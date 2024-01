Diputada Cordero ofrece disculpas públicas a senadora Campillai tras cuestionar su ceguera

La diputada María Luisa Cordero (Ind) le ofreció disculpas públicas a la senadora Fabiola Campillai (Ind), tras ser demandada y desaforada por cuestionar la ceguera de la senadora.

En marzo de 2023, Cordero a través de una entrevista radial acusó que “ella (senadora Campillai) tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega (...) tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”.

Es importante recordar que la senadora perdió la visión en sus dos ojos, además de los sentidos del gusto y el olfato, por el impacto de una bomba lacrimógena que fue disparada contra su rostro cuando esperaba el transporte público mientras se desarrollaba una manifestación en San Bernardo, el 26 de noviembre de 2019.

Tras las declaraciones de Cordero, la senadora Campillai presentó una querella por el delito de injurias graves con publicidad y solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero de la diputada el 27 de abril de este año. La acción fue acogida por el tribunal de alzada -con el voto de 23 ministros a favor y sólo dos en contra-, causando que la diputada quedara suspendida y perdiera el derecho a votar en cualquier proyecto e intervenir en las discusiones en el hemiciclo.

El 27 de abril de 2023, la senadora Fabiola Campillai presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud para el desafuero de la diputada María Luisa Cordero con el objetivo de dar lugar a la tramitación de la querella por el delito de injurias graves con publicidad que presentó contra la psiquiatra. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Diez meses después de los dichos, ambas parlamentarias lograron un acuerdo en la audiencia de conciliación por la demanda que interpuso la senadora contra Cordero por injurias y calumnias.

En la instancia, Cordero le ofreció disculpas a Campillai. “Yo María Luisa Cordero Velásquez, ofrezco disculpas públicas por el daño causado a la senadora Fabiola Andrea Campillai Rojas por mis declaraciones en las cuales he cuestionado su ceguera (...) quiero señalar que no debí referirme a su discapacidad visual, ya que soy médico psiquiatra y también por ser diputada sé que influí en la opinión de muchas personas para que cuestionaran su ceguera, ocasionando daño a su dignidad como víctima de violaciones a los Derechos Humanos”, dijo la diputada.

“Ofrezco sinceras disculpas por cuanto mis expresiones contribuyeron al odio, lo cual se ha expresado en las redes sociales de la senadora y de los diversos medios de comunicación que cubrieron mis dichos. Reitero que la senadora Fabiola Campillai es ciega por la agresión de un funcionario de Carabineros, lo cual se acreditó ante los Tribunales de Justicia. Por último, me comprometo ante la opinión pública a no referirme en términos injuriosos a la senadora Campillai con mis dichos”, finalizó Cordero.

Sin embargo, las disculpas no fueron bien recibidas. “Hoy, ya el cansancio me hace recibir estas disculpas, pero no creer en ellas. Yo no creo en ellas, pero las recibo. Y espero que sí sean sinceras”, señaló la senadora Campillai y agregó que este episodio “con esto lo doy por cerrado”.

“Nosotros como diputados y senadores estamos para servir a la gente, a un país. Estamos para hacer proyectos de ley y aprobar esas leyes. Estamos para ayudar. No estamos para injuriar. A nadie. A nadie. Ella es una doctora y ella sabía el daño que podía causar. No tan solo en mí, sino en mi familia y en mucha gente que también salió afectada con esto”, cerró la senadora.

“Yo espero que él (Yáñez) renuncie”

Posterior a la audiencia, la senadora se refirió a la formalización de cargos en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

“La verdad es que cuando ocurrió, cuando comenzó el estallido, el hoy director general de Carabineros, el general Yáñez, estaba dentro de los altos mandos. De hecho, era el que desplegaba a las policías dentro de todo lo que fue el estallido. Por lo tanto, tomaba decisiones importantes. Las cuales hoy tiene que dar explicaciones. Va a ser formalizado, pero hoy, cuando él tuvo esta noticia de su pronta formalización, debió haber renunciado a su cargo”, señaló la senadora en primer lugar.

Campillai enfatizó en que “yo espero que él renuncie. Y ojalá, si no renuncia, y esto lo pienso yo, como Fabiola Campillay, el Presidente tendría que exigir su renuncia. Por respeto a todas las víctimas de violación y a los derechos humanos, por respeto a todas esas familias que perdieron un ser querido durante el estallido a manos de agentes del Estado, que ellos eran los altos mandos”.