VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Conflicto migratorio: la declaración oficialista contra Kast que nunca vio la luz (y que chocaba con la postura de Jara)

    Los partidos de gobierno trabajaron en la redacción de un documento que denunciaba que el republicano aprovechó electoralmente el cierre de fronteras. Sin embargo, no se publicó. Según argumentaron, el texto llegaba a destiempo. Lo cierto es que también chocaba con la postura que adoptó Jeannette Jara frente al conflicto, quien exigió al Ejecutivo "actuar ya".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    El lunes 1 de diciembre, cuando los canales de televisión todavía mostraban la llegada de migrantes a la frontera entre Chile y Perú, un mensaje llegó al grupo de WhatsApp que reúne a los presidentes y secretarios generales del oficialismo.

    El emisor era Juan Carlos Urzúa, el líder del Partido Liberal, quien compartió el borrador de una declaración, titulada “Declaración pública frente a las maniobras electoralistas de Kast en materia migratoria”, pensada para emitirse en nombre de todos los partidos de la alianza de gobierno.

    Créditos: Ministerio del Interior.

    La envió para que quienes quisieran plantear cambios al texto pudieran hacerlo antes de publicar el texto. Sin embargo, ante los reparos presentados por algunos integrantes del grupo, la declaración nunca vio la luz. Hasta ahora. A continuación, la declaración íntegra.

    Los partidos firmantes denunciamos el inescrupuloso aprovechamiento electoral que ha hecho el candidato José Antonio Kast, tras el anuncio de cierre de fronteras por parte del Perú. La candidatura de José Antonio Kast ha amenazado con expulsión inmediata, sin sus bienes, a quienes no abandonen voluntariamente nuestro territorio en los próximos 100 días. Quienes lo hagan, podrán solicitar en sus países de origen, permiso para entrar legalmente a Chile. Esto, que se presenta como una propuesta innovadora, no es más que lo que exige la Ley de Migraciones vigente.

    Ahora que el gobierno del Perú ha decidido, de manera unilateral, cerrar sus fronteras, Kast está utilizando políticamente esta situación migratoria para engañar a las familias chilenas, haciéndolas creer que esto ocurre por su llamado a los migrantes irregulares, a salir del país. Hay que decirlo con todas sus letras: No es por su ‘amenaza’ que migrantes quieren salir, es por el cierre de fronteras anunciado por el país vecino.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Asimismo, cabe subrayar que, entre 2022 y 2025, treinta mil personas en situación migratoria irregular han salido del país voluntariamente presentando una autorización de salida. Lo anterior refleja la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de acompañamiento y orientación para garantizar que dichos procesos se realicen con pleno respeto a los derechos humanos. Estas salidas se han producido sin mediar declaraciones altisonantes ni discursos vociferantes, sino a partir de un trabajo responsable, serio y meticuloso por parte de las instituciones competentes de los países involucrados.

    Kast ha demandado que el Presidente de la República se traslade a Arica de inmediato para atender esta situación. Desconocer el rol de la Cancillería y el ejercicio de la diplomacia, como lo demuestra Kast, solo nos arriesga a potenciales conflictos. Respetar las decisiones soberanas de cada país, pero actuar rápido para garantizar soluciones a la gente, es actuar con responsabilidad.

    Los partidos firmantes recuerdan que Jeannette Jara propone dialogar y negociar con los países vecinos para detener la migración irregular y cooperar en el más amplio espectro de materias, permitiendo más control, solo migración regular, ordenada y segura; sin ingreso de bandas o individuos que vengan a delinquir, contando con una Dirección de Control Fronterizo de Carabineros y ejerciendo la atribución presidencial que permite desplegar a las FF.AA. para la protección de las fronteras.

    Se trata de soluciones reales, que cumplan el objetivo de impedir la migración irregular y ordenar la casa, sin que ello nos lleve a tener conflictos con otros países.

    Quienes suscribimos a esta carta creemos que la situación migratoria del país requiere respuestas firmes pero viables, no demagogia electoralista que busca aprovecharse de los temores de la gente".

    Una vez que Urzúa compartió la declaración, el reparo que más se presentó por parte de los timoneles fue que la declaración llegaba a destiempo, puesto que el conflicto en la frontera estalló el viernes 28 de noviembre. Ya en ese momento, el gobierno se esforzaba por aclarar que el flujo de personas que transitaban en la zona era normal. Por lo mismo, finalmente los partidos optaron por no publicar.

    Pero, además, la declaración chocaba con la postura que ese mismo día adoptó la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara. El mismo 1 de diciembre ella planteó que “la situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país (...). Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

    Más sobre:FronteraLa Tercera PMChilePerúJeannette JaraJosé Antonio KastPolíticaElecciones 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensoría de la Niñez advierte importante aumento de explotación sexual infantil en Chile: entre 2022 y 2024 las denuncias incrementaron un 73%

    Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    Así se gestó el golpe a la mafia china que dominaba el comercio ilegal en Meiggs

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo
    Chile

    Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora
    Negocios

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora

    Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026

    La tensa conferencia de Norris, Verstappen y Piastri previo al final de la F1: “Pregúntale a Oscar si me dejaría pasar”

    “Es como un casino, apuesta todo a Lamine Yamal”: histórico del Barcelona ningunea a la actual versión del equipo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?
    Cultura y entretención

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    El crítico más duro: Stephen King revela su veredicto de la serie Welcome to Derry

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita
    Mundo

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Israel lanza bombardeos contra Líbano tras pedir diversas evacuaciones pese al alto al fuego

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola