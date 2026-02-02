SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputados electos del PDG critican dichos de Lautaro Carmona (PC) por su apoyo al régimen cubano

    El timonel del PC visitó Cuba recientemente junto a Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad, con el objetivo de abordar las consecuencias en la isla de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante la jornada de este lunes, los parlamentarios electos del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, Tamara Ramírez y Flor Contreras, expresaron su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien defendió abiertamente al régimen cubano.

    El timonel del PC visitó Cuba recientemente junto a Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad, con el objetivo de abordar las consecuencias en la isla de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

    En conversación con Radio Nuevo Mundo, Carmona cuestionó el argumento estadounidense que presenta a Cuba como una amenaza para su seguridad y defendió el sistema cubano. “En Cuba hay poderes del Estado, procesos electorales regulares (...) El Partido Comunista no actúa como aparato electoral”, defendió.

    Sin embargo, los diputados electos del PDG manifestaron mediante un comunicado que estas afirmaciones que representan “una falta de respeto hacia los principios democráticos que todos los ciudadanos chilenos merecen”.

    Briones expresó que “las palabras del señor Carmona son un eco de lo que hemos escuchado de los regímenes autoritarios; intentan justificar la represión y la vulneración de derechos humanos bajo la premisa de la lucha antiimperialista. En este sentido, nos preguntamos: ¿a qué precio se defenderá la libertad de un pueblo?”.

    En tanto, Ramírez enfatizó que “el apoyo a un régimen que silencia a su población y restringe libertades fundamentales no puede ser tolerado por quienes nos decimos demócratas. La historia nos ha enseñado que la complicidad con estos sistemas solo contribuye a perpetuar el sufrimiento de millones de personas”.

    Adicionalmente, Contreras advirtió que “es alarmante ver a un líder político chileno posicionarse del lado de un gobierno que ha hecho del autoritarismo su bandera. No podemos permitir que estas ideologías antidemocráticas encuentren espacio en nuestro país. Debemos ser claros: la defensa de la democracia y los derechos humanos no tiene límites geográficos”, dijo.

    Los parlamentarios señalaron que condenarán cualquier intento de blanquear o justificar regímenes que se encuentran en contra de la democracia.

