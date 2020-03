Críticas del oficialismo al gobierno marcan aprobación en la Cámara de veto presidencial que “elimina el pago de intereses y reajustes” en la prórroga del permiso de circulación

En un debate exprés la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el veto sustitutivo anunciado esta mañana por el Presidente Sebastián Piñera que “elimina el pago de intereses y reajustes” del proyecto que prorroga el pago del permiso de circulación, aprobado por el Congreso la semana pasada.

La discusión estuvo marcada por las críticas de parlamentarios oficialistas (Chile Vamos) a su propio gobierno por, según acusaron, haberse involucrado tarde en este debate.

Esto ante la presencia del ministro de la Segpres, Felipe Ward -además de otros secretarios de Estado- quien tomó la palabra al comienzo de la sesión y pidió celeridad en la aprobación del veto para que pudiese ser visto en el Senado.

“Yo agradezco este veto, pero las cosas se pudieron haber hecho mucho mejor que hoy si se escuchara la voz de los parlamentarios que representan a millones de personas”, sostuvo el diputado de RN, Andrés Longton, en representación de su bancada, al ministro Ward.

“El Presidente, y a través del ministro, no nos están haciendo ningún favor, es lo que debieron haber hecho hace tiempo. Y que hoy lo están corrigiendo, tarde, pero lo están corrigiendo”, agregó el parlamentario de RN.

Cuestionamientos a los que se sumó su par de la UDI, Celso Morales, también por su bancada. “El rol del gobierno no ha sido el más acertado (...) se ha sumado tarde a esta iniciativa y ha colocado a este Congreso en una polémica con la comunidad que no corresponde, señalando que somos nosotros responsables de esta mala práctica que hoy sucedió", indicó.

Para añadir que “uno no entiende por qué faltando tan poco tiempo para que esto expirara viene el gobierno a sumarse en este veto, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se llevó a cabo cuando se discutían esta iniciativa? ¿Por qué no hubo ese ánimo de solucionar el problemas? ¿Por qué colocar a los parlamentarios en juicio con la gente? Eso en verdad no lo entendemos. Y más bien uno puede pensar que el Ejecutivo está en contra de lo que está haciendo esta Cámara y este Congreso, y no es el camino. Hoy se necesita unidad, ministro (Ward)".

Cuestionamientos a los que se sumaron el resto de bancadas de la oposición, quienes cuestionaron también al gobierno por no involucrarse antes en el debate y acusaron al Ejecutivo de “exponer a las personas” a eventuales contagios de coronavirus antes las largas filas que se registraron hoy para pagar dicho permiso.

Ahora, la iniciativa se va al Senado para que sea debatido y votado, y en caso de aprobarse, será ley.