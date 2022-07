Diputada Marlene Pérez: “Siento que a veces en la bancada UDI nos perdemos en la discusión política”

A días de que el Congreso deba pronunciarse sobre una nueva prórroga del estado de excepción en el sur, la diputada independiente UDI, Marlene Pérez, quien representa al Biobío, asegura que estará el próximo viernes en la Sala de la Cámara para aprobar la solicitud presidencial.

Sin embargo, la legisladora, nacida en Talcahuano y excomunicadora de programas radiales y de TV, lamenta que el gobierno -que a su juicio hoy está embarcado en un “brutal intervencionismo” por el Apruebo- no haga una condena más fuerte de la violencia.

Ud. rechazó el veto del Presidente que corregía la reforma de infraestructura crítica, que le daba más herramientas al Mandatario para disponer de las FF.AA. ¿No le gustaba esa reforma?

Estamos de acuerdo con la protección de la infraestructura crítica. Pero siento que hubo un trabajo que no se hizo por parte del gobierno y con un número importante de diputados de la UDI no se habló. No se confirmó que a pesar del veto, íbamos a tener un estado de excepción. Para nosotros era importante que se nos garantizara que íbamos a tener igualmente estado de excepción, porque la reforma de infraestructura crítica protege cosas, pero el estado de excepción también permite proteger personas.

Dado que el gobierno va a tener que renovar el estado de excepción, ¿ud. lo apoyará independientemente de las condiciones, acotado o no acotado?

Sé que en el decreto no aparece la palabra acotado, pero el gobierno lo está implementando de forma acotada. Nosotros en el Biobío y en La Araucanía sabemos que no lo están implementando de la forma que esperaríamos, pero evidentemente lo vamos a aprobar.

Ud. es una parlamentaria nueva. ¿Qué es lo que más le ha incomodado estos meses?

La polarización y el sesgo, que no se piense en el bien común, que no se prioricen las personas. Seguimos viviendo del pasado. Creo que en la bancada UDI existe una nueva generación de diputados y diputadas, principalmente de regiones, que tenemos ganas de hacer cosas distintas, pensando en las personas. Sentimos que se han cometido errores de lado y lado.

¿Y siente que los parlamentarios más antiguos de la UDI no están en ese mismo ánimo de hacer cosas distintas e ir en ayuda de las personas?

Siento que a veces nos perdemos en la discusión política y me gustaría que se priorizaran temas sociales. Los diputados de regiones hemos levantado muchos temas sociales. Sentimos que caemos en el juego de estar respondiéndole al gobierno y tenemos que demostrarles a las personas que entendimos el mensaje. A mí me molesta cuando la izquierda toma como propios los temas sociales, se arroga la representación del pueblo y no es así. También desde la centroderecha tenemos algo que decir.

A inicios del segundo gobierno de Sebastián Piñera en 2018, el entonces jefe de diputados de la UDI, Javier Macaya, pedía que la problemática de gobernar “no podía nublar la agenda social”. Hoy el país está embarcado en un debate constituyente y el mismo Macaya, ahora como senador y presidente de la UDI, ha fijado también como prioridad abrirse al cambio constitucional.

Me preocupan algunas cosas, pero estoy de acuerdo como él está guiando a la UDI. Javier Macaya tiene una mirada más abierta. Nadie puede quedarse en las trincheras. El diálogo es clave, reconocer errores, que queremos hacer las cosas de forma distinta y llegar a acuerdos. Ahora si me pregunta por la Constitución, todos creen que hay que reformarla, porque la Constitución del 80 fue rechazada. A eso, no nos podemos negar. Pero ha sido tan brutal lo que ha ocurrido con la Convención, tan desgastante. Siento que la gente está aburrida. Estoy de acuerdo que no podemos seguir con la Constitución del 80, pero tenemos que ser supercuidadosos en el mecanismo.

¿Entonces no le gusta la idea del Presidente de que si gana el Rechazo hay que convocar a una nueva asamblea constituyente?

Me gusta mucho que él se abra a la posibilidad de que gane el Rechazo. Esto que está ocurriendo con el Rechazo no es mérito de la derecha. Es mucho más transversal, porque lo que se escribió no nos representa. Por lo tanto, me parece que puede hacer una nueva Constitución, pero es la ciudadanía la que tiene que decidir si serán expertos, si será Cámara de Diputados o un nuevo órgano constituyente.

¿Pero usted, en lo personal, prefiere la Constitución del 80 con reformas o derechamente una nueva Constitución?

Lo ideal es hacer una nueva Constitución, responsable, sin sesgos políticos.

¿Qué pasa si gana el Apruebo?

Si gana el Apruebo tenemos que respetarlo. Hay que respetar la decisión de la ciudadanía. Me encantaría poder colaborar y ser parte de las reformas, porque todos se han abierto a hacer reformas, pero siento que va a haber un veto a la centroderecha y sabemos que va a ser difícil cambiar la Constitución.