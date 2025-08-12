SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alcalde Sichel: “El Estadio Nacional tiene 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva”

El jefe comunal afirmó que el recinto ñuñoíno tiene proyectadas ganancias este año por más de 4.000 millones de pesos que entran al Estado "y no se reinvierten en obras" allí.

José NavarretePor 
José Navarrete
Santiago, 6 de diciembre 2024 El alcalde electo Sebastian Sichel asume la alcaldia de Nunoa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, asistió la tarde de este martes a la comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados para dar cuenta de las externalidades negativas de los eventos que se desarrollan el Estadio Nacional.

Ante los integrantes de la instancia, Sichel detalló las exigencias que la Municipalidad de Ñuñoa está solicitando al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Ministerio del Deporte por el uso del coliseo en espectáculos musicales.

La autoridad comunal expuso que el recinto no cuenta con la recepción definitiva de obras aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), por lo que no podría ser utilizado para dichos eventos.

“El Estadio Nacional tiene 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva, tiene un plan de obras de mitigación que se propusieron para los Panamericanos que no se realizaron”, afirmó.

Esto, a modo de comparación con el Claro Arena, cuya puesta en marcha se vio retrasada por las exigencias que hizo la Municipalidad de Las Condes para autorizar.

Asimismo, el alcalde reiteró su reclamo por el reparto de las ganancias que genera el arriendo del recinto.

“No es que Guns N’ Roses venga gratis, sino que el Estadio Nacional el año pasado obtuvo rentas por 3.600 millones de pesos. Este año están proyectadas por más de 4.000 millones de pesos que entran al fisco, al bolsillo del Estado central, y no se reinvierten en obras en el estadio”, sostuvo.

Ante la información dada a conocer por el alcalde, el diputado Jorge Guzmán, presidente de la comisión, informó que oficiarán a Contraloría para que audite el funcionamiento del estadio respecto a los recursos que genera.

Junto con esto, oficiarán al IND para que informe cuál es el plan de acción para los permisos definitivos de todas las obras del Estadio Nacional que informe cuáles son las obras de mitigación comprometidas y los plazos de ejecución.

Por otro lado, Guzmán indicó que van a oficiar a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y al IND “para solicitar que se genere una mesa de trabajo con la Municipalidad de Ñuñoa para definir un sistema de administración o de gestión del estadio que involucre al municipio”.

Más sobre:ÑuñoaEstadio NacionalSebastián SichelClaro Arena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

De RN a la DC: los reproches parlamentarios por los dichos de Kast sobre la relevancia del Congreso

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos
Chile

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés
Negocios

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

La trastienda de la oferta de la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa
El Deportivo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos