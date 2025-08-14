Daza desdramatiza declaración de Kast y defiende las atribuciones del Poder Ejecutivo

Continúan las reacciones a los cuestionados dichos del candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) sobre el Congreso Nacional.

"El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”(...) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo“, dijo el candidato hace unos días.

Sus palabras desataron una serie de críticas oficialistas -del Parlamento y del gobierno- y también de la oposición.

Bajo este marco, considerando que el tema se tomó la discusión política, la vocera programática de la campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza, fue consultada al respecto en CNN Radio.

Al respecto, la exsubsecretaria de Salud Pública señaló: “Acá lo importante es decir que nosotros creemos firmemente en la democracia, donde cada poder del Estado actúa con independencia y con pleno respeto a las atribuciones. El Poder Ejecutivo tiene muchas atribuciones y tiene la obligación de ejecutar esas atribuciones que tiene para mejorar la calidad de vida de las personas, y así como el Poder Legislativo tiene sus obligaciones y atribuciones”.

“Evidentemente, hay muchas cosas que se pueden hacer administrativamente y las tenemos que hacer con urgencia.Si esperamos que algo sea ley, obviamente nos demoramos años”, agregó Daza.

En esa sentido, ejempliflicó: “Si nosotros hubiéramos esperado que el Congreso aprobara las vacunas para poder vacunar a la población, creo que probablemente todavía estaríamos esperando vacunar a la población”.

“Hay medidas que se pueden hacer, que por ley se pueden hacer administrativamente, y yo creo que nosotros vamos a ejecutar todas aquellas atribuciones que la ley nos permita, del punto de vista reglamentario, ejecutar”, continuó.

Dicho eso, sostuvo que “todas las leyes requieren de decretos y reglamentos. Cuando se implementa una ley se requiere un reglamento para poder hacer efectiva esa ley. Los decretos muchas veces se necesitan para tomar medidas con urgencia”.

“Nosotros, por ejemplo, la alerta sanitaria en el periodo de la pandemia la necesitamos y no requería ley, entonces el Ejecutivo frente a ciertas urgencias, la Constitución le da las atribuciones para usar esos decretos en periodos de urgencia, y se ha hecho a lo largo de la historia por todos los presidentes de Chile”, argumentó.

Luego, al ser requerida sobre si los dichos de Kast dejarían ver rasgos autoritarios, Daza dijo: “Yo no lo comparto”.

“Lo importante es que todos los candidatos presidenciales crean firmemente en la democracia, que cada poder del Estado es independiente con sus atribuciones y obligaciones. Yo no quiero opinar sobre las declaraciones de José Antonio Kast, pero sí le puedo decir que Evelyn Matthei cree firmemente en la independencia de los poderes del Estado”, concluyó Daza.