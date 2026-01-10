SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    En respuesta a los cuestionamientos, el director ejecutivo de Bizarro Entertainment —productora a cargo del concierto y también vinculada a la organización del Festival de Viña—, Daniel Merino, se refirió a la situación a través de la red social X. "Empatizo profundamente con los vecinos del Estadio, pero los cierres son muy necesarios para que incidentes graves de seguridad que tuvieron lugar en el pasado no se repitan".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    La Municipalidad de Ñuñoa presentó un recurso de protección ante el cierre de calles y veredas en sectores residenciales colindantes al Estadio Nacional, medida adoptada en el marco del concierto de Bad Bunny, cuyo primer show se realizó el viernes 9 de enero. Desde el municipio calificaron la situación como arbitraria y denunciaron afectación directa a vecinos del sector.

    El recurso fue ingresado el mismo viernes a las 18:00 horas, luego de constatarse que residentes quedaron sin libre tránsito y con serias dificultades para acceder a sus hogares, tras la ampliación del perímetro de seguridad en al menos dos cuadras alrededor del recinto deportivo.

    El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó duramente la forma en que se están tomando este tipo de decisiones en torno al principal coliseo del país. “Presentamos un recurso de protección y acciones legales por el cierre de calles y veredas que tiene a ñuñoínos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas por un recital. Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional. Urge que la Municipalidad sea parte de estas decisiones”, señaló el jefe comunal.

    Durante la mañana de este sábado, el administrador municipal, Tomás Fuentes, recorrió el sector junto a vecinos afectados, quienes denunciaron sentirse “atrapados” en sus propios hogares. Además, se reportaron dificultades para el ingreso de servicios de emergencia, situación que habría afectado a una adulta mayor con complicaciones de salud.

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Desde el municipio aclararon que no existe oposición a la realización de eventos masivos, pero recalcaron la necesidad de que estos se desarrollen con coordinación municipal y respeto por los derechos de los vecinos, resguardando el libre tránsito y el acceso oportuno a servicios de emergencia.

    Respuesta de la productora

    En respuesta a los cuestionamientos, el director ejecutivo de Bizarro Entertainment —productora a cargo del concierto y también vinculada a la organización del Festival de Viña—, Daniel Merino, se refirió a la situación a través de la red social X. “Valoro enormemente su preocupación por los vecinos del Estadio. Como responsables del concierto, puedo decirle que tuvimos más de tres reuniones con su equipo, en la Delegación Presidencial”, afirmó.

    Merino sostuvo que los cierres son necesarios por razones de seguridad. “Empatizo profundamente con los vecinos del Estadio, pero los cierres son muy necesarios para que incidentes graves de seguridad que tuvieron lugar en el pasado no se repitan. No hay otra forma de protegernos de las mafias de revendedores y comercio ambulante que busca reventar las puertas del evento”, indicó.

    Asimismo, aseguró que la productora propuso medidas para mitigar el impacto en los residentes. “Ofrecimos pagar un sistema de enrolamiento de vecinos del Estadio, emitiéndoles una credencial permanente que les permitiera circular libremente por las calles sin que fuesen detenidos en los cierres. Lamentablemente, nunca recibimos respuesta de aquello”, concluyó.

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny
