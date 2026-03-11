DC amenaza con expulsar a Camaño de la bancada tras permitir el triunfo de la derecha en la Cámara

“¡Eres un traidor, un vendido!”.

La frase la emitió, molesta a más no poder, la diputada Consuelo Veloso, de la bancada del Frente Amplio (FA), esta mañana en el hemiciclo de la Cámara. Apuntaba al diputado Felipe Camaño, de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), cuando se acababa de votar por la presidencia de la Mesa de la corporación. Ambos tuvieron una relación sentimental en el pasado.

El episodio lo presenciaron los demás diputados de la tienda. En la Falange entienden la ira de la parlamentaria. El voto de su compañero de bancada fue clave para que la derecha, a través de Jorge Alessandri (UDI), consiguiera encabezar la Cámara. A cambió, él llegó a la testera como vicepresidente.

El jefe de la bancada, Héctor Barría, fue uno de los impulsores del acuerdo que alcanzó la izquierda con el Partido de la Gente para intentar llevar a Pamela Jiles a la testera. Incluso firmó un documento en que comprometía el respaldo de los diputados DC a ese fin. Por lo mismo, él es uno de los más molestos con la decisión de Camaño.

Barría dijo a este medio que “por supuesto” que es una posibilidad echarlo de la bancada. Sin embargo, sinceró que espera que él pueda dar un paso al costado antes de que se tome esa decisión.

“Antes que nosotros demos a conocer nuestra decisión, esperamos que él tome una decisión de acuerdo al rumbo que ha decidido seguir. Si quiere salir de la bancada, es un tema que él tendrá que resolver. Nosotros esperamos analizar esta situación cuando ya comencemos el trabajo legislativo, el 16 de marzo”, sostuvo el diputado Barría.

“Si el diputado Camaño tuvo la capacidad de cruzar, espero que él también tenga la capacidad de decir ‘yo no pertenezco a esta comunidad’, porque en el comité DC, independiente de que haya votos de minoría, esa minoría acepta el resultado de la mayoría. Él no solamente la desconoció, sino que también acordó un espacio que lo beneficiaba a él, no a la bancada”, agregó.

En la directiva DC, encabezada por Óscar Ramírez (s), delegan la decisión a la bancada. La mesa no puede sancionar a Camaño directamente, puesto que él no es militante DC, sino que compitió como independiente a través de un cupo del partido. Así resulto electo en 2021 y en 2025.

En la misma bancada, sin embargo, hay quienes intentan desdramatizar el asunto y afirman que no es necesario sancionar a Camaño, puesto que en la reunión que sostuvieron el lunes por la tarde él sinceró que no votaría por Jiles.

Camaño, además, no fue el único diputado falangista que consideró votar por la derecha. También fue algo que evaluaron Jorge Díaz y Javier Muñoz. Sin embargo, ninguno de los dos respaldó a Alessandri al momento de votar, como sí lo hizo el diputado que hoy está en el ojo del huracán.

La mañana de este miércoles, la DC publicó en sus redes sociales fotos de sus diputados tras haber asumido. Inicialmente, incluyeron a Camaño. Pero, una vez conocido el resultado de la elección de la mesa, borraron los posts con su foto.

La conducta de Camaño derivó en reprimendas a la DC por parte de los demás partidos de la oposición. Por ejemplo, el diputado Jorge Brito, del FA, publicó en su cuenta de X: “Quien miente y rompe acuerdos entrega el Congreso al gobierno de José Antonio Kast. La DC incumplió lo pactado, socavando las confianzas de construir un proyecto común como un contrapeso efectivo”.