Delgado por críticas del oficialismo al anuncio de matrimonio igualitario: “Sabemos que hay miradas distintas. Es parte de la diversidad y de la libertad”

Diversas críticas del oficialismo dejó ayer el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, en medio de la Cuenta Pública, de poner suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, que lleva cuatro años en el Parlamento.

Por ejemplo, el expresidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo: “A mí en lo personal no me parece. No es que yo lo apoye o no, acá hay una coalición que planteó un avance de la sociedad de otra naturaleza, dejando los espacios para que cada uno tenga su opinión, pero en ese punto no hubo acuerdo porque el matrimonio como tal, para muchos, es entre un hombre y una mujer”, sostuvo.

Por su parte, el senador RN Francisco Chahuán expresó “nosotros sostenemos que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer y ya habíamos avanzado en un Acuerdo de Vida en Común”.

De esta forma, los ministros han salido a desdramatizar los cuestionamientos. En esa línea, hoy el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, entrevistado por Canal 13, recordó que fue “en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera donde se promulgó la Ley de Unión Civil. Aquí también hay un continuo del tiempo en que obviamente las miradas de temas, que pueden ser sensibles, son miradas que son dinámicas, que van cambiando en el tiempo, que hay que adaptarse a la nueva sociedad y en eso el gobierno se ha abierto a escuchar que existe de poder avanzar en esa materia. La Unión Civil fue un primer paso, entonces por lo tanto, no es tan raro que el Presidente Piñera haya hecho el anuncio que hizo ayer. Lo que pasa es que muchas veces se filtran temas y en esta oportunidad este tema no se filtró y para muchos fue una sorpresa”.

Respecto a las críticas, Delgado dijo que desde ayer “hemos conversado con distintos dirigentes políticos de Chile Vamos y, obviamente, hay miradas distintas, y sabemos que hay miradas distintas y en buena hora que así sea, eso también es parte de la diversidad y parte de la libertad”.

“Pero a propósito de la libertad, más que palabras como ‘traición’ u otras, yo me quedo con ese concepto. La libertad tiene que tener la posibilidad de que las personas sean libres de tomar decisiones. Chile Vamos y en este caso la derecha tradicionalmente siempre se la ha jugado por la libertad. Y la libertad tiene que seguir avanzando, tiene que mirar hacia aquellas personas que teniendo una convicción importante también puedan tomar decisiones en sus vidas y ser libres de hacerlo. Ese es el debate que el Presidente ha querido llevar con este mensaje”, agregó.

Respecto a qué pasará en el Congreso a la hora de votar el proyecto, manifestó: “El debate legislativo tendrá distintas miradas, tendrá distintas opciones y cada uno tendrá la libertad de votar como corresponde en su mérito. El gobierno no va a forzar a nadie ni a imponer ninguna idea”.