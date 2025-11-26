Squella anuncia que “en los próximos días se materializará” salida del diputado Araya de la bancada de republicanos

El diputado Cristián Araya dejaría la bancada del Partido Republicano y congelaría su militancia, en medio de la investigación por su eventual vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en el marco de la trama bielorrusa.

Así lo señaló en entrevista con Radio 13C, el presidente de la tienda, Arturo Squella, quien dijo que dicha decisión habría nacido del propio legislador.

“Me reafirmó todo lo de la declaración, es decir, niega tajantemente lo que sale ahí. Y ayer, justo yo estaba en el Congreso, cuando él hace una declaración pública, un punto de prensa, y me tocó conversar con él. N o fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, ‘mire, si esto sale del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada’”.

El timonel republicano luego se refirió a la indagatoria del Ministerio Público y la postura del congresista: “No sé cuál será el acto concreto, que lo notifiquen o no, pero él de mutuo propio me dijo, ‘yo tengo súper claro nuestra disciplina, cómo hemos actuado’”.

Asimismo, sostuvo que Araya se concretaría en su defensa y que ésta no será corporativa.

“Tiene súper claro que esa defensa no es corporativa, como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él”, remarcó.

Y luego agregó: “Obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará su salida a la bancada , y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad”.

Squella, además, planteó que dicha situación “se mantiene totalmente al margen de la bancada. Para ser súper franco no creo que en esta oportunidad haya más hitos procesales, yo creo que no es más que responder un poco a la inquietud o al tema en el fondo que estaba sobre la mesa de que es algo que obviamente no puede sino investigarse”.

Finalmente, dio cuenta de que el paso a seguir es que “la militancia se congela, es como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver también con la época electoral que estamos viviendo, o sea, en otras circunstancias no sé si tendría tanto revuelo de acuerdo a lo que él nos está diciendo”.