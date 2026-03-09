Con despedida de Boric y la directiva del FA: Víctor Ramos deja La Moneda e inicia proceso de cambio de mando. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

A las 15.00 horas de este lunes, hasta el patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda salieron decenas de funcionarios de la administración saliente y también llegó la directiva del Frente Amplio en pleno para despedir al subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

Es que como manda la tradición republicana, un par de días antes de la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso Nacional del 11 de marzo, se activa la mecánica interna para dar inicio a la instalación del gobierno entrante.

En esa lógica, es el subsecretario del Interior saliente el primero en dejar la sede del Ejecutivo, lo que a su vez marca la llegada de su sucesor -en este caso Máximo Pavez-, con la administración actual aún en ejercicio.

En el patio de la casa de gobierno, flanqueado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, Ramos entregó unas últimas palabras antes de dejar el cargo.

“Agradecer al Presidente Gabriel Boric por la oportunidad de haber sido subsecretario de su gobierno. Espero haber estado a la altura de lo que él me encomendó, lo que hice, lo hice siempre dando lo mejor de mí y del conocimiento que tenía previamente de mi país, al cual amo también profundamente, al igual que mi familia”, dijo.

En la parte final de su alocución, señaló: “Hay algunas inundaciones en Magallanes, de las cuales nos estamos ocupando. La frontera norte está expedita, todos los pasos fronterizos están funcionando. Los drones que inauguraron nuestro ministro y el Presidente están funcionando también en Colchane. La macrozona sur no reporta novedades, y por lo tanto nos podemos ir tranquilos y entregarles un país mucho mejor del que recibimos a la autoridad siguiente. Así que muchísimas gracias y volveremos”.

Santiago 9 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, saluda al ex subsecretario del Interior, Victor Ramos, luego de una declaracion a la prensa tras la firma del decreto que nombra a Maximo Pavez como su sucesor, quien es la primera autoridad en asumir de cara al proximo cambio de gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La puesta en escena para la salida de Ramos de Palacio incluyó al Presidente Gabriel Boric. “Le agradecemos la paciencia”, dijo el Mandatario.

El Jefe de Estado también saludó al primer nuevo inquilino de futura La Moneda de José Antonio Kast. “Nos conocemos de hace tiempo, y por cierto, bienvenido. Una tremenda muestra de esta tradición republicana, de cómo funciona en Chile el traspaso de mando. Muy contento, y Max sabe que tiene todas las facilidades y todo lo que necesite”, destacó Boric.

El Presidente, luego de sus palabras, dio un apretón de manos y un abrazo a Ramos, que salió de La Moneda acompañado de su pareja y sus tres hijas.