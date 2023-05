Concejal Patricio Bopp: “La UDI ha tenido una actitud pasiva y de omisión frente a casos graves de gestión y probidad en Las Condes”

Fue a finales de marzo que el concejal Patricio Bopp, por ese entonces militante de la UDI, ingresó junto a otros de sus pares de Chile Vamos y el Partido Republicano una denuncia en la fiscalía local de Las Condes. En el escrito denunciaban un sobreprecio de cerca de $ 342 millones por la compra de una vivienda adquirida para construir un Centro de Salud Familiar (Cesfam), en medio de un proyecto de la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza (UDI).

En el escrito, los concejales acusaron otras supuestas irregularidades que hoy se están investigando como el presunto cobro de comisiones no aprobadas y que eventualmente se habría modificado el acta de un concejo municipal de marzo de 2022. En esa denuncia apuntan a Peñaloza por haber concretado la compra.

Bopp -quien fue cercano al exalcalde Joaquín Lavín (UDI)- continuó con la arremetida y buscó consensuar junto a la directiva de la UDI alguna solución. Pero, en esta entrevista, acusa no haber sido escuchado. Por lo mismo, la semana pasada envió una carta al presidente del partido, el senador Javier Macaya, en la que le informó que renunciaba a su militancia.

¿Por qué decidió renunciar a la UDI?

Agoté los espacios para poder transmitir inquietudes, preocupaciones. Creo que hay problemas graves de gestión en mi municipio y lamentablemente no se canalizaron o no se tomaron los resguardos para poder atenderlos. Y eso me llevó a dar un paso al costado.

¿Con quién conversó este tema?

Hablé con la alcaldesa (Daniela Peñaloza), su jefe de gabinete, con diputados del distrito y con la directiva del partido. Lógicamente, lo que uno espera es un conducto. A diferencia mía, otra de las concejales que fue parte de la denuncia, Catalina San Martín (Evópoli), fue citada a la comisión política de su partido y pudo explicar lo que está ocurriendo. Yo soy parte de un partido donde existimos tres autoridades en la comuna de Las Condes y, obviamente, no existió esa instancia.

¿En qué se basa la denuncia?

Lo que nosotros estamos denunciando son los presuntos delitos de falsificación de escritura pública, estafa y fraude al Fisco. Para lograr ese sobreprecio y adjudicarlo a ciertas empresas se modificó un acta del concejo municipal. Lo que corresponde es que se investigue, y que la fiscalía encuentre los culpables (...) La alcaldesa fue la que firmó la la escritura y de esta manera cerró el negocio que se está denunciando.

¿La UDI no tuvo ánimo de escuchar? ¿Intentaron proteger a la alcaldesa?

Han ocurrido otros temas hacia atrás en la gestión. Por ejemplo, lo que ocurrió en la Corporación Cultural, que la alcaldesa es presidenta del directorio, donde la administración siguió el camino del silencio y un abogado de la corporación firmó un recurso para que la Corte Suprema determine que no se deben acoger a la Ley de Transparencia. Situación lógicamente que varios concejales no aceptamos. Le pedimos a la alcaldesa que retiraran el recurso y no ocurrió. También me llevó a tener conversaciones a mí con personas de la UDI. Varios problemas venían desde hace mucho rato y no se les dio el cauce necesario, como tomar medidas, llamar a la comisión política.

¿Qué le dijeron desde la UDI? ¿No se sintió apoyado? Macaya fue a la cuenta pública de la alcaldesa, y algunos lo interpretaron como un espaldarazo a su gestión.

Son conversaciones privadas. Eso está bien, ellos son un partido. Pero de cierta manera es una actitud de omisión. Acá hay un actuar por omisión. Porque escuchar y no hacer nada es omitir acciones que tienen que tener un cierto cauce en el partido. Un actuar por omisión frente a todos los casos, no solo la compra del Cesfam o el tema de la Corporación Cultural. La UDI ha tenido una actitud pasiva y de omisión frente a casos graves de gestión y probidad en Las Condes.

¿Por qué cree que se omiten?

Hay que preguntarles a ellos. Acá lo importante es actuar conforme a los principios del partido y eso es lo que decepciona. Yo me formé y he actuado conforme a esa formación. Cuando no hay un eco a las señales, a las alertas, es decepcionante y te lleva a la renuncia.

¿La UDI está al debe en términos de transparencia?

No se lo atribuyo todo a la UDI. La principal función del concejal es fiscalizar, eso he hecho en Las Condes. Y sí, estamos al debe en transparencia en Las Condes.

Se dice que su renuncia obedece a un interés electoral. Que usted podría militar en el Partido Republicano y así competir como alcalde en las municipales del 2024. Como la renuncia fue ahora, no le afectará la Ley Antidíscolos.

El momento lo conversé, me dijeron que por qué no renuncié antes o por qué no renuncié después de las elecciones. Yo hace algunos días estaba declarando en fiscalía en contra de personas que también son militantes de la UDI. ¿Es sostenible seguir militando si tú estás en un lugar donde no se toman acciones? Y ¿por qué no después? Es un alivio haberlo hecho en este tiempo.

¿Va a militar en el Partido Republicano?

No me salí de la UDI para militar en republicanos. Lo que corresponde es tomarse un tiempo para reflexionar y encontrar un lugar que represente mejor mis convicciones. Sí es importante señalar que republicanos es una fuerza nueva con la cual tengo una historia común con muchos de sus militantes. Una persona que estuvo muy presente en mi formación fue José Antonio Kast. Entonces, lógicamente, no descarto en un futuro ser parte del partido. Es una cuestión que tiene que evaluarse con el tiempo.

¿Hay un interés de disputarle a Peñaloza la alcaldía? Usted ya intentó ser alcalde en la municipal pasada.

Yo no soy candidato a nada. No es año de elecciones. Es un año de hacer la pega lo mejor posible. Mi paso a la independencia tiene que ver con dejar el partido para seguir trabajando tranquilo y sin apellidos. Es una señal de confianza a los vecinos. Ellos, por mi exmilitancia, quizás creerían que no voy a poder fiscalizar, que no llegaría a las últimas consecuencias. Y quiero demostrar lo contrario, fortalecer el rol fiscalizador.

¿La UDI se arriesga a perder la alcaldía por estos temas de transparencia?

Cualquier partido que hoy día no esté dispuesto a acogerse a la Ley de Transparencia en sus organismos colaboradores corre ese riesgo. Hoy día tenemos una ciudadanía más vigilante.