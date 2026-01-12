La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

El reciente fin de semana, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó un recurso de protección por el cierre de calles y veredas que se efectuaron en sectores residenciales de la comuna, en el marco de los tres conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional, desarrollados los días 9, 10 y 11 de enero.

Esta no es la primera acción que el jefe comunal toma para mitigar los estragos que ocasionan en los vecinos de Ñuñoa los espectáculos en el recinto deportivo.

Desde que asumió su gestión, el 6 de diciembre de 2024, Sichel ha manifestado en reiteradas ocasiones su molestia contra las organizaciones de los eventos deportivos o de espectáculos en el Estadio Nacional.

Más de 500 multas por vehículos mal estacionados

El martes 13 de mayo de 2025, la Universidad de Chile se enfrentó al equipo venezolano Carabobo en el marco de la Copa Libertadores. El partido congregó a más de 40 mil hinchas, muchos de ellos llegaron en vehículo al Estadio Nacional.

Al verse colapsados los estacionamientos autorizados, los automovilistas comenzaron a aparcar sus vehículos en las inmediaciones del recinto deportivo.

Mientras se desarrollaba el juego, la Municipalidad de Ñuñoa, junto a la Dirección de Seguridad Pública (DSP) realizaron operativos, donde cursaron un total de 587 multas por infracciones de estacionamiento. Según el informe oficial del municipio, la DSP emitió 407 multas, mientras que los inspectores municipales cursaron otras 180.

Cada infracción fue calculada en Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que los conductores, debieron pagar montos equivalentes a $ 68.648, lo que representa un ingreso potencialmente significativo para las arcas municipales.

Imagen referencial: Jonnathan Oyarzun/ Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Que Ñuñoa reciba dinero por el uso del estadio

El 13 de junio del año pasado, el jefe comunal envió una carta al diario El Mercurio, donde expuso que el municipio no recibe ingresos por los eventos que se desarrollan en el Estadio Nacional , aunque sí deben desembolsar recursos para costear asuntos como “la limpieza posterior, la fiscalización, el control de tránsito, la coordinación con Carabineros, los operativos de seguridad con personal y vehículos municipales”.

En ese sentido, acusó que el estadio habría dejado de ser “un recinto deportivo y se transformó en un centro de eventos, que genera ganancias enormes al fisco y a productoras, pero solo externalidades negativas a los vecinos. Y costos millonarios al municipio”.

Con ello, solicitó “abrir un debate político y administrativo urgente: ¿es razonable que el Estado central reciba todas las rentas mientras transfiere todos los costos a un municipio? ¿No debiese establecerse un mecanismo solidario, de reparto o compensación? Ya sea mediante un porcentaje del arriendo, un fondo común, o el desarrollo de nuevos ingresos, urge corregir esta inequidad estructural”.

Parquímetros temporales en el estadio

El 7 de mayo del 2025, el concejo municipal de Ñuñoa tomó la decisión de implementar el cobro con parquímetros en sectores específicos de la comuna.

La iniciativa fue impulsada por el mismo Sichel, quien defendió que esta sería la única vía para enfrentar a los estacionadores ilegales que, según sus cálculos, superaban los 100 en la comuna y llegaban a 200 en cada evento masivo en el Estadio Nacional.

En el caso concreto del recinto deportivo, el alcalde precisó que el cobro se aplicaría solo en jornadas de eventos , desde dos horas antes hasta el término de la actividad. “En promedio, en un partido de fútbol son cinco horas máximo lo que se cobra”, detalló en esa oportunidad.

Sichel acusa ausencia de obras comprometidas en los Panamericanos

En la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, Sichel expuso el pasado 12 de agosto las exigencias de la Municipalidad de Ñuñoa al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Ministerio del Deporte por el uso del coliseo en espectáculos musicales.

El alcalde señaló en esa oportunidad que el recinto no cuenta con la recepción definitiva de obras aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), por lo que no podría ser utilizado para dichos eventos.

“El Estadio Nacional tiene 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva, tiene un plan de obras de mitigación que se propusieron para los Panamericanos que no se realizaron”, afirmó.

Críticas al uso de fuegos artificiales

El 14 de agosto del 2025, el alcalde volvió a manifestar su molestia por las actividades en torno al Estadio Nacional. Esa vez, el jefe comunal criticó el uso de fuegos artificiales por hinchas de la Universidad de Chile, equipo que el día anterior se habían enfrentado al club argentino, Independiente.

“Yo estaba feliz porque había ganado la U. A mí me da felicidad personal, pero lo trágico es que como alcalde estoy todo el día pasándolo mal ”, señaló ese día a Radio Universo.

El alcalde aseguró que los vecinos de Ñuñoa “están chatos". "Los fuegos artificiales no están autorizados, terminan siendo en un día hábil, ayer era un día hábil, hay guaguas alrededor, provocan efectos, para qué te digo el nivel de desastre que dejan con el comercio ilegal”.

Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Críticas a los recitales en el Parque Estadio Nacional

A mediados del 2025, el Parque Estadio Nacional ya había sido recinto de varios espectáculos musicales, como el show de Shakira en abril, y de System Of A Down en el mismo mes. Conforme avanzaba el tiempo más conciertos se iban confirmando, como el de la banda Green Day para el 30 de agosto y de Guns N’ Roses para el 14 de octubre.

En ese marco, el alcalde Sichel criticó al gobierno por el uso que se está dando al parque en eventos culturales masivos.

“Yo creo que la promesa de que el Parque Estadio Nacional iba a ser un espacio para la realización de eventos deportivos únicamente no se está cumpliendo. Se está transformando en un parque como el Parque Cerrillos u otros lugares de eventos masivos , y eso es un riesgo para la comuna en el mediano plazo”, advirtió.

Recurso de protección por conciertos de Bad Bunny

El último episodio que encendió la molestia del alcalde por la organización de eventos masivos en torno al Estadio Nacional, fueron los cortes de tránsito en el marco de los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

A través de redes sociales, sichel explicó que los cortes de tránsito los define la Delegación Presidencial y que “el problema” en esta oportunidad, habría estado en los “anillos de seguridad excesivos”, lo que habría generado “dificultades para llegar a casa y afectación al libre tránsito”.

El alcalde presentó un recurso de protección y acciones legales, exigiendo “ cambios urgentes en la forma en que se toman estas decisiones y proponiendo que el Municipio de Ñuñoa participe en la administración del Estadio Nacional”, según indican desde el municipio.