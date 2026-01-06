Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

Santiago 3 de marzo 2025. El alcalde de Nunoa, junto a la candidata presidencial de Chilevamos desayuna con ninos y ninas de la comuna para intercambiar ideas sobre la creacion de la futura Oficina de Infancia. Javier Salvo/Aton Chile

Tras conocerse los resultados de la PAES y que sólo un colegio público -el Liceo Augusto D’Halmar, cuyo sostenedor aún es la Municipalidad de Ñuñoa- logró posicionarse dentro de los 100 mejores del ranking de establecimientos, el alcalde Sebastián Sichel planteó en sus redes sociales que ojalá el gobierno de José Antonio Kast le permita a los municipios mantener la administración de los “buenos colegios” y no ser traspasados a sus respectivos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). “No usemos a los alumnos como conejillos de indias”, dijo.

Hoy, en conversación con La Tercera, el edil ahonda en esta idea que en el pasado ya ha sido planteada tanto por él como por otros alcaldes, sin éxito. “Durante los últimos cinco años se ha sacrificado a los mejores colegios públicos de Chile y ha sobrevivido sólo un puñado, la mayoría de ellos en Ñuñoa. ¿Cuál es el miedo? Que a fin de año tenemos que entregar estos colegios al SLEP y se va a experimentar con colegios que están funcionando, no sabemos qué va a pasar con los recursos adicionales que les pone la municipalidad, van a ser colegios con menos recursos, y no sabemos si van a seguir con los mismos estándares de exigencia. El peligro más grande es que se va a experimentar con colegios que funcionan, con un sistema que todavía no muestran evidencias de que los buenos colegios mejoran su rendimiento en el SLEP", se explaya.

¿Qué propone en concreto?

Lo hablamos con este ministro y no nos ha escuchado: que nos dejen a los municipios que tenemos colegios con buenos resultados seguir siendo sostenedores de esos colegios. Para eso basta una indicación en un proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento, que diga que los colegios que cumplan dos condiciones -que estén dentro del ranking de los 50 mejores públicos de Chile y que el municipio, por la mayoría del concejo, solicite seguir siendo sostenedor- que sigan siendo administrados por la municipalidad. Si no, es condenarlos a una tragedia.

¿Pero está consciente que en algunos SLEP sí ha mejorado el panorama educativo?

Sé que algunos han tenido buen resultado, pero con los colegios que les va mal. Todavía no hay ni una comprobación empírica que a los colegios que les va bien mejoren con el SLEP. Para qué sacrificarlos si funcionan bien.

Esto ya ha sido solicitado por otras comunas, pero ninguna ha logrado frenar el proceso, sólo aplazarlo. ¿Hay alguna gestión particular para concretar esta aspiración?

Estoy teniendo conversaciones con el nuevo gobierno y también con parlamentarios para presentar una indicación específica que establezca esas dos condiciones básicas. Esto se está discutiendo hoy en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, podría suspenderse mañana mismo si se quiere. Hasta ahora depende de una decisión del Mineduc y lo que queremos es que quede en la ley y con eso dejamos de jugar con la incertidumbre que le está pasando al sistema educativo general. Sólo postergar es sólo ampliar la incertidumbre, dar certeza es establecer una norma amplia y poner un incentivo a los municipios. Si el colegio cae del ranking obviamente pasaría al SLEP, lo que me obliga como alcalde a estar preocupado. La idea no es parar el sistema completo, pero sí en aquellos colegios que funcionan bien.

Pero hoy ya hay condiciones para que los municipios puedan pedir la postergación de sus traspasos. Zapallar lo consiguió, por ejemplo.

Lo solicitamos y fue rechazado y eso demuestra el absurdo, porque nosotros que tenemos los mejores colegios nos rechazaron la postergación por un factor económico que además dependía de la administración anterior. Hay un facto en que el Ministerio de Educación incide en la decisión. Lo segundo es que se toma el sistema municipal en su conjunto, no puedes postular a ciertos colegios, no existen medidas alternativas y lo que estoy proponiendo es que las haya, que efectivamente los colegios que funcionan puedan seguir y los otros que necesitan mejoras se traspasen. Permite focalizar los recursos municipales en aquellos colegios que les va bien y deja al gobierno central invertir en aquellos colegios que funcionan mal.

Pero el Augusto D’Halmar, administrado por Ñuñoa, igualmente año a año ha ido cayendo en el ranking y a los municipales en general les está pasando. ¿Qué justificación hay para mantener los colegios?

Lo que pasa es que los otros corren más rápido, no es que vayan bajando sus resultados.

Pero sí en el ranking y usted lo está proponiendo para mantener la administración, entonces si los otros siguen corriendo más rápido como dice, eventualmente tendría que traspasarlo.

Depende, porque lo que va a permitir es focalizar todos los recursos municipales en los colegios de excelencia. Hoy en esta comuna son más de 3.000 millones los destinados a colegios municipales. En vez de que pase que los recursos se distribuyan entre 18 y 19 colegios, le dices al Estado que asuma aquellos colegios que requieren mayor inversión, porque encima con los traspasos todo el aporte municipal desaparece. Lo que además está pasando es que -lo vi en la gestión anterior- si sabes que tu casa se va a vender dejas de meterle recursos porque se la va a llevar otro dueño. Lo que está pasando en los últimos años en todo el sistema es que todos los municipios dejan de inyectarle recursos a colegios que va a administrar el gobierno central, lo que es un absurdo.

¿Ni siquiera le da el beneficio de la duda al nuevo sistema? La gente que trabaja en educación dice que los procesos educativos son largos y, por ejemplo, a las cohortes más antiguas que ya fueron traspasadas a los primeros SLEP sí les fue mejor en el SIMCE que a los colegios municipales. ¿Para qué legislar Si al poco rato se retrotraen las cosas?

Primero, yo no soy quien para decirle a los apoderados que veamos si funciona el experimento con sus niños. No me creo con esa superioridad moral. Ellos tienen a sus hijos en un colegio de excelencia, que saben que funciona. Moralmente es bien reprochable esa idea de que probemos y veamos si funciona. Entiendo que pruebes cuando las cosas funcionan mal, pero cuando funcionan bien, ¿qué le vamos a decir en cinco años más? Perdón, su hijo no llegó a la universidad. Haciendo una analogía al fútbol, uno no cambia el entrenador cuando las cosas funcionan, cambia cuando el equipo está jugando mal. ¿Por qué va a modificar algo que funciona para ver si lo otro funciona? Hay algo contradictorio en ese argumento. Toda reforma tiene que tener visiones distintas para aquello que no funciona de aquello que sí funciona. Eso no es retroceder, es hacer indicaciones en una ley como existe en muchos sistemas.

Quienes defienden la reforma señalan que unos sí y otros no es injusto porque en general a los municipales que les va bien son los que tienen más recursos.

¿Pero por qué vamos a sacrificar a esos niños? Nada garantiza que porque le quites cosas a estos colegios les va a mejorar a los otros. Lo que queremos hacer es experimentar o meterle mano a aquellos colegios que funcionan bien, con una hipótesis, yo diría bien débil, de que quizás el sistema funciona mejor. Yo diría que las cosas que funcionan bien sigan funcionando bien. Pero esa hipótesis, muy del Frente Amplio, de que sacrificar a uno para beneficiar a otro, no ha funcionado ni aquí ni en la historia de la humanidad. Yo quiero que a los que les va bien les siga yendo bien y que el Ministerio de Educación adopte, asuma y gestione a todos aquellos colegios que necesitan un apoyo adicional.

Al final de este gobierno más de la mitad de los SLEP van a estar en régimen y pesar de la resistencia que ha tenido la reforma, sigue avanzando. ¿Ve agua en la piscina para que su idea prospere?

He visto muy buena disposición del nuevo gobierno y muy buena disposición de parlamentarios. Espero que se pueda meter una esta indicación simple, depende de ellos. Veo una resistencia más bien de ceguera ideológica que de realidad práctica. Me han llamado de distintos sectores políticos diciéndome a ver qué podemos hacer para no afectar a estos colegios. Y ahí se abre una conversación.