Diputados UDI piden a Contraloría indagar eventual fraude por entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos

La mañana de este martes, los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu llegaron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República para solicitar que se indague un eventual “fraude” en la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.

Lo anterior a propósito del caso de Bernarda Vera, quien figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile y que, según reveló un reportaje de Chilevisión, fue encontrada con vida en Argentina.

“En el reportaje que se hizo, hay un abogado que dice que esto se sabía hace mucho tiempo atrás, y eso es lo que tenemos que averiguar a través de la Contraloría, realmente saber la verdad. El tirar la basura o tirar las verdades ocultas debajo de la alfombra es lo que está haciendo el gobierno y lo está haciendo en cámara lenta”, sostuvo el diputado Lilayu, quien integra la comisión de Derechos Humanos.

Dicho eso, lanzó: “Acá hay recursos, hay lesión de la fe pública y muchas otras cosas más".

Por su parte, Alessandri cuestionó al ministro de Seguridad, que antes era titular de Justicia, Luis Cordero, por su rol en este caso.

“Todos los chilenos nos enteramos por la prensa, por un reportaje de un canal de televisión, pero había un chileno que se enteró antes, que se enteró hace un año, y ese chileno ostenta el cargo de ministro de Estado”, comenzó señalando el legislador.

Luego, cuestionó: “¿Qué tiene que hacer un funcionario público cuando se entera de un hecho que reviste caracteres de delito? Está obligado a denunciarlo en 24 horas. La primera pregunta para el ministro Cordero, ¿por qué no denunció?“.

“Por supuesto que el plan de búsqueda ayuda a que surjan estos casos, pero ¿por qué no nos enteramos todos los chilenos? ¿Por qué el ministro no fue, cruzó la calle y fue al Consejo de Defensa del Estado a decirle, el Estado ha pagado 40 años de pensión por una causa que no existía?“, reprochó.

“Por lo tanto, desde la Cámara de Diputados vamos a pedirle al ministro Cordero que explique aquello” , anunció el diputado.

“Si usted suma eso, las pensiones de gracia pagadas a los delincuentes del estallido social, y ahora suma este tema, evidentemente que va apareciendo cada vez más una asociación ilícita, y vamos a investigar para ver si hay un organizador de este plan para defraudar al fisco. Vamos a investigar para ver si está el Partido Comunista detrás de este plan para defraudar al fisco”, señaló.

“Esto es grave para el patrimonio fiscal, es grave la responsabilidad política del ministro y es grave también para esas personas que pueden estar condenadas por estos casos de personas que no murieron”, lamentó el diputado.