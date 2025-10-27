SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Debate presidencial: Kaiser habla del “destino manifiesto de grandeza” de Chile y apunta a reforzar su “carácter moral”

"Pena de muerte, trabajo forzado, reforma al Poder Judicial y la recuperación de nuestras calles”, propuso en seguridad. Además, insistió en su planteamiento de que Chile se transforme en el mejor país del mundo para ser mamá.

José NavarretePor 
José Navarrete
Debate presidencial en Canal 13 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante su participación en el debate televisivo de este domingo en Canal 13, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, insistió en sus propuestas en seguridad, evitando enfrascarse en discusiones personales con el resto de los aspirantes a La Moneda.

“Yo ahora creo que lo más interesante para la gente es saber cómo vamos a recuperar la seguridad. Nosotros hemos propuesto pena de muerte, trabajo forzado, reforma al Poder Judicial y la recuperación de nuestras calles. Eso, por supuesto, va de la mano también de un refortalecimiento de lo que es el carácter moral de nuestro país”, puntualizó a 21 días de la elección.

En el espacio conducido por Soledad Onetto e Iván Valenzuela, Kaiser tuvo un minuto de libre disposición en el que insistió en su planteamiento de que Chile se transforme en el mejor país del mundo para ser mamá.

“Somos un país que tiene que hacerse cargo de la necesidad de velar porque las nuevas generaciones que lleguen sean suficientes para reemplazar a nuestra población actual. Y es por eso, entre otras cosas, pero también por razones morales y éticas, que reconocemos la labor de nuestras mamás”, dijo, proponiendo una PGU para madres.

Luciendo corbata dorada y una bandera chilena en su solapa, el aspirante a La Moneda habló del “destino manifiesto de grandeza” del país.

“Compatriotas. Yo los quiero invitar a acompañarnos en un sueño de país que se recupera de las heridas que le han infligido quienes han atacado nuestro sistema de seguridad, de las heridas que le han infligido quienes han detenido nuestra economía, quienes han destruido nuestro sistema educacional. Los invito a acompañarnos porque es un país que tiene un destino manifiesto de grandeza”, sostuvo.

“Que los políticos no nombren a los jueces”

En materia de seguridad, en tanto, Johannes Kaiser enfatizó que existe una “necesidad imperiosa de despolitizar el sistema judicial”.

“Si usted ve el proyecto de reforma constitucional que yo presenté para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, introduce el elemento del sorteo, es decir, saca a los políticos del sistema de nombramiento. Yo lo que quiero es que los políticos no nombren a los jueces, para que los jueces no le den favores a los políticos”, recalcó al inicio de su participación en el espacio.

El diputado, que criticó el garantismo penal, aseguró que no hay necesidad de cárceles de alta seguridad en el país.

“Lo que nosotros tenemos necesidad es de una reorganización del sistema penitenciario y la creación de mucho espacio de baja seguridad para poder descomprimir los penales que existen en este momento y poder sancionar a todo aquel que cometa delito”, indicó.

Estado de emergencia sanitario

Tras la pausa por la franja presidencial, y un bloque de economía, Kaiser respondió una pregunta de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto a qué propone para enfrentar la crisis en salud.

“En los primeros 70 días queremos eliminar la lista de espera en cuatro tipos de cáncer, que es el cérvico uterino, es el de próstata, de mamas, y un cuarto que en este momento lamentablemente se me escapa”, explicó el candidato.

“Queremos reducir al 50% la espera y las listas de espera en los primeros seis meses de nuestro gobierno en materia de cáncer, y para eso nosotros hemos propuesto también la formulación de una política de emergencia, un decreto de estado de emergencia sanitario, para poder convocar todos los recursos públicos y privados para enfrentar esta crisis, que es una crisis realmente, yo diría que es la más grande que ha enfrentado Chile en muchísimo tiempo. Casi 30, entre 30 y 40 mil personas están muriendo al año esperando atención médica. Eso es simplemente inaceptable”, sentenció.

También, se refirió a las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados respecto al desaparecido Sename.

“No hay mucha gente procesada, no hay mucha gente condenada por lo que sucedió en el Sename, donde había más de 1.400 niños fallecidos. Y eso es otra vergüenza más de un sistema judicial que parece no responder a las demandas mínimas de la población”, comentó.

“El hecho de mantener las fronteras abiertas permite todo tipo de tráfico de personas, especialmente de menores de edad que son explotadas sexualmente en nuestras calles. A mí me parece que esto no puede seguir. Y aquí yo tengo la sospecha de que hay grupos muy poderosos que de alguna manera tienen interés en mantener esto así como está“, agregó.

Más sobre:Debate presidencialEleccionesElecciones 2025Presidencial 2025Johannes Kaiser

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara reflexiona sobre su desempeño en debate y afirma que recortes fiscales de Kast “van a afectar los derechos sociales”

Artés marca su diferencia con Jara y afirma que indultaría a Ramiro y a Héctor Llaitul

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina

Hasta 150 Gripen: Ucrania y Suecia avanzan hacia acuerdo histórico para venta de aviones de combate

Lula ofrece mediar entre Estados Unidos y Venezuela durante su primer encuentro con Trump en Malasia

Milei logra triunfo sorpresivo y clave en elecciones legislativas marcadas por histórica abstención

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

3.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Jara reflexiona sobre su desempeño en debate y afirma que recortes fiscales de Kast “van a afectar los derechos sociales”
Chile

Jara reflexiona sobre su desempeño en debate y afirma que recortes fiscales de Kast “van a afectar los derechos sociales”

Artés marca su diferencia con Jara y afirma que indultaría a Ramiro y a Héctor Llaitul

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Piden ayuda para Miguel Morales, ciclista chileno accidentado en el Panamericano Master de Asunción
El Deportivo

Piden ayuda para Miguel Morales, ciclista chileno accidentado en el Panamericano Master de Asunción

La emoción de Coquimbo tras quedar a un paso del título: “Estamos haciendo historia; se lo merece toda la región”

El pirata se prueba la corona: el intratable Coquimbo gana en Rancagua y necesita una victoria más para ser campeón

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina
Mundo

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina

Hasta 150 Gripen: Ucrania y Suecia avanzan hacia acuerdo histórico para venta de aviones de combate

Lula ofrece mediar entre Estados Unidos y Venezuela durante su primer encuentro con Trump en Malasia

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal