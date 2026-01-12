SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    La Municipalidad de Ñuñoa ha tomado acciones que van desde cursar más de 500 multas a vehículos mal estacionados en los alrededores del recinto deportivo, a presentar un recurso de protección por “anillos de seguridad excesivos”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El reciente fin de semana, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó un recurso de protección por el cierre de calles y veredas que se efectuaron en sectores residenciales de la comuna, en el marco de los tres conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional, desarrollados los días 9, 10 y 11 de enero.

    Esta no es la primera acción que el jefe comunal toma para mitigar los estragos que ocasionan en los vecinos de Ñuñoa los espectáculos en el recinto deportivo.

    Desde que asumió su gestión, el 6 de diciembre de 2024, Sichel ha manifestado en reiteradas ocasiones su molestia contra las organizaciones de los eventos deportivos o de espectáculos en el Estadio Nacional.

    Más de 500 multas por vehículos mal estacionados

    El martes 13 de mayo de 2025, la Universidad de Chile se enfrentó al equipo venezolano Carabobo en el marco de la Copa Libertadores. El partido congregó a más de 40 mil hinchas, muchos de ellos llegaron en vehículo al Estadio Nacional.

    Al verse colapsados los estacionamientos autorizados, los automovilistas comenzaron a aparcar sus vehículos en las inmediaciones del recinto deportivo.

    Mientras se desarrollaba el juego, la Municipalidad de Ñuñoa, junto a la Dirección de Seguridad Pública (DSP) realizaron operativos, donde cursaron un total de 587 multas por infracciones de estacionamiento. Según el informe oficial del municipio, la DSP emitió 407 multas, mientras que los inspectores municipales cursaron otras 180.

    Cada infracción fue calculada en Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que los conductores, debieron pagar montos equivalentes a $ 68.648, lo que representa un ingreso potencialmente significativo para las arcas municipales.

    Imagen referencial: Jonnathan Oyarzun/ Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Que Ñuñoa reciba dinero por el uso del estadio

    El 13 de junio del año pasado, el jefe comunal envió una carta al diario El Mercurio, donde expuso que el municipio no recibe ingresos por los eventos que se desarrollan en el Estadio Nacional, aunque sí deben desembolsar recursos para costear asuntos como “la limpieza posterior, la fiscalización, el control de tránsito, la coordinación con Carabineros, los operativos de seguridad con personal y vehículos municipales”.

    En ese sentido, acusó que el estadio habría dejado de ser “un recinto deportivo y se transformó en un centro de eventos, que genera ganancias enormes al fisco y a productoras, pero solo externalidades negativas a los vecinos. Y costos millonarios al municipio”.

    Con ello, solicitó “abrir un debate político y administrativo urgente: ¿es razonable que el Estado central reciba todas las rentas mientras transfiere todos los costos a un municipio? ¿No debiese establecerse un mecanismo solidario, de reparto o compensación? Ya sea mediante un porcentaje del arriendo, un fondo común, o el desarrollo de nuevos ingresos, urge corregir esta inequidad estructural”.

    Parquímetros temporales en el estadio

    El 7 de mayo del 2025, el concejo municipal de Ñuñoa tomó la decisión de implementar el cobro con parquímetros en sectores específicos de la comuna.

    La iniciativa fue impulsada por el mismo Sichel, quien defendió que esta sería la única vía para enfrentar a los estacionadores ilegales que, según sus cálculos, superaban los 100 en la comuna y llegaban a 200 en cada evento masivo en el Estadio Nacional.

    En el caso concreto del recinto deportivo, el alcalde precisó que el cobro se aplicaría solo en jornadas de eventos, desde dos horas antes hasta el término de la actividad. “En promedio, en un partido de fútbol son cinco horas máximo lo que se cobra”, detalló en esa oportunidad.

    Sichel acusa ausencia de obras comprometidas en los Panamericanos

    En la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, Sichel expuso el pasado 12 de agosto las exigencias de la Municipalidad de Ñuñoa al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Ministerio del Deporte por el uso del coliseo en espectáculos musicales.

    El alcalde señaló en esa oportunidad que el recinto no cuenta con la recepción definitiva de obras aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), por lo que no podría ser utilizado para dichos eventos.

    El Estadio Nacional tiene 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva, tiene un plan de obras de mitigación que se propusieron para los Panamericanos que no se realizaron”, afirmó.

    Críticas al uso de fuegos artificiales

    El 14 de agosto del 2025, el alcalde volvió a manifestar su molestia por las actividades en torno al Estadio Nacional. Esa vez, el jefe comunal criticó el uso de fuegos artificiales por hinchas de la Universidad de Chile, equipo que el día anterior se habían enfrentado al club argentino, Independiente.

    “Yo estaba feliz porque había ganado la U. A mí me da felicidad personal, pero lo trágico es que como alcalde estoy todo el día pasándolo mal”, señaló ese día a Radio Universo.

    El alcalde aseguró que los vecinos de Ñuñoa “están chatos". "Los fuegos artificiales no están autorizados, terminan siendo en un día hábil, ayer era un día hábil, hay guaguas alrededor, provocan efectos, para qué te digo el nivel de desastre que dejan con el comercio ilegal”.

    Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Críticas a los recitales en el Parque Estadio Nacional

    A mediados del 2025, el Parque Estadio Nacional ya había sido recinto de varios espectáculos musicales, como el show de Shakira en abril, y de System Of A Down en el mismo mes. Conforme avanzaba el tiempo más conciertos se iban confirmando, como el de la banda Green Day para el 30 de agosto y de Guns N’ Roses para el 14 de octubre.

    En ese marco, el alcalde Sichel criticó al gobierno por el uso que se está dando al parque en eventos culturales masivos.

    “Yo creo que la promesa de que el Parque Estadio Nacional iba a ser un espacio para la realización de eventos deportivos únicamente no se está cumpliendo. Se está transformando en un parque como el Parque Cerrillos u otros lugares de eventos masivos, y eso es un riesgo para la comuna en el mediano plazo”, advirtió.

    Recurso de protección por conciertos de Bad Bunny

    El último episodio que encendió la molestia del alcalde por la organización de eventos masivos en torno al Estadio Nacional, fueron los cortes de tránsito en el marco de los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

    A través de redes sociales, sichel explicó que los cortes de tránsito los define la Delegación Presidencial y que “el problema” en esta oportunidad, habría estado en los “anillos de seguridad excesivos”, lo que habría generado “dificultades para llegar a casa y afectación al libre tránsito”.

    El alcalde presentó un recurso de protección y acciones legales, exigiendo “cambios urgentes en la forma en que se toman estas decisiones y proponiendo que el Municipio de Ñuñoa participe en la administración del Estadio Nacional”, según indican desde el municipio.

    Foto: Pedro Rodríguez.
    Más sobre:Estadio NacionalSebastián SichelÑuñoaParque Estadio NacionalBad Bunny

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Lo más leído

    1.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    2.
    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    3.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero
    Chile

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile
    Negocios

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”
    Cultura y entretención

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil