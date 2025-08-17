SUSCRÍBETE
Política

Criteria reporta empate en carrera presidencial: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran preferencias con un 29%

En tercer lugar se mantiene la candidata de Chile Vamos, Evelyn Mathei, con un 15%.

María José Halabi 
María José Halabi

De acuerdo a la segunda medición de agosto de la encuesta Criteria, los dos candidatos a la presidencia, Jeannette Jara, del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, lideran en las preferencias presidenciales con un 29%.

En tercer lugar se mantiene la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 15%.

En la primera medición del mes de agosto, la candidata comunista había conseguido un 28% en las preferencias.

Por su lado, el candidato republicano había obtenido un 26%. Por lo que subió tres puntos.

En cuarto lugar se encuentra Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, con un 7%, bajando 1 punto en comparación al reporte del 3 de agosto.

Finalmente se encuentra Franco Parisidel Partido de la Gente, con un 4% de preferencias, bajando 4 puntos.

