¿Cuál es el futuro de Chile Vamos tras las elecciones? Andrés Longton (RN) propone que se convierta en un solo partido

Qué va a pasar con la coalición de la derecha tradicional es una pregunta que varias voces del sector están intentado descifrar, y con ello, planteando ideas.

Por ejemplo, esta mañana el expresidente de RN Cristián Monckegerg aseguró que el bloque ya había cumplido su ciclo, y que por ende, llegó su fin.

Por su parte, el diputado y ahora senador electo por la circunscripción de Valparaíso, Andrés Longton (RN), puso sobre la mesa que las tres colectividades se conviertan en un solo partido, tal como lo hizo en su minuto el Frente Amplio.

Así lo transmitió el parlamentario en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera. “Yo creo firmemente, y lo hemos conversado igual entre algunos parlamentarios, que Chile Vamos, o como quiera que se llame el futuro, debería ser un solo partido”.

“Yo creo que esas rencillas del pasado, que tienen que ver con los orígenes de la UDI, de Evópoli, de Renovación Nacional, no nos acompañan a las generaciones del futuro. Yo por lo menos tengo una gran relación, en general, con los parlamentarios de la UDI, con la directiva, de Evópoli ni hablar también, y creo que hay que avanzar a un solo partido”, continuó.

“El Frente Amplio lo hizo, y me parece que las diferencias que tenemos no son tan sustantivas como para no poder avanzar hacia la conformación de un solo gran partido ”, argumentó.

“La dificultad tiene que ver más con la historia que tiene cada partido, los orígenes, quienes estuvieron detrás de ellos, pero me parece que hay espacio para poder construir un solo partido, considerando los números”, agregó.

