    Política

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea "más humilde"

    El diputado reforzó sus críticas tras la fallida negociación con republicanos para integrar el gobierno de Kast. "El Partido Nacional Libertario no puede amputarle las piernas políticas o las piernas técnicas, tácticas, al resto de los militantes", reprochó.

    Javiera Ortiz
    El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, arremetió en contra del presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, y la directiva, a quienes acusó de “tener el control sobre sus militantes”, en el marco de la decisión del PNL de no integrarse al gobierno de José Antonio Kast.

    En conversación con T13 radio, el diputado reiteró su oposición a que ninguno de sus militantes integre el gobierno entrante y se refirió al congelamiento de la militancia de Ana Victoria Quintana, cuyo nombre ha resonado para un eventual nombramiento como subsecretaria de Prevención del Delito.

    “Puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido finalmente logra tener el control sobre sus militantes, los militantes dejan y pierden la soberanía de poder tener una opinión o de poder tener una visión distinta con respecto a lo que tiene la directiva de manera bien autoritaria”, acusó.

    “Pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo, donde si no piensas como yo, no eres parte del club. Ahí termina demostrándose que el PNL es un partido joven y que se puede ir corrigiendo en la medida que vaya más tiempo de rodaje en política", agregó.

    Las criticas de Labbé se dan en un escenario de tensiones dentro del partido: ”Es una relación que está de una u otra manera, alejada, tibia (...) No es personal, es una discrepancia con la directiva, institucional. Es una relación distante política", señaló sobre eso.

    Con todo, Labbé reforzó sus críticas en torno a la negociación con republicanos para integrar el gobierno entrante. “Creo que no solo se subestimó, no se negoció bien, no se articuló bien por parte de la directiva, porque al final no se trata de qué ministerio estás pidiendo, se trata de estar y ser parte de un gobierno", reprochó.

    “Aquí lo importante es que un partido político como el Partido Nacional Libertario no puede amputarle las piernas políticas o las piernas técnicas, tácticas, al resto de los militantes”, señaló.

    Adicionalmente, el diputado cuestionó la postura del PNL de ser una “oposición amigable” al gobierno de Kast: “Discrepo absolutamente. ¿Va a ser una oposición amigable? ¿Qué es eso? La oposición, es oposición. No existen medias tintas".

    Dicho eso, arremetió directamente con su par y líder de la tienda política: "Con todo el cariño y respeto del mundo, le diría a Johannes Kaiser que sea más humilde, deje correr el gobierno y la administración de José Antonio Kast, para luego ver cómo podemos sumar o restar, pero esa soberbia de decir, vamos a hacer esto y esto, una oposición amigable, no existe".

