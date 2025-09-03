Digan whisky: Jeannette Jara agenda sesiones de fotos con candidatos al Congreso del oficialismo y la DC

Como en cada elección parlamentaria, los postulante al Congreso han participado de sesiones de fotos junto al abanderado de su sector. Llegó la hora de Jeannette Jara (Partido Comunista).

El domingo 7 de septiembre será la primera de dos sesiones fotográficas que encabezará la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). Se realizará a partir de las 10.00 horas en el Hotel Fundador, en Serrano 34, Santiago, a pasos de la sede de su comando.

Jeannette Jara junto a César Valenzuela (PS), candidato a diputado por el distrito 9.

La siguiente oportunidad para los postulantes al Congreso será el domingo 14 de septiembre, en el mismo horario y el mismo lugar.

A las instancias están convocados los candidatos de la dos listas que formó el oficialismo: Unidad por Chile (Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal y DC) y Verdes, Regionalistas y Humanistas (Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista).

Jara junto a la candidata al Senado por Valparaíso Karol Cariola (PC).

De esto da cuenta el timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien competirá en noviembre por su reelección como diputado. “El domingo 7 y domingo 14 vamos a tener la oportunidad, todos los candidatos de ambas listas que apoyamos a Jeannette Jara, de tomarnos fotos con nuestra candidata. Esto para poder incluirlo en nuestros materiales: volantes, pendones, pasacalles, palomas, todo nuestro material de difusión de campaña”, dijo el parlamentario a este medio.

“Es una muy buena noticia, porque evidentemente nosotros en AH llevaremos a todos nuestros candidatos. Estamos inscribiendo, anotando a nuestra gente para ver quiénes vienen el 7 y el 14”, complementó Hirsch.

Jara junto a los diputados Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, ambos de Acción Humanista.

Una incógnita es si Daniel Jadue (PC), quien compite por un escaño en el distrito 9, podrá tener una foto con Jara. La Fiscalía pide más de 18 años de cárcel en su contra, en el marco del caso Farmacias Populares, y como medida cautelar cumple con arresto domiciliario total.

Hace unos días, en un punto de prensa, a Jara se le preguntó si estaba dispuesta a posar junto al exalcalde de Recoleta. “Voy a apoyar a todos los candidatos, voy a respaldar a los candidatos y candidatas de la coalición”, respondió.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Pese a la disposición de Jara, desde ya hay candidatos que abiertamente advierten que prefieren mantenerse al margen de ella para destacar su independencia o apuntar a un electorado de centro.

Por ejemplo, el animador Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien compite por el distrito 8 en un cupo de la DC, dijo a este medio hace unos días que “no pretendo vincularme (con Jara). Voy como independiente absoluto. Entonces, (foto) con nadie”.

En la misma línea, el actual diputado Ricardo Cifuentes (DC), quien va a la reelección por el distrito 5, reconoció que, por ahora, prefiere no tomarse una foto con ella. “Yo espero ir más allá de la candidatura de Jara, tengo un electorado de centro que me puede apoyar a mí, pero difícilmente a Jara. Entonces, hay que evaluar bien si ella es un activo o un pasivo en la campaña”, dijo.

“Yo, como independiente, me enfoco en mi candidatura como diputado, no en apoyo a otras candidaturas”, explicó el diputado Sebastián Videla, quien repostula por el distrito 3 a través del Partido Liberal.