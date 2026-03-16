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    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    El diputado independiente señaló que, aún así, los indultos no serían un impedimento para que la oposición pueda seguir dialogando con el gobierno. 

    Por 
    Javiera Ortiz
    MARIO TELLEZ

    El diputado Gustavo Gatica (IND-PC) abordó durante este lunes el anuncio del Presidente José Antonio Kast de evaluar indultos a efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por delitos ocurridos durante el estallido social en 2019.

    En diálogo con T13 Radio, el parlamentario calificó los eventuales indultos como un “mala señal” y, en términos políticos, “contradictorio” con lo manifestado durante la campaña presidencial.

    “A mí me parece una mala señal, y en particular desde el mundo de los derechos humanos, me parece aún más grave que se hable de indultar a estas personas que están condenadas por delitos graves como asesinatos”, sostuvo.

    "“Es aún más grave cuando un agente del Estado comete un delito de esta índole. Nosotros elegimos darle el monopolio de la fuerza a los agentes estatales y hay una doble responsabilidad. A ellos se les prepara, se les da un armamento pagado por todos nosotros, para que hagan su trabajo y que lo hagan bien”, agregó.

    Gatica se refiere al anuncio del Presidente Kast, quien la semana pasada señaló que se estaban revisando “caso a caso” los indultos a carabineros y militares condenados por delitos efectuados durante el estallido social. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, dijo.

    El parlamentario indicó que “me parece que es bien contradictorio con el relato que la derecha, y sobre todo que José Antonio Kast intentó instalar en campaña (...) hablaba de mano dura, de ser implacables contra la delincuencia. Y en estas dos semanas han aparecido estas cosas”.

    Gatica, quien quedó ciego tras recibir un disparo en una protesta durante el estallido, apuntó que “la situación de impunidad que se vive hoy es grave” sobre las causas que involucran a efectivos de las Fuerzas Armadas durante aquella época.

    Aún así, señaló que los indultos no serían un impedimento para que la oposición pueda seguir dialogando con el gobierno.

    La nueva posición

    Gatica desdramatizó las tensiones al interior de la nueva oposición luego de que no se respetaran los acuerdos de gobernabilidad para presidir las Cámaras, y señaló que “tenemos que refrescar el espíritu de la izquierda y saber que tenemos que llegar a consenso”.

    “Existe en nuestro sector, en la izquierda, la creencia de que por tan solo el hecho de sentarse a conversar con personas que no piensan como nosotros somos amarillos, y yo creo que tenemos que cambiar un poco eso, cambiar ese switch, refrescar el espíritu de la izquierda y saber que tenemos que llegar a consensos”.

    En ese sentido, añadió que “hay que dejar de lado la trinchera política” y dialogar con distintos sectores políticos.

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