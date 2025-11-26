BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella anuncia que “en los próximos días se materializará” salida del diputado Araya de la bancada de republicanos

    El timonel de la tienda sostuvo que lo que corresponde en este caso es que “la militancia se congela", a propósito de la investigación del supuesto vínculo del congresista en la trama bielorrusa.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado Cristian Araya (Rep.)

    El diputado Cristián Araya dejaría la bancada del Partido Republicano y congelaría su militancia, en medio de la investigación por su eventual vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en el marco de la trama bielorrusa.

    Así lo señaló en entrevista con Radio 13C, el presidente de la tienda, Arturo Squella, quien dijo que dicha decisión habría nacido del propio legislador.

    “Me reafirmó todo lo de la declaración, es decir, niega tajantemente lo que sale ahí. Y ayer, justo yo estaba en el Congreso, cuando él hace una declaración pública, un punto de prensa, y me tocó conversar con él. No fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, ‘mire, si esto sale del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada’”.

    El timonel republicano luego se refirió a la indagatoria del Ministerio Público y la postura del congresista: “No sé cuál será el acto concreto, que lo notifiquen o no, pero él de mutuo propio me dijo, ‘yo tengo súper claro nuestra disciplina, cómo hemos actuado’”.

    Asimismo, sostuvo que Araya se concretaría en su defensa y que ésta no será corporativa.

    “Tiene súper claro que esa defensa no es corporativa, como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él”, remarcó.

    Y luego agregó: “Obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará su salida a la bancada, y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad”.

    Squella, además, planteó que dicha situación “se mantiene totalmente al margen de la bancada. Para ser súper franco no creo que en esta oportunidad haya más hitos procesales, yo creo que no es más que responder un poco a la inquietud o al tema en el fondo que estaba sobre la mesa de que es algo que obviamente no puede sino investigarse”.

    Finalmente, dio cuenta de que el paso a seguir es que “la militancia se congela, es como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver también con la época electoral que estamos viviendo, o sea, en otras circunstancias no sé si tendría tanto revuelo de acuerdo a lo que él nos está diciendo”.

    Más sobre:Partido RepublicanoCristian ArayaSergio Yáber

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Pardow y rol del Frente Amplio como oposición: “Algunas actitudes que se tomaron en acusaciones hay que revisarlas”

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo
    Chile

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial
    Negocios

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio
    Tendencias

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Elon Musk se asocia con Entel Chile: cómo cambiarán los planes móviles con Starlink (y cuáles serán sus precios)

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones
    Mundo

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile