SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    DC amenaza con expulsar a Camaño de la bancada tras permitir el triunfo de la derecha en la Cámara

    En el espacio evalúan sanciones contra el diputado independiente, quien dio su voto a Jorge Alessandri (UDI) con tal de llegar a la testera como vicepresidente. Antes de eso, hay quienes quieren que él dé un paso al costado. "Espero que tenga la capacidad de decir ‘yo no pertenezco a esta comunidad’", dijo el jefe de bancada DC.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    “¡Eres un traidor, un vendido!”.

    La frase la emitió, molesta a más no poder, la diputada Consuelo Veloso, de la bancada del Frente Amplio (FA), esta mañana en el hemiciclo de la Cámara. Apuntaba al diputado Felipe Camaño, de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), cuando se acababa de votar por la presidencia de la Mesa de la corporación. Ambos tuvieron una relación sentimental en el pasado.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El episodio lo presenciaron los demás diputados de la tienda. En la Falange entienden la ira de la parlamentaria. El voto de su compañero de bancada fue clave para que la derecha, a través de Jorge Alessandri (UDI), consiguiera encabezar la Cámara. A cambió, él llegó a la testera como vicepresidente.

    El jefe de la bancada, Héctor Barría, fue uno de los impulsores del acuerdo que alcanzó la izquierda con el Partido de la Gente para intentar llevar a Pamela Jiles a la testera. Incluso firmó un documento en que comprometía el respaldo de los diputados DC a ese fin. Por lo mismo, él es uno de los más molestos con la decisión de Camaño.

    Barría dijo a este medio que “por supuesto” que es una posibilidad echarlo de la bancada. Sin embargo, sinceró que espera que él pueda dar un paso al costado antes de que se tome esa decisión.

    10 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO HECTOR BARRIA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Antes que nosotros demos a conocer nuestra decisión, esperamos que él tome una decisión de acuerdo al rumbo que ha decidido seguir. Si quiere salir de la bancada, es un tema que él tendrá que resolver. Nosotros esperamos analizar esta situación cuando ya comencemos el trabajo legislativo, el 16 de marzo”, sostuvo el diputado Barría.

    “Si el diputado Camaño tuvo la capacidad de cruzar, espero que él también tenga la capacidad de decir ‘yo no pertenezco a esta comunidad’, porque en el comité DC, independiente de que haya votos de minoría, esa minoría acepta el resultado de la mayoría. Él no solamente la desconoció, sino que también acordó un espacio que lo beneficiaba a él, no a la bancada”, agregó.

    En la directiva DC, encabezada por Óscar Ramírez (s), delegan la decisión a la bancada. La mesa no puede sancionar a Camaño directamente, puesto que él no es militante DC, sino que compitió como independiente a través de un cupo del partido. Así resulto electo en 2021 y en 2025.

    En la misma bancada, sin embargo, hay quienes intentan desdramatizar el asunto y afirman que no es necesario sancionar a Camaño, puesto que en la reunión que sostuvieron el lunes por la tarde él sinceró que no votaría por Jiles.

    Camaño, además, no fue el único diputado falangista que consideró votar por la derecha. También fue algo que evaluaron Jorge Díaz y Javier Muñoz. Sin embargo, ninguno de los dos respaldó a Alessandri al momento de votar, como sí lo hizo el diputado que hoy está en el ojo del huracán.

    La mañana de este miércoles, la DC publicó en sus redes sociales fotos de sus diputados tras haber asumido. Inicialmente, incluyeron a Camaño. Pero, una vez conocido el resultado de la elección de la mesa, borraron los posts con su foto.

    Publicación eliminada de la cuenta de Instagram de la DC.

    La conducta de Camaño derivó en reprimendas a la DC por parte de los demás partidos de la oposición. Por ejemplo, el diputado Jorge Brito, del FA, publicó en su cuenta de X: “Quien miente y rompe acuerdos entrega el Congreso al gobierno de José Antonio Kast. La DC incumplió lo pactado, socavando las confianzas de construir un proyecto común como un contrapeso efectivo”.

    Más sobre:DCPolíticaFelipe CamañoCongresoMesa de la CámaraLa Tercera PMJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Lo más leído

    1.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    2.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    3.
    Mulet explica su voto por Alessandri para encabezar la Cámara: “No podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos”

    Mulet explica su voto por Alessandri para encabezar la Cámara: “No podemos seguir fallándole a nuestros ciudadanos”

    4.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado
    Chile

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte