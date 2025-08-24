SUSCRÍBETE
Política

Criteria: Kast lidera preferencias, Jara se desplaza al segundo lugar y Matthei se mantiene tercera

Por otro lado, la aprobación del Presidente Gabriel Boric se ubicó en 29%, un punto menos que en la medición previa, mientras que su desaprobación subió a 62%.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Este domingo se dio a conocer la tercera medición de agosto de la encuesta Criteria, la cual posiciona al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el primer lugar en las preferencias presidenciales.

El exdiputado lidera respecto a sus rivales con un 30%. Lo sigue la exministra del Trabajo y carta oficialismo, Jeannette Jara, con 28%, mientras que en tercer lugar se mantiene la exalcaldesa de Providencia y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 14%.

En comparación a la medición anterior, Kast sube un punto, Jara baja uno y Matthei cae también un punto en las menciones espontáneas. Más atrás aparecen Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL), ambos con 7%. Marco Enríquez-Ominami registra un 2% y Harold Mayne-Nicholls un 1%, mientras que Eduardo Artés no obtiene menciones.

Ante la pregunta “si la elección presidencial fuese este domingo”, Kast también encabeza las preferencias con un 30%, seguido de Jara con 28% y Matthei con 14%. Kaiser y Parisi marcan 8% cada uno, Enríquez 2% y Artés 1%.

Escenario en segunda vuelta

En los escenarios de balotaje, Kast derrotaría a Jara por 50% contra 32% de las preferencias, mientras que un 18% votaría nulo o blanco. En una eventual definición entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos obtendría 42% versus 32% de la exministra. En tanto, en un cruce entre Jara y Parisi, la representante del PC se impondría con 34% frente a 31%, con un alto 35% de nulos o blancos.

Por otro lado, la aprobación del Presidente Gabriel Boric se ubicó en 29%, un punto menos que en la medición previa, mientras que su desaprobación subió a 62%. La gestión del gobierno, en tanto, se mantiene en 27% de aprobación y 65% de desaprobación.

