Política

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Tres traspiés en dos semanas han complicado la contienda electoral de la exministra. Su vocera, Laura Albornoz, dijo que "no hay que cometer más" situaciones que luego deban "aclarar". El escenario mantiene en alerta a la alianza que sustenta su campaña.

David TralmaPor 
David Tralma
13 Agosto 2025 La candidata presidencial Jeannette Jara, anuncio su gira por el pais en el frontis de su comando. Foto: Andres Perez Andres Perez

En un plazo de 14 días, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, suma más errores no forzados que en toda su campaña de primarias.

En total, ese número se elevó a tres este martes, cuando la exministra del Trabajo debió reconocer que se equivocó al decir, en Radio Festival, que la propuesta del aborto libre no estaba en su programa original. Esto a contrapelo de lo que sí dice el texto redactado por Fernando Carmona, donde se aborda el tema dentro de las medidas prioritarias.

“Quiero aclarar: en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión”, posteó Jara luego de que se difundiera la contradicción.

Previamente, a la exsecretaria de Estado le ocurrió lo mismo cuando su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, le enrostró que haya desconocido que en su primer programa estaba contemplada la nacionalización del cobre -frente a lo que asumió el error- y, posteriormente, cuando negó haber apoyado el tercer retiro de fondos previsionales, cuando en verdad sí lo hizo.

Es decir, dos de los tres errores no forzados de la candidata pasan por el programa original de su candidatura, lo que refleja que el documento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la abanderada.

Frente a eso, figuras del comando le han aconsejado a Jara dejar de referirse a ese tema y concentrarse solo en la nueva propuesta programática, coordinada por Camila Miranda (FA).

Públicamente han seguido esa línea personeros de Londres 76 como el diputado Eric Aedo (DC), erigido esta semana como el enlace de la campaña con el mundo empresarial. En conversación con La Tercera, el parlamentario comentó que “el programa de primarias corresponde al pasado, hoy la candidata Jeannette Jara es la candidata del sector más amplio”.

Jeannette Jara y Eric Aedo.

Más que hablar de ese programa hay que poner en el tapete la propuesta que esta coalición política le presenta al país. Eso tenemos que transmitirle a la gente. Ya no hablar de un programa que se presentó para las primarias”, complementó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Otra figura del comando que se refirió a la polémica fue la vocera Laura Albornoz. En conversación con Turno, la exministra de la Mujer indicó que “uno desearía que esto fuera perfecto” y buscó desdramatizar y contener la situación, al decir que el oficialismo logró la lista parlamentaria más amplia del espectro político y que Jara presentó un nuevo programa.

“Ella se equivocó en dos oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, no ha dicho mentiras”, dijo Albornoz, quien luego complementó que “yo desearía que no se equivoque, la verdad”.

Posteriormente, la exmilitante de la DC agregó: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar. Pero insisto, Jeannette Jara es humana. Es una persona con un tremendo bagaje, con una tremenda capacidad de lo público, de generar diálogos con diferentes sectores del país. Esas son sus cualidades. Si se equivoca dos veces y la rectifica, para mí no es tema”.

Voces al interior del comando coinciden en que la abanderada no debe seguir errando, pero apuntan a desdramatizar la situación al advertir que ella ha asumido sus equívocos. Junto a eso, niegan que le vayan a quitar el carácter espontáneo, que es una de las habilidades blandas que le resaltan en Londres 76.

Previo a su tercer error, la candidata tomó la decisión de bajarse de los próximos foros presidenciales, para así priorizar su gira presidencial por Chile, que se extenderá hasta el 14 de septiembre. Un factor que influyó en esta determinación fue que la abanderada, creen en su equipo, estaba quedando en una sobreexposición frente a nichos empresariales que no apoyaban su candidatura, lo que a todas luces era complejo al considerar que, además, debía debatir con al menos dos contendores de la oposición.

Ahora, la exministra pretende mantener su agenda en medios regionales y el despliegue de la “Jaraneta”, un bus que se acondicionó para ella y su equipo, y que este martes se encuentra en Calama. En esa comuna, hasta el cierre de esta edición, estaba en un encuentro ciudadano.

Oficialismo y DC entran en alerta

Los tres traspiés seguidos de Jara han generado preocupación en sectores del oficialismo y la Democracia Cristiana, quienes sustentan su campaña.

El senador del Partido Socialista Gastón Saavedra dijo a este medio que este tipo de equivocaciones se cometen “muchas veces por la premura, al tratar de responder todo o dejar todo claro se cometen este tipo de errores no forzados. Esos los hay que tratar de corregir permanentemente”.

El expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes (DC) aseguró que “cada vez que las campañas entran en etapa decisiva hay más posibilidades de cometer errores. El estrés y exceso de espontaneidad pueden pasar la cuenta. Lo importante es conformar equipos”.

Dentro de la Falange también habló el jefe de la bancada de diputados, Héctor Barría, quien comentó a La Tercera que “efectivamente Jara ha cometido errores, pero no horrores. Esperemos que se puedan afinar estas situaciones, que se corrijan”.

En esa misma línea, su par de la bancada del PPD e independientes Héctor Ulloa indicó que “ella tiene la virtud de asumir sus propios errores. El problema que tiene Jeannette Jara hoy día es que no tiene ningún margen de error, por cuanto cualquier error, por muy pequeño que sea, se va a notar de aquí en adelante, y todos sabemos las razones que están detrás”.

