OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cordero acusa a Kaiser de “instalar mentiras” y utilizar “maliciosamente” información sobre detenidos desaparecidos

    El candidato libertario prometió que de llegar a La Moneda identificaría los restos de los detenidos desaparecidos en la dictadura.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    Los cierres de campaña de los candidatos presidenciales no han estado exentos de polémicas. El martes se desarrollaron los eventos de José Antonio Kast y Jeannette Jara, y ayer miércoles fue el turno del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser en la Plaza de la Aviación en la comuna de Providencia.

    Precisamente en ese lugar, el candidato volvió a criticar los avances en materia de derechos humanos, asegurando que a diferencia de la izquierda y del PC, él sí tendría un compromiso con la causa, por lo que de llegar a La Moneda, junto a su quipo van a “identificar” los restos de los detenidos desaparecidos en la dictadura.

    Consultado por el tema, el ministro Cordero señaló que, a su parecer, "detrás de esa palabra yo creo que hay una manifiesta manipulación“.

    “Una manipulación que tiene por propósito revisar la historia de este país desde el año 90 en adelante, de legitimar los informes en materia de violación de derechos humanos e instalar a través de la duda una idea de potencial protección“.

    Con ello, criticó que “quien promovió o quien justifica un golpe de Estado que no solo implicó la violación sistemática de los mismos, quien legitima en su discurso el bombardeo a La Moneda y que, además de eso la destitución de un gobierno democráticamente elegido, que se caracterizó entre otras cosas por utilizar la violación de derechos humanos de modo sistemático y permanente como una estrategia de amedrentamiento a sus opositores, mal puede reivindicar la protección de los derechos humanos”.

    “Creo que la utilización maliciosa que ha hecho de la información del Servicio Médico Legal es una muestra evidente de instalar mentiras en la sociedad chilena“, sostuvo.

    Indulto a carabineros condenados

    Otro de los momentos polémicos del cierre de campaña se vivió cuando Kaiser subió al escenario al excarabinero Claudio Crespo, quien fue acusado por los hechos ocurridos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.

    Previamente, el candidato aseguró que si llega a ser Presidente indultará a “los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país”.

    Sobre ese punto, Cordero explicó que esas personas “han estado en procesos judiciales, algunos han obtenido condenas, y son en el contexto de la acreditación de hechos que son constitutivos de delitos, de delitos graves, y que han tenido las condenas respectivas".

    Además, precisó que “en el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, eso es especialmente relevante, porque el Estado les entrega un mandato y entrega ciertas obligaciones adicionales”.

    Con ello, planteó que “el recurso retórico en campaña suele ser exagerado, pero creo que no hay que perder de perspectiva que las personas que han estado sometidas al sistema de enjuiciamiento criminal y que han sido condenados, ha sido en el contexto de un procedimiento donde se han acreditado sus delitos, y eso explica sus condenas".

    Más sobre:Luis CorderoDerecho HumanosDD.HH.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    “Vamos a seguir peleando en todas las instancias”: Desbordes por levantamiento de embargo contra Municipalidad de Santiago

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado
    Chile

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte