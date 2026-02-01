SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Visita a Cuba: Carmona (PC) rinde homenaje a fallecidos militares defensores de Maduro y advierte escenario para la isla

    El presidente del Partido Comunista señaló que durante su viaje le expresaron que este era el "momento más peligroso de todo el proceso revolucionario".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona en entrevista con Radio Nuevo Mundo, habló sobre última su visita a Cuba de hace algunos días. Entre los objetivos de este viaje dijo, era conversar con las autoridades sobre qué podría ocurrir en la isla tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

    Durante esta visita además relató que tuvieron un momento para rendir homenaje “a los 32 que cayeron en cumplimiento del deber y resguardando a Maduro”.

    Cuatro de ellos, señaló, se encuentran en el cementerio Colón de La Habana y los otros en distintos cementerios de las regiones de donde provenían.

    “Hicimos esa solemnidad de rendirle homenaje a gente que está dispuesta a dar la vida, si es que es cumplir con su obligación, su compromiso de honor, y lo han hecho de mutuo propio”.

    El timonel del PC además mencionó que se reunieron con la vicecanciller, Josefina Vidal, el encargado del partido, miembro del buró, y también del aparato de conducción, Roberto Morales, el encargado internacional del Partido Comunista de Cuba, Emilio Lozada y con el primer secretario del partido y actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.

    Además que conversaron con el presidente de la asamblea, Esteban Lazo y con la única biógrafa autorizada de Fidel Castro, Katiuska Blanco.

    Tras estas reuniones, dijo que sus anfitriones calificaron este momento “como el más peligroso, el más grave, el momento más serio de todo el proceso revolucionario”.

    “Porque el imperialismo ha creído que llegó la hora de no limitarse en nada, ni siquiera en la observación crítica de Naciones Unidas, en la observación de otros países para llevar adelante una incursión que o lo desmorona o lo aplasta militarmente copando y destruyendo la isla”, señaló Carmona.

    El presidente del PC además señaló que le parece importante que se tenga “más presente el tema de Cuba en la opinión pública”, sobre todo tras los anuncios de presiones por parte del gobierno de Donald Trump las cuales calificó como “experimento” y “asfixiamiento” para la isla.

    Trama Bielorrusa y caso ProCultura

    Carmona además fue consultado por la postura del PC ante las investigaciones denominadas como Trama Bielorrusa y el caso ProCultura, que involucran por un lado a miembros del poder judicial y por otro a personas de su sector político.

    Sobre el caso de Angela Vivanco, dijo que “alguien me decía ‘no, pero ella una gran abogado’, ¿cómo va a ser una gran abogado?, alguien que tiene la mirada de cómo alterar y hacer fraude y abusar del cargo que tiene para hacerse millonaria sin ninguna limitación".

    Mencionó además a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos que también están imputados en la causa. “Son los mismos que cooperaron para acusar a Daniel Jadue. Entonces uno se pregunta cuántas personas están siendo procesadas injustamente porque el origen de las afirmaciones la entrega gente que hoy día está demostrada que estaba absolutamente descompuesta en las posiciones que tenía, a partir de expectativas de grandes cuotas de dinero para hacerse millonarios”.

    Sobre esto abrió la pregunta sobre si la formalización de Jadue estaría haciéndose de manera correcta.

    Respecto a ProCultura dijo que la formalización de Alberto Larraín es un golpe para el sector y que lo “vincula, no digo al PC, pero al sector, en situaciones no transparentes de lo que es el financiamiento de actividades que mezclan cosas. Entonces lo mejor es que esto quede despejado a la brevedad”, comentó.

    Lee también:

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaCubaProCulturaTrama Bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    Investigan triple homicidio frustrado en El Quisco

    Balance de emergencia por lluvias en la Región Metropolitana: cientos de viviendas afectadas y más de cinco mil clientes sin luz

    Homicidio en Valparaíso: grupo de sujetos efectúa múltiples disparos contra un joven en el cerro Mariposa

    Extraditan a mujer ecuatoriana de Chile acusada por delitos de explotación sexual

    Poduje apunta a falta de colectores como causa estructural de inundaciones en Maipú y anuncia coordinación con Vodanovic

    Lo más leído

    1.
    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    2.
    Senadora Gatica (RN): “Después de cuatro meses apartada del mundo político, claro que cambia la mirada”

    Senadora Gatica (RN): “Después de cuatro meses apartada del mundo político, claro que cambia la mirada”

    3.
    Los hijos impensados del estallido

    Los hijos impensados del estallido

    4.
    Boric critica idea de Undurraga de eliminar el Pase Cultural y llama a investigar casos de uso irregular

    Boric critica idea de Undurraga de eliminar el Pase Cultural y llama a investigar casos de uso irregular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas
    Chile

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    Investigan triple homicidio frustrado en El Quisco

    Balance de emergencia por lluvias en la Región Metropolitana: cientos de viviendas afectadas y más de cinco mil clientes sin luz

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Polémica en España: un penal en los descuentos le permite al Real Madrid seguir al acecho del Barcelona en LaLiga
    El Deportivo

    Polémica en España: un penal en los descuentos le permite al Real Madrid seguir al acecho del Barcelona en LaLiga

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    “Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”
    Mundo

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas