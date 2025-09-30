SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Diputados UDI piden a Contraloría indagar eventual fraude por entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos

Con todo, los gremialistas apuntaron contra el ministro de Seguridad -extitular de Justicia- Luis Cordero por su rol en el caso de Bernarda Vera.

Helen MoraPor 
Helen Mora

La mañana de este martes, los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu llegaron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República para solicitar que se indague un eventual “fraude” en la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.

Lo anterior a propósito del caso de Bernarda Vera, quien figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile y que, según reveló un reportaje de Chilevisión, fue encontrada con vida en Argentina.

“En el reportaje que se hizo, hay un abogado que dice que esto se sabía hace mucho tiempo atrás, y eso es lo que tenemos que averiguar a través de la Contraloría, realmente saber la verdad. El tirar la basura o tirar las verdades ocultas debajo de la alfombra es lo que está haciendo el gobierno y lo está haciendo en cámara lenta”, sostuvo el diputado Lilayu, quien integra la comisión de Derechos Humanos.

Dicho eso, lanzó: “Acá hay recursos, hay lesión de la fe pública y muchas otras cosas más".

Por su parte, Alessandri cuestionó al ministro de Seguridad, que antes era titular de Justicia, Luis Cordero, por su rol en este caso.

“Todos los chilenos nos enteramos por la prensa, por un reportaje de un canal de televisión, pero había un chileno que se enteró antes, que se enteró hace un año, y ese chileno ostenta el cargo de ministro de Estado”, comenzó señalando el legislador.

Luego, cuestionó: “¿Qué tiene que hacer un funcionario público cuando se entera de un hecho que reviste caracteres de delito? Está obligado a denunciarlo en 24 horas. La primera pregunta para el ministro Cordero, ¿por qué no denunció?“.

“Por supuesto que el plan de búsqueda ayuda a que surjan estos casos, pero ¿por qué no nos enteramos todos los chilenos? ¿Por qué el ministro no fue, cruzó la calle y fue al Consejo de Defensa del Estado a decirle, el Estado ha pagado 40 años de pensión por una causa que no existía?“, reprochó.

“Por lo tanto, desde la Cámara de Diputados vamos a pedirle al ministro Cordero que explique aquello”, anunció el diputado.

“Si usted suma eso, las pensiones de gracia pagadas a los delincuentes del estallido social, y ahora suma este tema, evidentemente que va apareciendo cada vez más una asociación ilícita, y vamos a investigar para ver si hay un organizador de este plan para defraudar al fisco. Vamos a investigar para ver si está el Partido Comunista detrás de este plan para defraudar al fisco”, señaló.

“Esto es grave para el patrimonio fiscal, es grave la responsabilidad política del ministro y es grave también para esas personas que pueden estar condenadas por estos casos de personas que no murieron”, lamentó el diputado.

Más sobre:ContraloríaUDIDetenidos desaparecidosBernarda Vera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago
Chile

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés
Negocios

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

La actividad del comercio mantiene su ritmo en agosto y anota 17 meses consecutivos al alza

Ministro Grau defiende gestión de Montes y dice que “no es cierto” que no haya dinero para pagar a las constructoras

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio
Tendencias

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Quién era Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Michigan

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan
El Deportivo

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

El cambio en la formación de Chile que alista Nicolás Córdova para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo avanza con autoridad al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos
Cultura y entretención

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”
Mundo

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

YouTube y su millonario pago a Trump: el historial de demandas del presidente contra plataformas y medios de comunicación

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición