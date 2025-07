Cumbre PPD en casa de Girardi: el gesto a Carolina Tohá tras su más dura derrota

A las 20.00 horas del miércoles, la casa de Guido Girardi fue el escenario del primer gesto que se le hizo a Carolina Tohá desde su dura derrota en la primaria del domingo 29 de junio.

Hasta su domicilio, además de la hoy excandidata, llegaron los principales liderazgos del Partido Por la Democracia (PPD), quienes mantienen un relación de amistad con la hoy exabanderada: Jaime Quintana, el presidente de la colectividad; el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y los exministros Sergio Bitar y Álvaro García.

25 Mayo 2023 Entrevista a Guido Girardi, Politico, Ex Senador PPD. Foto: Andres Perez Andres Perez

También participaron el secretario general del PPD y el primer vicepresidente del partido, José Toro y Cristóbal Barra, respectivamente. Compartieron unas “ricas pizzas”, según cuentan algunos de los asistentes.

El encuentro sirvió para agradecer a la exministra del Interior por asumir una campaña que fue dura. Más allá del resultado obtenido, que lamentan profundamente, en el PPD es extendida la idea de que Tohá era la mejor candidata de la que disponían. Por lo mismo, querían hacerle un gesto.

En la reunión, según presentes, se enfatizó que el partido –y el Socialismo Democrático– cumplirán un rol clave en la campaña de Jeannette Jara (PC), quien se impuso en la elección del domingo. En particular, en lo que se refiere a seguridad y crecimiento dentro del programa.

También coincidieron en que, en este escenario, lo óptimo es competir en una lista parlamentaria de todo “el progresismo”, como dicen ellos.

El acercamiento a Tohá es significativo. Y es que, de un minuto a otro, ella desapareció de la esfera pública. Una vez que se bajó del escenario instalado la noche del domingo en avenida Cumming para celebrar el triunfo de Jara, la hoy excandidata del Socialismo Democrático optó por dar un paso al costado de la primera línea.

Ella misma lo dijo. El lunes, a través de una publicación en redes sociales, la exministra del Interior sinceró que, “en lo personal, se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscaré formas de aportar al desafío presidencial y el futuro del país”.

Desde entonces, la exministra ha pasado la mayor parte del tiempo en su departamento en calle Merced. Ha aprovechado el tiempo libre para andar en bicicleta, uno de sus hobbies. Ha mantenido contacto con pocos militantes del PPD. Entre ellos, los que llegaron a la casa de Girardi. También con la exministra Ana Lya Uriarte (PS), quien fue una de las cabezas de su campaña.

De acuerdo con quienes han podido hablar con ella, es claro que quedó afectada por la derrota. Si bien en su comando algunos sí preveían que Jara podía imponerse –como finalmente pasó–, nadie pensó ni por un minuto que su victoria pudiera ser tan holgada: concentró el 60% de las preferencias, versus un 28% de Tohá. Pese a eso, las mismas fuentes enfatizan que ella es una mujer fuerte y que es cosa de tiempo para que se recupere del todo.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Uno de los temas que Tohá debe resolver en el corto plazo, de acuerdo con distintas personas que han hablado con ella, es a qué se va a dedicar en el ámbito laboral. A tan poco días de la elección, dicen, es incierto qué camino tomará. Antes de entrar al Ministerio del Interior, en 2022, la exalcaldesa de Santiago trabajaba junto a Álvaro García en la consultora Colaboración Estratégica.

La prioridad hoy, de todas formas, a menos de una semana de la elección, es descansar. En ese sentido, la exministra ha permanecido refugiada por su familia. Sus dos hijos, Matilde y Emilio Salinas, han tenido un rol importante en este proceso: la acompañaron desde que salió de La Moneda el 4 de marzo hasta el día de la primaria, en que, con ellos a su lado, asumió la derrota. “Son resultados tristes, decepcionantes. No es lo que esperábamos”, dijo en esa ocasión.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Otro aspecto incierto es el rol que podría jugar Tohá en la campaña de Jara. De acuerdo con quienes tienen contacto con ella, no es que no quiera participar, pero lo que sí descarta es estar en condiciones de dirigir algún espacio. En ese sentido, dicen las mismas fuentes, no podría asumir, por ejemplo, como jefa de campaña, pero sí colaborar en comisiones o alguna otra instancia de más bajo perfil.

La propia Jara le solicitó hace unos días que se pueda sumar al comando. Lo mismo espera de los otros perdedores de la primaria, Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FREVS).

Según presentes en la cita, la otrora ministra del Interior le transmitió a los dirigentes del PPD que necesitaba unos días antes de anunciar cualquier definición.

En la colectividad, en todo caso, transmiten que la pulsión es incentivar a Tohá a que esté en la campaña, de lo contrario advierten que el costo de la derrota lo asume solo el PPD.