Boric critica idea de Undurraga de eliminar el Pase Cultural y llama a investigar casos de uso irregular

El Presidente Gabriel Boric cuestionó la idea del próximo ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, de suspender el Pase Cultural, a raíz de reportes de algunos casos en que se hizo mal uso del beneficio.

A través de X, el Mandatario salió al paso de la controversia que estalló durante el último fin de semana de enero, a raíz de un reportaje de T13 en que se revelaron testimonios y publicaciones en redes sociales de beneficiarios que reconocieron haber destinado los recursos del beneficio para fines distintos a los contemplados, mediante la anulación de compras y posterior reembolso del dinero.

Conocidos los antecedentes, el nominado ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno de José Antonio Kast, Francisco Undurraga, señaló que desde el 11 de marzo se suspenderá el pase y se elevó la solicitud a la Contraloría General de la República para iniciar una auditoría.

“Si hay unos pocos que hacen mal uso del Pase Cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto . Pero la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro", aseveró el Presidente Boric.

“Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública ”, cuestionó en la misma línea.

Ministerio de las Culturas defiende Pase Cultural

Este sábado, el Ministerio de las Culturas, encabezado por Carolina Arredondo, saló a defender la continuidad y diseño del Pase Cultural, descartando que exista una generalización de las irregularidades.

Desde el Ejecutivo afirmaron que en sus primeros seis meses de funcionamiento, el programa ha sido activado por cerca de 94 mil personas, apuntando ese hito como una política pública efectiva para ampliar y democratizar el acceso de la cultura.

Siguiendo esa línea, apuntaron que los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten hablar de un uso irregular “generalizado” y, de paso, confirmaron que la ministra Arredondo ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones legales a partir de los casos difundidos.

“El Ministerio de las Culturas , las Artes y el Patrimonio reitera y reafirma su compromiso con la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos así como con la misión de hacer del acceso a la cultura un derecho efectivo para toda la población”, cerraron en un comunicado desde la cartera.