Líderes de Demócratas comprometen su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast

La mañana de este lunes, a dos semanas exactas de la segunda vuelta, el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano), en compañía de su equipo, concretó una nueva reunión con dirigentes de Demócratas.

Hace unos días, algunas figuras de esa colectividad se encontraron con Kast para entregarle propuestas en materia de salud, economía y seguridad pública.

Esta vez, la cita fue con el fin de entregarle de manera formal su respaldo para el balotaje del 14 de diciembre.

Así lo transmitieron las propias figuras de Demócratas en un punto de prensa posterior al encuentro.

“Soy de formación un socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Hoy día el país vive una situación extraordinariamente difícil. La mochila que deja este gobierno al próximo gobierno, nunca se había dado ningún gobierno desde el retorno a la democracia”, señaló por ejemplo el exdiputado Jorge Tarud.

“Con José Antonio Kast, que estuvimos 16 años en la Cámara de Diputados, claro que tuvimos diferencias, pero esas diferencias hoy, en las condiciones que vive el país, tenemos que dejarlas de lado. Tenemos que ponerle el hombro por Chile, por el país, porque tenemos que sacarlo adelante, y lo va a sacar adelante”, agregó el también exembajador de Chile en China.

jorge tarud

Las palabras de Tarud fueron precedidas por la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón. “Nosotros le planteamos al candidato ciertos temas que para nosotros eran importantes y fundamentales y en los que la verdad es que teníamos más de una coincidencias (...) la verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias”, sostuvo Rincón.

“Entonces, como hay que tomar definiciones y no repetir errores del pasado (...) esto lo he dicho en más de una oportunidad, en la elección pasada no marqué mi voto. Y e n esta oportunidad los que estamos aquí hemos decidido apoyar a José Antonio Kast , porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país para hombres y mujeres. Esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”, marcó la senadora.

Entre las figuras que apoyarán al republicano para la segunda vuelta, se encuentran los diputados Erika Olivera y Víctor Pino.

Por su parte, el abanderado abrió la puerta a la posibilidad de que Demócratas sea parte de su eventual gobierno.

“No es que alguno de los que esté aquí necesariamente vaya a ser parte de ese gobierno, y siempre lo hemos señalado, yo he dicho en todas las reuniones a lo largo de los recorridos por Chile. Hoy día tenemos un primer desafío, que es ganar el 14 de diciembre. Ese es nuestro desafío. Lo otro sería hacer proyecciones que no dependen de nosotros. Pero si se diera, obviamente tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas, pero complementarias”, dijo.