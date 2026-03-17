SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    A seis días de instalarse en la sede de gobierno, la primera dama, María Pía Adriasola, transparentó los ajustes de la vida cotidiana en Palacio. Con la ayuda de una amiga decoradora, aseguró que han ido “haciendo hogar” en el edificio patrimonial. 

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Seis días han pasado desde que José Antonio Kast y María Pía Adriasola dejaron su casa en Paine para instalarse en La Moneda. El traslado, más allá del cambio de dirección, ha supuesto una adaptación menos visible: transformar un edificio institucional en un espacio habitable.

    La noche del lunes, fue la propia primera dama quien dio luces de ese proceso. En conversación con Don Francisco en “Las caras de La Moneda”, Adriasola abordó el desafío en un tono más íntimo.

    “Esto tiene un toque más hogareño. Eso gracias a una querida amiga, la Maca Honorato, que me ayuda a hacer hogar en los espacios con cosas muy simples”, relató, destacando el rol de la decoradora de interiores, con quien mantiene una amistad de años.

    Según conocedores del proceso, Honorato asumió la tarea de habilitar los espacios -de forma ad honorem- combinando tres fuentes: parte del mobiliario de la casa familiar en Paine, el inventario disponible en La Moneda y algunas adquisiciones puntuales. Aseguran que estas últimas -principalmente una cama y veladores- fueron financiadas por el Presidente y su mujer.

    La lógica, dicen quienes han seguido de cerca la instalación, ha sido intervenir lo menos posible. Ajustarse a lo existente, sin grandes despliegues, pero procurando dar “calidez” a un entorno que, por definición, no fue concebido como residencia permanente.

    “Ella lo hace muy acogedor, pero muy simple”, reforzó Adriasola en la entrevista, donde también deslizó una reflexión más personal sobre el sentido del cambio: “Uno en realidad no necesita grandes cosas, sino que necesita que el corazón sea hogar del uno para el otro”.

    El trabajo se ha coordinado, además, con el administrador de La Moneda, Julio Feres, quien días antes del arribo envió los planos del sector destinado a vivienda a Honorato para facilitar la distribución de los espacios.

    Desde ahí se definieron, entre otras cosas, las áreas comunes y privadas, incluyendo un escritorio de trabajo para el Mandatario y un living comedor pensado para recibir visitas, en línea con la idea -expresada por la propia Adriasola- de “darle mucha vida a La Moneda”.

    Ese espacio, de hecho, aún está en proceso. En los próximos días se espera la llegada de un televisor, uno de los pocos elementos nuevos que se sumarán a la habilitación en curso.

    Más sobre:Primera DamaLa Tercera PMPía AdriasolaPolíticaLa MonedaPresidente KastJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Oposición critica retiro del proyecto de negociación ramal y algunos apuntan a ingreso tardío de la iniciativa por Boric

    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    2.
    Primeras jugadas legislativas e inminente ingreso de ley miscelánea agitan clima en el Congreso en el estreno de García

    Primeras jugadas legislativas e inminente ingreso de ley miscelánea agitan clima en el Congreso en el estreno de García

    3.
    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    4.
    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast
    Chile

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene
    Negocios

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Medio Ambiente retira de tramitación 43 decretos presentados por gobierno de Boric, entre ellos protección a salar Pedernales y pingüino de Humboldt

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    La ANFP, los representantes y el Sifup: juicio de los actores a la ley SADP, la normativa que tensiona al fútbol chileno
    El Deportivo

    La ANFP, los representantes y el Sifup: juicio de los actores a la ley SADP, la normativa que tensiona al fútbol chileno

    Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”
    Cultura y entretención

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027
    Mundo

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027

    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT