Conflicto migratorio: la declaración oficialista contra Kast que nunca vio la luz (y que chocaba con la postura de Jara)

El lunes 1 de diciembre, cuando los canales de televisión todavía mostraban la llegada de migrantes a la frontera entre Chile y Perú, un mensaje llegó al grupo de WhatsApp que reúne a los presidentes y secretarios generales del oficialismo.

El emisor era Juan Carlos Urzúa, el líder del Partido Liberal, quien compartió el borrador de una declaración, titulada “Declaración pública frente a las maniobras electoralistas de Kast en materia migratoria”, pensada para emitirse en nombre de todos los partidos de la alianza de gobierno.

Créditos: Ministerio del Interior.

La envió para que quienes quisieran plantear cambios al texto pudieran hacerlo antes de publicar el texto. Sin embargo, ante los reparos presentados por algunos integrantes del grupo, la declaración nunca vio la luz. Hasta ahora. A continuación, la declaración íntegra.

“Los partidos firmantes denunciamos el inescrupuloso aprovechamiento electoral que ha hecho el candidato José Antonio Kast, tras el anuncio de cierre de fronteras por parte del Perú. La candidatura de José Antonio Kast ha amenazado con expulsión inmediata, sin sus bienes, a quienes no abandonen voluntariamente nuestro territorio en los próximos 100 días. Quienes lo hagan, podrán solicitar en sus países de origen, permiso para entrar legalmente a Chile. Esto, que se presenta como una propuesta innovadora, no es más que lo que exige la Ley de Migraciones vigente.

Ahora que el gobierno del Perú ha decidido, de manera unilateral, cerrar sus fronteras, Kast está utilizando políticamente esta situación migratoria para engañar a las familias chilenas, haciéndolas creer que esto ocurre por su llamado a los migrantes irregulares, a salir del país. Hay que decirlo con todas sus letras: No es por su ‘amenaza’ que migrantes quieren salir, es por el cierre de fronteras anunciado por el país vecino.

Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Asimismo, cabe subrayar que, entre 2022 y 2025, treinta mil personas en situación migratoria irregular han salido del país voluntariamente presentando una autorización de salida. Lo anterior refleja la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de acompañamiento y orientación para garantizar que dichos procesos se realicen con pleno respeto a los derechos humanos. Estas salidas se han producido sin mediar declaraciones altisonantes ni discursos vociferantes, sino a partir de un trabajo responsable, serio y meticuloso por parte de las instituciones competentes de los países involucrados.

Kast ha demandado que el Presidente de la República se traslade a Arica de inmediato para atender esta situación. Desconocer el rol de la Cancillería y el ejercicio de la diplomacia, como lo demuestra Kast, solo nos arriesga a potenciales conflictos. Respetar las decisiones soberanas de cada país, pero actuar rápido para garantizar soluciones a la gente, es actuar con responsabilidad.

Los partidos firmantes recuerdan que Jeannette Jara propone dialogar y negociar con los países vecinos para detener la migración irregular y cooperar en el más amplio espectro de materias, permitiendo más control, solo migración regular, ordenada y segura; sin ingreso de bandas o individuos que vengan a delinquir, contando con una Dirección de Control Fronterizo de Carabineros y ejerciendo la atribución presidencial que permite desplegar a las FF.AA. para la protección de las fronteras.

Se trata de soluciones reales, que cumplan el objetivo de impedir la migración irregular y ordenar la casa, sin que ello nos lleve a tener conflictos con otros países.

Quienes suscribimos a esta carta creemos que la situación migratoria del país requiere respuestas firmes pero viables, no demagogia electoralista que busca aprovecharse de los temores de la gente".

Una vez que Urzúa compartió la declaración, el reparo que más se presentó por parte de los timoneles fue que la declaración llegaba a destiempo, puesto que el conflicto en la frontera estalló el viernes 28 de noviembre. Ya en ese momento, el gobierno se esforzaba por aclarar que el flujo de personas que transitaban en la zona era normal. Por lo mismo, finalmente los partidos optaron por no publicar.

Pero, además, la declaración chocaba con la postura que ese mismo día adoptó la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara. El mismo 1 de diciembre ella planteó que “la situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país (...). Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.