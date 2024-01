Diputada Sofía Cid renuncia a Renovación Nacional

La diputada por la Región de Atacama, Sofia Cid (RN), renunció a Renovación Nacional (RN).

“No me voy a referir a ese tema, yo me retiré de Renovación sin ningún problema y aún pertenezco a la bancada. Fue un tema personal y familiar mi renuncia”, dijo a la parlamentaria a La Tercera, sin entrar en detalles.

El Diario de Atacama había dado a conocer la salida de Cid del partido, alertando que ésta tomó por sorpresa a la colectividad. De hecho, la presidenta regional de RN, Jessica Portilla, planteó que se enteraron por redes sociales y por la prensa de su renuncia. “Creemos era importante conocerla de parte de la primera persona”, dijo, según consignó ese medio.

En tanto, según SoyChile, sectores de Chile Vamos a nivel regional estiman que uno de los motivos que podría haber impulsado la decisión de Cid sería competir en un cupo senatoriales de la región el próximo año. El escaño lo tiene hoy el senador de RN, Rafael Prohens, quien podría repostular.

Cid actualmente cumple su segundo periodo como diputada, que termina en 2026, y al ser consultada sobre la posibilidad de que su renuncia esté ligada a una eventual carrera por ocupar un cupo en el Senado, respondió escuetamente a este medio: “Faltan dos años para eso. Soy diputada ahora y tengo la opción de ir a la reelección. Las preocupaciones de la ciudadanía son otras”.

Jefe de bancada: desconocemos sus razones

En tanto, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que la salida de Cid “es una decisión que nos duele, pero claramente ella tendrá que explicar sus razones, nosotros las desconocemos”.

Sauerbaum confirmó que la diputada seguirá formando parte de la bancada.

“Nos ha confirmado que sigue trabajando con nuestra bancada. Nos parece que ella es un aporte y es importante mantenerla trabajando junto a nosotros, siempre será bienvenida”, puntualizó el jefe de bancada.