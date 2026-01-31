Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

Alcalde Sichel critica desmanes en Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

Tras los desmanes e incendios provocados por barristas de la Universidad de Chile en la galería sur del Estadio Nacional durante el partido contra Audax Italiano, por la primera fecha de la Primera División, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel criticó nuevamente la administración del recinto deportivo.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe comunal señaló que “la forma en que se está administrando el Estadio Nacional es simplemente un desastre”.

“Ayer otra vez no pueden controlar la violencia, fuegos artificiales y desastres al interior...Pagan los justos que viven en el barrio y les avisan horas antes que van a quedara encerrados, por los pecadores, que arriendan el estadio y no pueden garantizar su uso tranquilo", señaló Sichel.

El fuego en la galería sur interrumpió el partido. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

A lo que agregó: “Nadie se querella. Nadie entrega las imágenes. Nadie persigue a los violentos o ilegales. Nadie se hace responsable. Esto tiene que terminar ahora, cambiar administración y uso ”.

No es la primera ocasión en que el jefe comunal carga contra la administración del principal recinto deportivo del país. Recientemente, en el contexto de los tres conciertos por parte de Bad Bunny, Sichel expresó su molestia a la administración, principalmente por el cierre de calles para la instalación de vallas perimetrales y el control de identidad a vecinos.

La situación llevó a que presentara un recurso de protección contra el Instituto Nacional del Deporte (IND), el que el pasado 20 de enero terminó por ser declarado inadmisible por la Corte de Santiago.