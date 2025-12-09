Diputado Alessandri y expropiación de megatoma de San Antonio: “Vamos a intentar revertirlo”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, criticó la decisión del gobierno sobre expropiar parte del terreno donde está asentada la megatoma de San Antonio, calificándola de “mala señal” y aseverando que en la Cámara de Diputados intentaran revertir la decisión.

En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, el parlamentario abordó la situación, el desempeño del gobierno y, en específico, del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Montes, que fue un parlamentario que se ganó premios por lo buen parlamentario que era, ha sido un desastre como Ministro de Vivienda. No ha sido capaz de gestionar, no ha sido capaz de construir casas rápido, no ha sido capaz de solucionar tomas grandes como la de San Antonio, medianas ni pequeñas”, planteó Alessandri.

“Es una muy mala señal. La expropiación, recordemos a los televidentes, es pagada por el Estado a precio de mercado. Si a ti no te gusta el precio, puedes ir a tribunales y reclamar. (...) En este caso, es tan lento el proceso, se arma una comisión que te tasa el terreno, que esto ya va a pasar al gobierno siguiente. Y le hemos pedido al Ministerio de Vivienda un catastro detallado y no han sido capaces de decirnos quiénes tienen casa en otra comuna, de las personas que están en esa lista”, indicó el diputado.

En esa línea, Alessandri aseguró que en el Congreso “ desde la Cámara, vamos a estar encima del tema de San Antonio, vamos a intentar revertirlo ”.

“En estos tres meses va a tener que hacer sus mejores esfuerzos Carlos Montes, y si lo que yo creo es verdad, que es solamente dilatorio, que es solamente chutear la pelota para adelante, va a quedar esto para el próximo gobierno”, señaló el parlamentario.

Añadiendo que las personas habitante de la toma se van a enfrentar a un gobierno “con decisión”, que “cree en la propiedad privada” y “en el Estado de Derecho”. Además, aseveró que como administración podrían usar la ley de usurpación y explicó que “tú puedes ser sacado por la fuerza pública. No queremos llegar a eso, queremos buscar una solución”. “La expropiación no era buena”, concluyó Alessandri.

