“¿Cuál busca gobernar Chile? ¿Evelyn o Matthei?“: FA publica video con duras críticas a la candidata de Chile Vamos

Esta jornada, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó contra el Frente Amplio (FA) por su rol en el estallido social y afirmó que “hay sectores políticos que tienen que dar cuenta de su actuación durante toda esa época”.

Y tras esto, la tienda oficialista respondió con un video posteado en sus redes sociales, donde confronta declaraciones emitidas en el pasado por la exalcaldesa de Providencia con algunos de sus dichos más recientes, expondiendo una serie de presuntas contradicciones de la candidata.

En este marco, en el video se plantea la siguiente pregunta: “¿Cuál busca gobernar Chile? ¿Evelyn o Matthei?“. Tras esto, en la cuenta de Instagram del FA se afirma que “no podemos olvidar quién es en realidad la candidata de Chile Vamos.

Con distintas imágenes de la carta opositora de fondo, en la publicación se cuestiona: “Evelyn en la mañana dice que quiere democracia, en la noche Matthei justifica los asesinatos del golpe de Estado”. Esto, mientras muestra a Matthei en su reciente y recordada entrevista con Sergio “Checho” Hirane, donde afirmó que “era bien inevitable que hubiese muertos” durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Tras esto, la voz en off del video agrega: “Evelyn quiere probidad, Matthei apoyó la Ley de Pesca. Evelyn dice que Chile se cae a pedazos, Matthei como ex ministra del Trabajo no impulsó ninguna medida importante”. En las imágenes de fondo, se muestra la recordada pelea verbal de 2013 entre Matthei, cuando era ministra del Trabajo, con la diputada independiente, Marta Isasi, durante una reunión por la situación de los trabajadores de la Universidad del Mar.

A continuación se muestran imágenes de su período de alcaldesa de Providencia, en un recordado episodio de 2019 cuando, vistiendo un chaleco reflector, salió arrancando de la prensa mientras dirigía el tránsito en su comuna.

“Evelyn reniega de Pinochet, Matthei lo fue a buscar a Londres”, destaca el video, mientras muestra imágenes de la candidata de CHV en 1988 durante su viaje a la capital inglesa cuando Augusto Pinochet estuvo detenido en ese país. Tras esto, se muestran imágenes más recientes de una entrevista donde afirma “nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida”.

Además, cuestiona que “Evelyn se dice de derecha democrática. Matthei le ofrece un ministerio a (el abanderado libertario, Johannes) Kaiser. En las imágenes de apoyo, se muestra a Matthei durante una entrevista dada en abril pasado donde afirma que “en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos“, al señalar que Kaiser sería “un buen ministro” en su eventual gobierno.

Finalmente, en el video se cuestiona: “Evelyn dice que va a perseguir a los sinvergüenzas, Matthei defiende a (el exministro del Interior, Andrés) Chadwick”.

“¿Cuál quiere gobernar Chile? ¿Evelyn o Matthei?”, se reitera en el video antes de concluir.

Acusaciones de Matthei

Esta jornada, y tras presentar una serie de propuestas para combatir la corrupción, Matthei ahondó en el debate que se instaló sobre el Frente Amplio y el estallido social.

Esto, tras los dichos del economista integrante del comando de Carolina Tohá, Óscar Landerretche, quien sostuvo que le gustaría, en un eventual nuevo gobierno de derecha, que el FA no quiera “convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias”.

Al ser consultada sobre el tema, la gremialista señaló que “todas las personas saben que después del estallido social su vida ha cambiado para peor. El estallido social lo único que hizo fue traerles problema”.

“Claramente aquí hay sectores políticos que tienen que dar cuenta de su actuación durante toda esa época, como bien lo señaló Óscar Landerretche”, zanjó.