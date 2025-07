Con emplazamientos a Jeannette Jara: el tenso debate por la prórroga del estado de excepción que incomodó al PC

Como primer punto en tabla de la sesión de sala de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados debía debatir, y someter a votación, una nueva solicitud del gobierno del Presidente Gabriel Boric para renovar el estado de excepción que rige en la Macrozona Sur.

En ese contexto, los diputados de derecha -de las distintas bancadas- aprovecharon de emplazar al Partido Comunista, y a su candidata presidencial, Jeannette Jara, colectividad que permanentemente ha votado en contra de esta herramienta constitucional.

El primer diputado en lanzar sus dardos fue Stephan Schubert (ind. republicano), quien indicó que “en La Araucanía hay terrorismo, esta es una verdad evidente, a pesar de lo mucho que le cuesta al gobierno reconocerlo“.

Esto -continuó el representante por La Araucanía- “debido a la ideología que los gobierna a ellos, ese sesgo mental que hace que las personas nieguen lo evidente y lo real, ese sí es un peligro para la democracia”.

“Este negacionismo ideológico es la marca, sello y esencia, tanto del Presidente como de su candidata y el partido político en el cual ella milita. Eso la ha llevado al punto de no reconocer ni menos condenar el terrorismo evidente que asesina a chilenos en las regiones del Biobío y La Araucanía”, remató Schubert.

Luego fue el turno de Gustavo Benavente (UDI), quien se dirigió directamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien estaba presente en la sala.

“¿Y la ley antiterrorista que ya fue aprobada en este Congreso, ustedes no piensan invocarla para combatir a los grupos terroristas de La Araucanía? ¿O siguen secuestrados por el Partido Comunista, que se niega a aprobar el estado de excepción?“, emplazó el gremialista.

Y agregó: “Hoy día el Partido Comunista va a votar en contra de este estado de excepción, como lo ha hecho permanentemente en todo lo que tiene que ver con la seguridad”.

El jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, en tanto, sostuvo: “Yo aprovecho de preguntarle a la candidata Jara, la candidata ideal de La Moneda según Boric, ¿también continuará en la línea de su partido de rechazar los estados de excepción para que la gente viva en paz".

Ante los constantes emplazamientos de la oposición, la jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, señaló que “en la mayoría de las intervenciones, siento que estamos enfrentando un delirio anticomunista peligroso”.

Y agregó: “Resulta que la candidata le gusta el terrorismo, candidata que se llama Jeannette Jara, tiene nombre y apellido. Resulta que las y los comunistas, y el Frente Amplio también, somos responsables de lo que en el Wallmapu, porque así me gusta llamarlo, y resulta que, so pretexto de aquello, sin ninguna reflexión y análisis, se pide, en pocas palabras, la represión por parte de las Fuerzas Armadas desmedida contra quien se cruce por delante, ¿o no es lo que se dice cuando se pide que se suelte la mano de las Fuerzas Armadas?“.

La intervención de la jefa de bancada oficialista motivó que Jorge Guzmán (Evópoli) emplazara al vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), quien -en ese momento- dirigía el debate.

“Usted está acá para dirigir el debate no para que hablemos cualquier barbaridad, hágase cargo de su función, presidente”, sostuvo.

“Usted parece que está muy condescendiente con el Partido Comunista, sabemos que está negociando con ellos, pero al menos llámelo al orden cuando se salga del punto sometido al debate, es una vergüenza lo que escuchamos acá en la sala. Le pido que saquen de la intervención aquellas aseveraciones que nos hacen ver a nosotros como violadores a los derechos humanos, ¿qué se cree está señora acá haciendo ese tipo de aseveraciones?”, espetó Guzmán.

Finalmente, la Cámara aprobó la medida con 105 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones.

Diputados comunistas como Pizarro, Matías Ramírez, Nathalie Castillo, votaron en contra; mientras que Luis Cuello, Daniela Serrano y Alejandra Placencia -también de esta bancada- se abstuvieron.