inmediatamente y evitar, por ahora, “pasadas de cuenta”.

    De ganar, “vas a estar todos colgados de las lámparas”, comenta un estrecho asesor de la exministra del Trabajo.

