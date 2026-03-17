De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

Seis días han pasado desde que José Antonio Kast y María Pía Adriasola dejaron su casa en Paine para instalarse en La Moneda. El traslado, más allá del cambio de dirección, ha supuesto una adaptación menos visible: transformar un edificio institucional en un espacio habitable.

La noche del lunes, fue la propia primera dama quien dio luces de ese proceso. En conversación con Don Francisco en “Las caras de La Moneda”, Adriasola abordó el desafío en un tono más íntimo.

“Esto tiene un toque más hogareño. Eso gracias a una querida amiga, la Maca Honorato, que me ayuda a hacer hogar en los espacios con cosas muy simples”, relató, destacando el rol de la decoradora de interiores, con quien mantiene una amistad de años.

Según conocedores del proceso, Honorato asumió la tarea de habilitar los espacios -de forma ad honorem- combinando tres fuentes: parte del mobiliario de la casa familiar en Paine, el inventario disponible en La Moneda y algunas adquisiciones puntuales. Aseguran que estas últimas -principalmente una cama y veladores- fueron financiadas por el Presidente y su mujer.

La lógica, dicen quienes han seguido de cerca la instalación, ha sido intervenir lo menos posible. Ajustarse a lo existente, sin grandes despliegues, pero procurando dar “calidez” a un entorno que, por definición, no fue concebido como residencia permanente.

“Ella lo hace muy acogedor, pero muy simple”, reforzó Adriasola en la entrevista, donde también deslizó una reflexión más personal sobre el sentido del cambio: “Uno en realidad no necesita grandes cosas, sino que necesita que el corazón sea hogar del uno para el otro”.

El trabajo se ha coordinado, además, con el administrador de La Moneda, Julio Feres, quien días antes del arribo envió los planos del sector destinado a vivienda a Honorato para facilitar la distribución de los espacios.

Desde ahí se definieron, entre otras cosas, las áreas comunes y privadas, incluyendo un escritorio de trabajo para el Mandatario y un living comedor pensado para recibir visitas, en línea con la idea -expresada por la propia Adriasola- de “darle mucha vida a La Moneda”.

Ese espacio, de hecho, aún está en proceso. En los próximos días se espera la llegada de un televisor, uno de los pocos elementos nuevos que se sumarán a la habilitación en curso.