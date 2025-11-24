Demócratas se suma a las reuniones con Kast y su equipo de cara al balotaje

Santiago, 24 de Noviembre de 2025. El candidato presidencial Jose Antonio Kast y su equipo de seguridad entregan punto de prensa luego de una reunion privada con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador Diego Martin /Aton Chile

El equipo de José Antonio Kast sigue con las reuniones de cara al balotaje. Esta jornada el comando se reunió con Demócratas.

El encuentro, que se realizó en la sede del Partido Republicano, contó con la presencia del timonel de la colectividad, Arturo Squella; su par de Demócratas, la senadora Ximena Rincón; el exembajador de Chile en China Jorge Tarud y el candidato presidencial republicano.

Allí, tal como se ha hecho en otras citas con los demás líderes de la oposición, se abordaron las propuestas de Demócratas ante un eventual gobierno de Kast.

Conocedores de esos diálogos aseguran que no se habló de un posible apoyo para la segunda vuelta, que tendrá lugar el 14 de diciembre.

Ministro de Seguridad de El Salvador

No solo eso, esta jornada el abanderado reveló que mantuvo una conversación privada con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro.

“Hemos tenido una conversación y una exposición privada del ministro Villatoro, quien nos ha mostrado cómo ellos lograron una anticipación al crimen organizado, y nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones de cosas que no son iguales, pero que podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, relató.

“Fue una reunión privada en el marco de una visita que él tuvo, académica, de exposición, y le agradecemos su disposición para poder mostrarnos esa parte que para nosotros es bien ilustrativa de cómo enfrentar el crimen organizado, cómo el Estado recupera el poder de las cárceles, cómo enfrenta a estas bandas criminales”, agregó.

Emplazamiento a Boric

Con todo, el aspirante a La Moneda también tuvo palabras para el Presidente Gabriel Boric. Esto a propósito del estado de emergencia anunciado por el Presidente de Perú en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia.

En concreto, el republicano instó a Boric a interrumpir su gira por la zona austral para dirigirse a Arica y abordar el tema.

“No podíamos prever lo que iba a resolver Perú, pero hoy día, frente a esta situación, es fundamental que el Presidente se haga cargo. Él está gobernando. Él nos señaló que iba a gobernar hasta el último día, la última hora, entregar la banda presidencial a quien lo suceda. Hoy día hay una situación de conflicto eventual en la zona norte por una situación migratoria, y el Presidente tiene que hacerse cargo”, lanzó Kast.