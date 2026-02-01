Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona en entrevista con Radio Nuevo Mundo, habló sobre última su visita a Cuba de hace algunos días. Entre los objetivos de este viaje dijo, era conversar con las autoridades sobre qué podría ocurrir en la isla tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Durante esta visita además relató que tuvieron un momento para rendir homenaje “a los 32 que cayeron en cumplimiento del deber y resguardando a Maduro” .

Cuatro de ellos, señaló, se encuentran en el cementerio Colón de La Habana y los otros en distintos cementerios de las regiones de donde provenían.

“Hicimos esa solemnidad de rendirle homenaje a gente que está dispuesta a dar la vida, si es que es cumplir con su obligación, su compromiso de honor, y lo han hecho de mutuo propio”.

El timonel del PC además mencionó que se reunieron con la vicecanciller, Josefina Vidal, el encargado del partido, miembro del buró, y también del aparato de conducción, Roberto Morales, el encargado internacional del Partido Comunista de Cuba, Emilio Lozada y con el primer secretario del partido y actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.

Además que conversaron con el presidente de la asamblea, Esteban Lazo y con la única biógrafa autorizada de Fidel Castro, Katiuska Blanco.

Tras estas reuniones, dijo que sus anfitriones calificaron este momento “como el más peligroso, el más grave, el momento más serio de todo el proceso revolucionario”.

“Porque el imperialismo ha creído que llegó la hora de no limitarse en nada, ni siquiera en la observación crítica de Naciones Unidas, en la observación de otros países para llevar adelante una incursión que o lo desmorona o lo aplasta militarmente copando y destruyendo la isla”, señaló Carmona.

El presidente del PC además señaló que le parece importante que se tenga “más presente el tema de Cuba en la opinión pública”, sobre todo tras los anuncios de presiones por parte del gobierno de Donald Trump las cuales calificó como “experimento” y “asfixiamiento” para la isla.

Trama Bielorrusa y caso ProCultura

Carmona además fue consultado por la postura del PC ante las investigaciones denominadas como Trama Bielorrusa y el caso ProCultura, que involucran por un lado a miembros del poder judicial y por otro a personas de su sector político.

Sobre el caso de Angela Vivanco, dijo que “alguien me decía ‘no, pero ella una gran abogado’, ¿cómo va a ser una gran abogado?, alguien que tiene la mirada de cómo alterar y hacer fraude y abusar del cargo que tiene para hacerse millonaria sin ninguna limitación".

Mencionó además a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos que también están imputados en la causa. “Son los mismos que cooperaron para acusar a Daniel Jadue. Entonces uno se pregunta cuántas personas están siendo procesadas injustamente porque el origen de las afirmaciones la entrega gente que hoy día está demostrada que estaba absolutamente descompuesta en las posiciones que tenía, a partir de expectativas de grandes cuotas de dinero para hacerse millonarios”.

Sobre esto abrió la pregunta sobre si la formalización de Jadue estaría haciéndose de manera correcta.

Respecto a ProCultura dijo que la formalización de Alberto Larraín es un golpe para el sector y que lo “vincula, no digo al PC, pero al sector, en situaciones no transparentes de lo que es el financiamiento de actividades que mezclan cosas. Entonces lo mejor es que esto quede despejado a la brevedad”, comentó.