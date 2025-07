Daniel Núñez, el factótum del PC

El jueves de 19 de junio -10 días antes de las primarias oficialistas- es considerado por el comando de Jeannette Jara (51) un punto de inflexión en su campaña. Esa mañana, la candidata comunista visitó el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, provocando un inesperado revuelo entre los estudiantes que a ratos sobrepasó a los organizadores.

En la tarde Jara hizo un break en sus actividades de campaña y acompañó al senador de su partido, Daniel Núñez (54), en la presentación de su libro Apuntes para superar el neoliberalismo: rutas hacia un nuevo modelo de desarrollo para Chile, en la Universidad Alberto Hurtado.

En la actividad, a la cual no fue convocada la prensa, ambos defendieron el segundo gobierno de Michelle Bachelet -del cual fueron parte en la Nueva Mayoría- y su reforma tributaria, coincidieron en un duro diagnóstico sobre la situación económica del país y la necesidad de cambiar nuestra matriz productiva, “por una que supere este modelo neoliberal rentista y primario exportador que nos impusieron los Chicago Boys ” , dijo el sociólogo.

Núñez y Jara mostraron cercanía y una complicidad que sólo conocen en su círculo más cercano.

“A Daniel lo conocí en 1988, cuando era presidente de la Feses (organización que agrupó a los liceos y colegios de enseñanza media de Santiago hasta el regreso de la democracia), así que algo ya nos conocemos”, dijo Jara el 19 de mayo, al anunciar su comando, entre ellos, a Núñez como coordinador del equipo político.

Ambos líderes de la llamada “generación intermedia” del PC, que entraron al establishment político de la mano del expresidente Guillermo Teillier, volvían a reencontrarse tras un período en que la relación se había distanciado.

Al poco andar, el “ Happy ” -como le dicen sus amigos por su ceño adusto- se convertiría en el principal estratega de Jara, cumpliendo un rol de “puente” entre ella y la dirigencia comunista, que fue clave en los momentos más álgidos de la campaña.

Lo mismo se espera, señalan cercanos a la ahora abanderada oficialista, que haga en esta nueva etapa de definiciones y acercamientos con el Socialismo Democrático y el Frente Amplio.

“Núñez da garantías a ambas partes. Pese a estar en veredas distintas al presidente del PC, Lautaro Carmona, y su socio en las sombras, Daniel Jadue, es visto como un dirigente más independiente del gobierno, con posturas más díscolas y cercano a las bases”, agrega un conocedor de la interna comunista.

Acompañado de Jara y el exsubsecretario José Miguel Ahumada, Núñez presentó -19 de junio- su libro Apuntes para superar el neoliberalismo: rutas hacia un nuevo modelo de desarrollo para Chile.

El silencio estratégico del senador

“Hace mucha falta Teillier”, dijo Núñez hace un año -en La Segunda-, tras una seguidilla de desencuentros entre Carmona y La Moneda, entre ellos, el acuerdo Codelco-SQM, los allanamientos a Villa Francia, el procesamiento de Jadue y el despido de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior.

Su interpelación fue entendida en la disidencia como una señal de que el senador, conocido por sus movimientos tácticos, enfrentaría al timonel comunista y a sus aliados en las internas previstas para ese fin de año (2024).

Sin embargo, ocurriría lo contrario. Núñez se replegó y guardó un estratégico silencio durante los tensos meses que antecedieron la elección de la directiva.

Miembros del comité central, realizado 31 de enero, recuerdan que el senador tomó palco cuando la dupla Carmona-Jadue se hacía del control de la colectividad y dejaban fuera de la comisión política al exconstituyente Marcos Barraza (52), otro de los miembros, junto a él y su par Claudia Pascual (52), del llamado teillierismo y actual “jarismo”.

“El ‘Happy’ es un referente para toda una generación, perseverante, agudo, analítico y valiente, y que siempre se caracterizó por tener una mirada estratégica de los procesos”. Rodrigo Roco, expresidente de la Fech.

Se venía la definición presidencial, marcada por la purga Jara-Jadue, y Núñez mantendría una actitud pasiva, y a ratos displicente, lo cual, esta vez, molestó al grupo de dirigentas sub 40 -entre ellas, la ministra Camila Vallejo, la alcaldesa Javiera Reyes, la exconstituyente Bárbara Sepúlveda, la diputada Karol Cariola e Irací Hassler-, que por esos días, se la jugaban por Jara, asumiendo los costos de enfrentar a la directiva en una tienda caracterizada por la obediencia interna.

Pero Núñez no se salió del guion y, a fines de marzo, dijo en El Mercurio que no tenía “ningún candidato o candidata” en la definición presidencial interna. “Mi opinión respecto de quién será el mejor líder para ir a una primaria la daré en los órganos internos del partido y no acepto que públicamente se me identifique con un nombre o candidato”, dijo.

Cercanos al senador explican que, consciente de la polarización que había en ese momento en el PC, buscó no tensionar más al partido y evitar un quiebre que podría quedar en los anales de la colectividad, como había ocurrido en otros momentos.

Fue en el acalorado comité central del sábado 9 de abril, en la sede de la CUT, cuando el “Happy” recién mostraría sus cartas, dando un espaldarazo a Jara, el cual, sumado al de la secretaria general, Bárbara Figueroa, y otras figuras que hasta ese momento se habían mantenido en ascuas, terminó inclinando la balanza en favor de la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social.

Tras un tenso debate, la noche del sábado 5 de abril, Carmona informó que Jara sería la candidata del PC en las primarias. En un rincón, el senador Núñez escucha el frío mensaje del timonel comunista.

Otro factor que hoy juega a su favor es su permanencia en el Senado hasta marzo de 2030, lo cual le da un estatus importante en el PC e independencia de la dirección, a diferencia de otras figuras de la disidencia, que se encuentran a la espera de ser confirmados en la lista parlamentaria del partido.

Pero tras la proclamación de Jara y su salida del gobierno, los torpedos a Jara continuaron por parte del tridente Carmona, Jadue y Lagos. Tanto así, que la tarde del 23 de abril Cariola tomó cartas en el asunto.

Tras la ceremonia en que su pareja, Tomás de Rementería (PS), asumió en reemplazo de la senadora Isabel Allende, la diputada se acercó a conversar con su “compañero” en el hemiciclo del Senado, a quien pidió una actitud más decidida en defensa de Jara, según revelan fuentes que presenciaron la conversación.

El 20 de mayo, Jara inició su campaña en la Cuarta Región junto a Núñez. Se reunió con estudiantes, con pescadores de Coquimbo, dio entrevistas en radio y televisión locales y cerró su visita con un acto en el Teatro Centenario de La Serena.

El pasado 20 de mayo, Jara inició su campaña en la Región de Coquimbo, junto al senador Núñez.

Su lucha contra el “neoliberalismo”

En 1985 Núñez terminó su educación básica en el Colegio Francisco de Miranda, de Peñalolén, y partió a cursar la media al Liceo de Aplicación, en el centro. Al ritmo de La voz de los ’80, el primer casete de Los Prisioneros, ese año ingresó a las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), siguiendo los pasos de su abuelo, regidor comunista, quien estuvo relegado en Pisagua y en Putre, durante la represión del gobierno de Gabriel González Videla al PC.

Por esos días, uno de sus compañeros le comentó al joven admirador del Che Guevara que a un par de cuadras del liceo estaba la Biblioteca Belarmino, donde se podían encontrar El Manifiesto Comunista y otros libros sobre el marxismo, además de clásicos latinoamericanos, que en esos años -en pleno régimen militar- se encontraban prohibidos.

Los añosos bancos de madera de la desaparecida biblioteca de los jesuitas y el olor a papel viejo se convertirían en un refugio para el adolescente, que en 1989 ingresó a estudiar Sociología a la Chile. Desde ahí continuaría su carrera política bajo el paraguas de “la Jota”, llegando a ser secretario general de la Fech, en 1992.

“El ‘Happy’ es un referente para toda una generación, perseverante, agudo, analítico y valiente, y que siempre se caracterizó por tener una mirada estratégica de los procesos”, señala el expresidente de la Fech Rodrigo Roco, quien mantuvo una estrecha relación con Núñez en la universidad y en las JJ.CC., hasta que dejó el partido en 2001 -en protesta por la expulsión del dirigente del Colegio de Profesores Jorge Pavez, quien cuestionó la entonces conducción de Gladys Marín-.

“A Daniel lo conocí en 1988, cuando era presidente de la Feses, así que algo ya nos conocemos”.

Jeanette Jara, al presentar al senadot como coordinador del equipo político de las primarias.

En su ensayo La reconstrucción: la Jota entre la marginalidad y el derecho a soñar (1994-1999), el historiador Fernando Pairicán destaca el rol de Núñez como dirigente universitario comunista en los años dorados de la Concertación. El autor mapuche explica que la bandera de Núñez era su lucha contra el modelo económico heredado del régimen militar que provocaba en ellos una sensación de “desamparo político”. Y cuenta -en el texto- que el actual senador mantiene nítida la imagen de cuando en una clase de sociología el profesor Manuel Antonio Garretón le discutió el concepto de neoliberalismo. “Me atacó de manera muy fuerte”, recuerda, me dijo: “¡Neoliberalismo: no existe!”.

En su tesis de grado titulada El despertar del movimiento estudiantil y la crisis de la universidad pública 1994-2000, Daniel Núñez Arancibia concluye que el “neoliberalismo”, entendido como una doctrina que no podía ser reducida sólo a lo económico, fue el motor para la movilización estudiantil de su generación.

Entre 1998 y 200 fue secretario general de las JJ.CC. haciendo dupla con Marín en la secretaría general, a quien ha mencionado como su principal referente en política, junto al sociólogo argentino Atilio Borón.

En 1997, Núñez fue candidato a diputado -por primera vez- por Santiago Centro (obtuvo el 8,50% de los votos, ocupando el cuarto lugar tras Tohá, Enrique Krauss y Alberto Cardemil).

Núñez en el funeral de Teillier, el 30 de agosto de 2023. MARIO TELLEZ

Ical, Arcis y su llegada al Congreso

Entre 2004 y 2010 el parlamentario fue coordinador del programa de estudios laborales y luego presidente del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).

Un momento difícil en la vida política de Núñez fue su rol como secretario general de la Universidad Arcis entre 2011 y 2013, período en que la casa de estudios ligada al PC comenzó su debacle financiera y un proceso paulatino de cierre.

En 2014, junto a Vallejo y Cariola, llegó a la Cámara de Diputados representando al entonces distrito 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado) y liderando -siempre con un bajo perfil- la segunda camada comunista, que se sumaba a Teillier, Carmona y Hugo Gutiérrez, que habían llegado en 2010.

En agosto de ese año, durante las manifestaciones por la crisis de la Arcis, el entonces diputado de la UDI José Antonio Kast apuntó a la responsabilidad de Núñez en la crisis y criticó que él y sus pares comunistas votaran en contra de un negativo informe que había elaborado una comisión investigadora.

“Aquí hay una multiplicidad de sociedades que fueron construidas al alero del centro de pensamiento ICAL del PC, sociedades que recibieron fondos extranjeros; hay un parlamentario (Daniel Núñez) que fue un administrativo importante de la universidad; fondos que se ocuparon de mala manera en campañas políticas”, acusó el actual abanderado presidencial republicano.

“Militantes del PC participamos en ella (Arcis) y tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad”, respondió Núñez en esa oportunidad en CNN Chile.

La semanada pasada, Núñez defendió -en una entrevista en Tolerancia Cero- el marxismo como corriente inspiradora del PC. Consultado si Jara también es marxista: “Sí, claro”, respondió.

Solitario, amante del trekking y el ciclismo matutino, su personalidad fuerte y directa y, a ratos, poco empática, le ha jugado malas pasadas.

Su personalidad fuerte y directa, a ratos, y poco empática, también le ha jugado malas pasadas. El 10 de abril de 2019, el entonces jefe de la bancada de la DC, Gabriel Ascencio, lo tildó de “matón”, luego de que este, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, se opusiera a la idea de legislar el proyecto de modernización tributaria presentado por el gobierno de Sebastián Piñera y que apoyaba la DC.

El pasado 1 de julio -un día después del triunfo de Jara-, Núñez defendió el marxismo como corriente inspiradora del PC, en una entrevista en Tolerancia Cero: “Nosotros interpretamos la sociedad, y espero que nadie se escandalice por lo que voy a decir, desde el marxismo”, dijo. Consultado si Jara también es marxista: “Sí, claro”, agregó.

Sus declaraciones incomodaron a sectores del oficialismo, en momentos en que la candidata oficialista buscaba el respaldo de la coalición, y días después matizó sus dichos.

29 de julio de 2022. La dirigencia del PC, encabezada por Teillier, llega a La Moneda a reunirse con el Presidente Piñera (a la derecha los senadores Pascual y Núñez).

“Núñez no ha intentado construir un liderazgo personal en el PC. Por el contrario, su rol ha sido acorde al canon comunista: actuar y opinar en base a los contenidos de las síntesis partidarias y no bajo una lógica personalista” , señala el historiador y académico de la Usach Rolando Álvarez. “Me parece perfectamente plausible considerar que hoy por hoy él jugará un papel clave en la campaña y en los órganos de dirección del partido”, agrega.

Dirigentes del partido de la hoz y el martillo no descartan que, tras las próximas presidenciales, gane o pierda la dirigenta oriunda de Conchalí, pudiesen producirse algunos movimientos telúricos en la tienda de Av. Vicuña Mackenna 31, a los cuales Núñez estará atento, como siempre.