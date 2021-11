Debate presidencial Ciudad 2030: candidatos asisten a primer encuentro telemático tras cuarentena obligatoria y Provoste insiste en cuestionamiento a Boric

“¿Cómo se siente hacer campaña desde la casa a tan pocas semanas de las elecciones?”, fue la pregunta con la que Rodrigo Guendelman abrió el debate presidencial Ciudad 2030, un encuentro organizado por La Tercera, Universidad Central y CPI.

Esto, en el marco del primer debate telemático por la cuarentena obligatoria luego que el candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmara que dio Covid positivo durante la tarde de ayer miércoles.

Una conversación que tiene por objetivo debatir los temas en torno a ciudad, transporte y vivienda, que contó con la presencia de los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y minutos después se unió Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

“Es algo inesperado, pero hay que estar preparado. Tuve que suspender varias giras, me imagino que como todos, pero con buen humor jaja y el mejor sentido de la competencia virtual”, respondió el exdiputado José Antonio Kast.

Por su parte, la senadora y candidata DC, Yasna Provoste, reiteró sus emplazamientos de ayer a Boric solicitando celeridad en su test PCR: “Esta es la segunda vez en pocos días, porque hace unas semanas tuve que hacer una cuarentena preventiva porque un candidato con el que estuve en una actividad dio positivo con la única diferencia de que el candidato en esa oportunidad nos avisó de inmediato, y creo que de esto nadie está libre. Eso es algo de lo que tenemos que hacer mucha conciencia, pero también mucha conciencia en el sentido de que hay personas sin ningún síntoma pero si sale un síntoma siempre se agradece más que la llamada sea oportuna porque así se evita ser vector de contagio a otra persona sin quererlo. Creo que el que hagamos este llamado a cuidarnos protegernos es muy importante y volver a insistir en la importancia de la llamada oportuna”.

El exdiputado Marco Enríquez-Ominami, en tanto, recordó que hace una semana debió cumplir una cuarentena obligatoria a su regreso desde Estados Unidos, por lo que un nuevo aislamiento dificulta su campaña. “También es la segunda cuarentena en 7 días, y como nos inscribimos al últimos se hace más difícil la campaña. Sí es interesante ver que algunos sostenían que la pandemia había terminado y que no había que apoyar el cuarto retiro. Me pregunto todos los que se oponían al cuarto retiro, qué pensarán ahora que ha quedado en evidencia publicitadamente que la pandemia sigue muy viva y que la crisis sigue con vaivenes complicadas. Si bien es muy difícil, llegamos últimos y seremos los primeros con alegría y buscando toda la creatividad posible en hacer por esta vía de dos dimensiones la campaña en rectángulos. Haremos todo lo posible por hacer campaña, en la tarde tengo un puerta a puerta virtual. Encantado de promover la democracia aunque sea por esta vía”.

Posteriormente se unió a la conversación el exministro y candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien comenzó con un saludo a Boric: “Estoy muy bien, no he tenido ningún síntoma. Mi cariño para Gabriel Boric que sé que ha tenido síntomas y lo ha pasado mal, y obvio nosotros tenemos una situación de privilegio que la mayoría de los chilenos no tiene, que es poder estar en un lugar aislado y no vivir en hacinamiento. Ya que vamos a discutir de vivienda, un llamado grande a la población a cuidarse, yo sé lo difícil que es para muchos guardar cuarentena. No vamos a entender nunca eso los que vivimos en esa situación, pero quiero llamar a toda la población a cuidarse, acá estamos todos en riesgo y nosotros deberíamos ser el ejemplo número uno para parar este rebrote”.