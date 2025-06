“Complejo tener primarias con aliados que están solamente cuando ganan”: Jara se lanza contra Tohá tras postura de Landerretche

La fraternidad de las candidaturas presidenciales oficialistas comienza a resquebrajarse de cara a las primarias que se celebrarán el 29 de junio. Gonzalo Winter con críticas a Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD), además de los propios dardos cruzados entre las exministras.

En este esceneario, la candidata del Socialismo Democrático protagoniza una nueva polémica tras las declaraciones de la nueva integración a su comando. Se trata de Óscar Landerretche (PS), economista que aseguró que no firmaría un “cheque en blanco” en el caso de que Tohá no avance a primera vuelta.

La incertidumbre que sembró el socialista se suma a la postura de los otros aliados de Tohá: la Democracia Cristiana, que se niega a apoyar al PC y al FA.

Así las cosas, en medio de la conmemoración del aniversario del PC, Jara abordó los dichos de Landerretche.

“Yo entiendo que cuando uno está en una primaria está por si gana o por si pierde. De lo contrario, esto sería como cuando Kiko jugaba la pelota, le metían un gol y se llevaba la pelota para la casa. No me parece, pero no soy yo quien tiene que responder por esas personas, sino que a la candidatura que están apoyando", manifestó.

La candidata del PC no profundizó en la postura de la Falange, y concentró sus críticas hacia el economista del comando de Tohá.

“Precisamente me comentaron que había dicho esto de que ponía en duda si ganábamos la primaria Gonzalo Winter o yo, que iba a votar por nosotros. Complejo tener primarias con aliados que están solamente cuando ganan, pero no cuando pierden", añadió.

En ese sentido, Jara recaló: “Esto no puede ser que estoy solo cuando gano y, si pierdo, me voy para la casa. Eso no se hace porque los pactos de honor no son así”.